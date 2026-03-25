Kapsch TrafficCom se adjudica un proyecto de gestión del tráfico en un parque natural en España

Parque natural de Anaga, en las Islas Canarias - : Getty Images

(Información remitida por la empresa firmante)

Tecnología utilizada para garantizar la conservación del parque natural para las generaciones futuras. Gestión del acceso para mejorar la experiencia de los visitantes del parque

Kapsch TrafficCom se enorgullece de anunciar que se le ha adjudicado la gestión del control de acceso al parque natural de Anaga, en las Islas Canarias (España).

Madrid, 25 de marzo de 2026.- A partir de abril de 2025, la empresa instalará 35 cámaras de tráfico con sistemas de reconocimiento automático de matrículas en 16 ubicaciones y tres puntos de acceso al parque, lo que permitirá controlar las entradas y salidas, así como determinadas zonas de aparcamiento dentro del parque, de modo que los ingenieros del Cabildo puedan tener una mejor visión de lo que ocurre en las carreteras del parque. El parque recibe alrededor de 100.000 visitantes al año. La instalación del hardware se realiza con una intervención mínima en el entorno local.



Juan Zamakona, vicepresidente y director general de Kapsch TrafficCom para Iberia, comenta la adjudicación del proyecto: "Precisamente en los hábitats que requieren una protección especial, la regulación del tráfico es absolutamente esencial para la conservación sostenible de la naturaleza".



El proyecto tiene un valor de 428.000 euros y está previsto que se prolongue hasta el verano de 2026, cuando se completarán las instalaciones y las autoridades del parque se harán cargo del funcionamiento del sistema. El sistema instalado en el parque también se puede integrar con el sistema de gestión del tráfico cercano de Santa Cruz de Tenerife, donde Kapsch TrafficCom suministra el hardware y el software para gestionar el acceso a las playas. El proyecto de Anaga se financia en parte con fondos NextGen de la UE.



El parque natural de Anaga está situado en el noreste de la isla de Tenerife. Desde 2015 es Reserva de la Biosfera de la UNESCO y es el lugar con mayor número de especies endémicas de Europa. El proyecto de gestión del tráfico tiene como objetivo garantizar que la belleza natural de Anaga se mantenga para las generaciones venideras.



Más información: Prensa / Kapsch TrafficCom.



Acerca de Kapsch TrafficCom

Kapsch TrafficCom es un proveedor internacional de soluciones de transporte para movilidad sostenible con proyectos de éxito en más de 50 países de todo el mundo. Sus soluciones innovadoras en las áreas de peaje y gestión del tráfico contribuyen a un mundo saludable sin congestiones de tráfico.



Con las soluciones integrales, cubren toda la cadena de valor de sus clientes, desde los componentes hasta el diseño e implementación y la operación de los sistemas.



Kapsch TrafficCom, con sede en Viena, tiene filiales y sucursales en más de 25 países y cotiza en el segmento de mercado principal de la Bolsa de Viena (símbolo: KTCG). Más de 3.000 empleados de Kapsch TrafficCom generaron unos ingresos de 530 millones de euros en el año fiscal 2024/25.



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