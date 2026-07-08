Karbon-X anuncia una alianza estratégica para evaluar la iniciativa Kenya BioHub

Karbon-X y REGID evalúan la iniciativa Kenya BioHub - Karbon-X

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía llevará a cabo un estudio de viabilidad de una iniciativa integrada de restauración de tierras y producción de energía renovable en Kenia, como parte de su estrategia para ampliar su cartera internacional de proyectos climáticos

Madrid, 08 de julio de 2026.-

Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) ("Karbon-X" o la "Compañía"), una empresa de soluciones climáticas integrada verticalmente que ofrece servicios integrales en los mercados globales de carbono y en infraestructuras climáticas, ha anunciado hoy una alianza estratégica con REGID International ("REGID") para evaluar conjuntamente la iniciativa Kenya BioHub, un programa integrado de infraestructuras climáticas diseñado para restaurar tierras degradadas, producir biomasa sostenible y apoyar la descarbonización industrial en Kenia.



La alianza refleja el enfoque disciplinado de Karbon-X para identificar, evaluar y desarrollar de forma selectiva oportunidades de infraestructuras climáticas con potencial de desarrollo a largo plazo, como parte de su estrategia para ampliar su cartera internacional de proyectos.



La iniciativa Kenya BioHub está diseñada para restaurar tierras degradadas mediante prácticas sostenibles de agroforestería, al tiempo que produce biomasa renovable para sustituir los combustibles fósiles utilizados en aplicaciones energéticas industriales. La iniciativa también tiene como objetivo mejorar la salud del suelo, reforzar la seguridad energética, crear oportunidades de empleo local y fomentar la resiliencia ambiental a largo plazo.



En virtud del acuerdo, Karbon-X evaluará la viabilidad técnica, comercial, financiera y regulatoria de la iniciativa, incluida la identificación de la certificación de carbono, la estrategia de implementación y la vía de comercialización más adecuadas.



Sujeta a un resultado favorable del estudio de viabilidad, la iniciativa podría avanzar hacia su desarrollo como proyecto de carbono y se espera que genere créditos de carbono de alta calidad y elevada integridad, capaces de respaldar inversiones a largo plazo, reforzar la sostenibilidad financiera del proyecto, aportar beneficios duraderos a las comunidades locales y demás partes interesadas, y facilitar el desarrollo a largo plazo de la iniciativa.



A través de esta alianza, Karbon-X aportará su experiencia en mercados de carbono, financiación climática, desarrollo de proyectos y comercialización, trabajando junto con REGID para evaluar el potencial de desarrollo a largo plazo de la iniciativa.



"Nuestra estrategia consiste en involucrarnos desde una fase temprana en oportunidades prometedoras de infraestructuras climáticas, donde nuestra experiencia técnica pueda generar el mayor impacto", afirmó Chad Clovis, director ejecutivo de Karbon-X. "Al llevar a cabo evaluaciones técnicas y comerciales rigurosas, podemos identificar oportunidades que se ajusten a nuestros estándares de desarrollo, al tiempo que construimos una cartera de proyectos climáticos de alta calidad con potencial para generar valor a largo plazo tanto para nuestros socios como para nuestros accionistas. La iniciativa Kenya BioHub representa el tipo de oportunidad que buscamos evaluar mientras seguimos ampliando nuestra cartera internacional de proyectos".



Por su parte, Daniel James Okoth, director general de REGID International, añadió: "Seleccionamos a Karbon-X por su sólido conocimiento de modelos climáticos integrados verticalmente como la iniciativa Kenya BioHub y por su probada experiencia en el desarrollo y la comercialización de proyectos climáticos de alta integridad en los mercados internacionales de carbono. La iniciativa Kenya BioHub tiene el potencial de crear cadenas de valor para la seguridad alimentaria mediante la restauración del suelo, contribuir a la resolución de conflictos en zonas áridas y semiáridas mediante el suministro de forraje para el ganado, y generar importantes beneficios climáticos y socioeconómicos. Creemos que esta alianza aporta la experiencia y el enfoque estratégico necesarios para evaluar plenamente el potencial del proyecto. El estudio de viabilidad también analizará cómo la financiación mediante créditos de carbono y los mecanismos de financiación combinada pueden contribuir a unos medios de vida rurales sostenibles, empoderar a las comunidades marginadas y movilizar capital privado para un desarrollo resiliente al cambio climático. Esperamos trabajar conjuntamente durante esta importante evaluación".



El estudio de viabilidad analizará las vías de certificación de carbono reconocidas internacionalmente, las estructuras comerciales, las oportunidades de financiación, los requisitos regulatorios y las alternativas para la implementación del proyecto, al tiempo que identificará los principales riesgos técnicos, comerciales y regulatorios. Los resultados determinarán si la iniciativa reúne las condiciones para avanzar hacia las siguientes fases de desarrollo en virtud de futuros acuerdos definitivos entre las partes.



Esta alianza estratégica refleja el compromiso continuo de Karbon-X con la identificación, evaluación y desarrollo de oportunidades en infraestructuras climáticas mediante una selección rigurosa de proyectos y una evaluación técnica exhaustiva. Si se determina que la iniciativa Kenya BioHub es técnica y comercialmente viable, las partes podrán estudiar las siguientes fases de desarrollo del proyecto mediante acuerdos definitivos independientes una vez concluido el estudio de viabilidad.



Acerca de REGID International

REGID International es una organización con sede en Kenia dedicada al desarrollo de infraestructuras sostenibles e iniciativas medioambientales que promueven la restauración de tierras, las energías renovables, la resiliencia climática y el desarrollo socioeconómico en África Oriental.



Acerca de Karbon-X Corp.

Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) es una empresa de soluciones climáticas integrada verticalmente que ofrece servicios integrales tanto en los mercados regulados como en los mercados voluntarios de carbono. Desde el desarrollo de proyectos y la cuantificación de emisiones hasta el apoyo a los procesos de verificación, la emisión de créditos y su comercialización, Karbon-X proporciona soluciones climáticas fiables y transparentes a empresas e instituciones de todo el mundo.



Emisor: Karbon-X

Contacto

Nombre contacto: Emma Caputo

Descripción contacto: Vicepresidenta de Marketing, Karbon-X

Teléfono de contacto: +1 4038525887



