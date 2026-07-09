Karbon-X amplía sus capacidades en el RCDE UE con una cuenta en el registro de España

Karbon-X anuncia la creación de cuenta en RCDE UE - Karbon-X

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de julio

Este hito refuerza la infraestructura regulatoria de Karbon-X en Europa y amplía sus capacidades operativas en el mayor mercado regulado de carbono del mundo

Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) ("Karbon-X" o la "Compañía"), una empresa de soluciones climáticas integrada verticalmente que opera en los mercados globales de carbono y en infraestructuras climáticas, ha anunciado hoy la creación de su cuenta en el Registro del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (RCDE UE) en España, tras recibir la aprobación regulatoria de la Oficina Española de Cambio Climático. Este hito refuerza aún más la infraestructura regulatoria de la compañía en Europa y supone un nuevo paso en la ejecución de su estrategia de crecimiento en el continente.



Tras la aprobación regulatoria, la cuenta del RCDE UE de la compañía ha quedado establecida en la sección española del Registro de la Unión. Se espera que la activación técnica definitiva por parte del Registro Nacional de Derechos de Emisión (RENADE) se produzca en breve, momento en el que la cuenta pasará a estar plenamente operativa.



Una vez operativa, la cuenta permitirá a Karbon-X mantener, recibir, transferir y gestionar directamente derechos de emisión de la Unión Europea (EUAs) dentro del Registro de la Unión, proporcionando un mayor control y eficiencia sobre sus actividades de negociación en el RCDE UE. La cuenta refuerza además las capacidades de la compañía en el mercado regulado de carbono de la Unión Europea, incrementa su flexibilidad operativa y mejora su capacidad para prestar servicio a clientes que participan en el RCDE UE, al tiempo que contribuye al crecimiento continuado de su negocio en Europa.



Este avance refleja la inversión continuada de Karbon-X en la infraestructura regulatoria y las capacidades operativas necesarias para participar en el RCDE UE, reforzando el compromiso de la compañía con el cumplimiento normativo, la integridad del mercado y una participación responsable en los mercados regulados de carbono.



La creación de esta cuenta permite a Karbon-X operar directamente en el RCDE UE a través de sus operaciones europeas, fortaleciendo aún más su capacidad para atender a los participantes del mercado de cumplimiento en toda la región.



"Este hito representa otro paso importante en la ejecución de nuestra estrategia de crecimiento en Europa", afirmó Chad Clovis, director ejecutivo de Karbon-X. "El fortalecimiento de nuestra infraestructura regulatoria mejora nuestra capacidad para operar de forma eficiente en el RCDE UE, al tiempo que amplía las capacidades que ofrecemos a nuestros clientes. A medida que continúa creciendo la demanda de soluciones para los mercados regulados de carbono, seguimos centrados en desarrollar la infraestructura, el acceso al mercado y la experiencia necesarios para generar valor a largo plazo tanto para nuestros clientes como para nuestros accionistas".



El RCDE UE es el mayor sistema multinacional de comercio de emisiones del mundo y constituye uno de los pilares de la política climática de la Unión Europea. Mediante un sistema de limitación y comercio basado en el mercado (cap-and-trade), permite a las organizaciones reguladas comprar y vender derechos de emisión, al tiempo que contribuye a los objetivos de reducción de emisiones a largo plazo de la UE. Como uno de los mercados regulados de carbono más activos del mundo, el RCDE UE desempeña un papel fundamental en el comercio internacional de carbono y constituye un mercado clave en el que Karbon-X presta apoyo a las organizaciones para satisfacer sus necesidades en materia de cumplimiento.



La creación de la cuenta española en el Registro del RCDE UE refuerza el compromiso a largo plazo de Karbon-X con el mercado europeo del carbono, al tiempo que fortalece la infraestructura operativa necesaria para respaldar la expansión continuada de la compañía en los mercados regulados de carbono. De cara al futuro, Karbon-X seguirá reforzando su infraestructura regulatoria y su presencia en Europa a medida que amplía sus capacidades para apoyar a los clientes que participan en los mercados regulados de carbono de toda la región.



Acerca de Karbon-X Corp.

Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) es una empresa de soluciones climáticas integrada verticalmente que ofrece servicios integrales tanto en los mercados regulados como en los mercados voluntarios de carbono. Desde el desarrollo de proyectos y la cuantificación de emisiones hasta el apoyo en los procesos de verificación, la emisión de créditos y su comercialización, Karbon-X proporciona soluciones climáticas fiables y transparentes a empresas e instituciones de todo el mundo. A través de su plataforma integrada, la compañía ayuda a las organizaciones a desenvolverse en la cambiante economía del carbono, al tiempo que impulsa proyectos climáticos de alta integridad y el desarrollo de los mercados medioambientales.

Contacto

Nombre contacto: Emma Caputo

Descripción contacto: Vicepresidenta de Marketing, Karbon-X

Teléfono de contacto: +1 4038525887