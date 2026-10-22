Kapsch TrafficCom amplía la plataforma de movilidad EcoTrafiX en Santa Cruz de Tenerife

Kapsch TrafficCom amplía la plataforma de movilidad EcoTrafiX - Kapsch TrafficCom AG

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de octubre de 2026.-

Modificación del contrato por valor de 4,95 millones de euros. EcoTrafiX integrará el control del tráfico, el análisis de vídeo, la gestión de incidentes y los datos de movilidad. Se prorroga por dos años el contrato de movilidad urbana vigente

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha firmado una modificación del contrato por valor de 4,95 millones de euros con Kapsch TrafficCom para modernizar su Centro de Control de Movilidad y ampliar el uso de la plataforma de gestión de movilidad EcoTrafiX.



El acuerdo, firmado junto con una prórroga de dos años del contrato vigente, integrará el control del tráfico, la gestión de vídeo, la gestión de incidentes y el análisis de movilidad en un entorno operativo integrado.



"Santa Cruz de Tenerife está dando un paso importante hacia un enfoque más integrado de la movilidad urbana", afirma Juan Zamakona, director general para la península ibérica de Kapsch TrafficCom. "EcoTrafiX proporcionará a la ciudad una plataforma central para gestionar su creciente ecosistema de movilidad y aprovechar mejor los datos operativos. El proyecto también sienta unas bases sólidas para incorporar nuevos servicios de movilidad a medida que evolucionen las necesidades de la ciudad".



Gestión integrada para un ecosistema de movilidad en crecimiento

El núcleo del proyecto lo constituye la migración y reconfiguración de EcoTrafiX en la infraestructura del nuevo Centro de Control de Movilidad de la ciudad. Kapsch TrafficCom integrará en la plataforma central los controladores de tráfico recién instalados, los equipos de comunicaciones y hasta 100 cámaras.



Un módulo de análisis de vídeo basado en inteligencia artificial (IA) facilitará el análisis de los datos de vídeo. Entre sus funciones se incluyen el recuento y la clasificación de vehículos, la detección de colas, la detección de conducción en sentido contrario, la detección de peatones, el control de exceso de velocidad y el cumplimiento de los semáforos. El sistema también integrará la grabación de las cámaras, la visualización en pantalla gigante y las estaciones de trabajo de los operadores.



La gestión de incidentes se incorporará a EcoTrafiX, lo que permitirá que los incidentes se generen automáticamente y se gestionen a través de un gestor de eventos central. Las interfaces de comunicación conectarán el Centro de Control de Movilidad con el Ayuntamiento y la policía, lo que facilitará respuestas coordinadas ante eventos planificados e interrupciones inesperadas.



Gestión del tráfico adaptativa y basada en datos

El proyecto incluye la creación de 30 cuadros de mando basados en Business Intelligence que abarcan áreas como los volúmenes de tráfico, los tiempos de desplazamiento, las velocidades medias y los movimientos de vehículos entre diferentes zonas de la ciudad. Estos cuadros de mando proporcionarán al Departamento de Movilidad una visión más completa de las condiciones del tráfico y facilitarán la planificación operativa basada en datos.



También se implantará un módulo de control de tráfico adaptativo en cinco cruces complejos. Basándose en los datos de tráfico recopilados de la red viaria, el módulo optimizará los ciclos de los semáforos, la asignación del tiempo de luz verde y la coordinación entre cruces colindantes. Esto permitirá que los planes de tráfico se adapten mejor a la demanda real y contribuirá a reducir los retrasos y las paradas innecesarias.



Además, EcoTrafiX integrará los sistemas de gestión de bolardos y accesos de la ciudad, incluidas las aplicaciones ya existentes en el Centro de Control. Esto proporcionará a los operadores una visión centralizada de los sistemas utilizados para la gestión del tráfico, el control de accesos, la gestión del espacio urbano y la respuesta ante incidentes.



Aprovechando los proyectos de movilidad inteligente de la ciudad

La modernización forma parte del desarrollo más amplio de Santa Cruz de Tenerife hacia una gestión integrada de la movilidad. El sistema de aparcamiento inteligente de "Las Teresitas" de la ciudad proporciona información en tiempo real sobre la ocupación de las plazas mediante cámaras y paneles de mensajes variables. Sus capacidades de gestión del aparcamiento se están conectando con el entorno más amplio de EcoTrafiX, combinando la información sobre el aparcamiento con las operaciones y los análisis de tráfico.



El proyecto actual representa un primer paso hacia una plataforma de movilidad más ambiciosa capaz de coordinar la gestión del tráfico, la supervisión del transporte público, el aparcamiento, la logística y la información relacionada con la policía.



El enfoque previsto utilizará datos de movilidad y análisis basados en IA para proporcionar a la ciudad una visión operativa más completa de los diferentes modos de transporte y servicios municipales.



Kapsch TrafficCom ya gestiona y mantiene la infraestructura de movilidad urbana de Santa Cruz de Tenerife en virtud del acuerdo vigente con el ayuntamiento. El alcance abarca el funcionamiento de la sala de control, el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de movilidad y la modernización continua de los sistemas que respaldan la seguridad vial y la gestión del tráfico.



Más información: Prensa - Kapsch TrafficCom.



Kapsch TrafficCom es un proveedor reconocido a nivel mundial de soluciones de tráfico para la movilidad sostenible, con proyectos de éxito en más de 50 países. Sus soluciones innovadoras en las áreas de peaje y gestión del tráfico contribuyen a un mundo saludable sin congestiones de tráfico.



Con soluciones integrales, la empresa cubre toda la cadena de valor de los clientes, desde los componentes y el diseño hasta la implementación y la operación de los sistemas.



Kapsch TrafficCom, con sede en Viena, tiene filiales y sucursales en más de 25 países y cotiza en el segmento de mercado principal de la Bolsa de Viena (símbolo: KTCG). En el año fiscal 2025/26, sus aproximadamente 2.700 empleados y empleadas generaron una facturación de 431 millones de euros.



Emisor: Kapsch TrafficCom

Contacto

Nombre contacto: Sandra Bijelic

Descripción contacto: Responsable de Comunicación Corporativa en Kapsch TrafficCom AG

Teléfono de contacto: +43 664 628 1720



