Karbon-X celebra un importante hito en el proyecto de restauración de manglares en Senegal

Dakar, 28 de octubre de 2025.- Plantación completada en más de 7.000 hectáreas en asociación con Woodside Energy, impulsando la acción climática liderada por la comunidad

Karbon-X Corp. (OTCQX: KARX) ("Karbon-X" o la "Compañía") se enorgullece de anunciar un hito significativo en su Proyecto de Manglares ABC, una de las mayores iniciativas de restauración dirigidas por la comunidad en África Occidental, con la finalización exitosa de la plantación en más de 7.000 hectáreas de manglares a lo largo de la costa de Senegal.



Desarrollado a través de ALLCOT, el brazo de desarrollo y asesoramiento de proyectos de Karbon-X (ALLCOT – A Karbon-X Company), y en asociación con Woodside Energy, el proyecto está ayudando a restaurar ecosistemas críticos de carbono azul que protegen la biodiversidad, fortalecen las economías locales y capturan carbono de forma natural de la atmósfera.



A través de este esfuerzo de varios años, miles de miembros de comunidades locales han participado en la plantación y el cuidado de los manglares, creando nuevos empleos, programas de capacitación y oportunidades de ingresos sostenibles para mujeres y jóvenes de la región.



"Este hito representa un progreso ambiental y demuestra que la acción climática impulsada por la comunidad genera un impacto global medible", dijo Chad Clovis, director ejecutivo (CEO) de Karbon-X Corp. "El Proyecto de Manglares ABC demuestra cómo la colaboración entre las empresas y las comunidades locales puede restaurar ecosistemas, mejorar vidas y generar eliminaciones reales de carbono que benefician tanto a las personas como al planeta".



Se estima que el proyecto logrará 2.861.923 toneladas de reducciones de CO₂ a lo largo de su vida útil, un promedio de 71.548 toneladas por año mediante la captura natural de carbono, generando créditos de carbono azul verificados que permiten a organizaciones e individuos apoyar un impacto climático significativo y medible.



El proyecto contribuye a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, incluidos Fin de la pobreza (ODS 1), Acción por el clima (ODS 13), Vida submarina (ODS 14) y Vida de ecosistemas terrestres (ODS 15), reflejando el compromiso de Karbon-X con soluciones climáticas basadas en las personas y el progreso.



Este hito marca otro paso en la misión más amplia de Karbon-X de hacer que la acción climática confiable sea accesible, transparente y empoderadora a nivel local en todo el mundo.



Información adicional sobre el Proyecto de Manglares ABC está disponible en: www.allcot.com/project-development/abc_mangrove_senegal/.



Acerca de Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX: KARX) es una empresa de soluciones climáticas verticalmente integrada que ofrece servicios integrales de carbono y sostenibilidad en los mercados regulados y voluntarios.



Desde la creación y verificación de proyectos hasta la emisión y distribución de créditos en el mercado, Karbon-X garantiza transparencia e impacto medible en cada etapa. Más información en www.karbon-x.com.



Acerca de ALLCOT – A Karbon-X Company

ALLCOT, el brazo de desarrollo y asesoramiento de proyectos de Karbon-X, desarrolla y gestiona proyectos climáticos basados en la ciencia que generan reducciones verificadas de emisiones y co-beneficios sociales.



Con más de una década de experiencia en cinco continentes, ALLCOT respalda la misión de Karbon-X de hacer que la acción climática confiable sea accesible y verificable en todo el mundo.





