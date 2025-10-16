Karbon-X Corp. registra un crecimiento récord de ingresos y fortalece su posición financiera en el Q1 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de octubre de 2025.-

Los ingresos alcanzaron los 35,7 millones de dólares, un aumento del 27.883% interanual impulsado por la expansión global de sus operaciones de carbono y el crecimiento acelerado de su actividad comercial

Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) ("Karbon-X" o "la Compañía"), empresa integrada verticalmente en soluciones climáticas, anunció sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre finalizado el 31 de agosto de 2025, registrando un crecimiento récord en ingresos y un fortalecimiento de su posición financiera, en línea con su plan estratégico.



El informe completo está disponible en el perfil de la Compañía en OTC Markets: www.otcmarkets.com/stock/KARX/overview



Los resultados del Q1 2026 destacan la sólida trayectoria de crecimiento de Karbon-X y su capacidad de ejecución en todas las áreas de negocio.



Aspectos destacados del primer trimestre de 2026



Crecimiento de ingresos

Karbon-X logró un crecimiento transformador a medida que sus operaciones de comercio de carbono se expandieron a nivel global.



• Los ingresos alcanzaron 35,7 millones de dólares, un aumento del 27.883 % respecto a los 127.429 dólares registrados en el Q1 2025.



• Este crecimiento fue impulsado por el lanzamiento y la expansión de su filial de comercio de créditos de carbono, validando su modelo de negocio integrado en los mercados regulados y voluntarios.



Formación estratégica de capital

La Compañía fortaleció su estructura de capital mediante una gestión financiera disciplinada y el respaldo de los inversores.



• Recaudó 3,88 millones de dólares en nuevo capital para acelerar su crecimiento operativo.



• Convirtió 2,28 millones de dólares en deuda en capital, reduciendo obligaciones financieras futuras y reflejando la confianza de los inversores.

Estas operaciones posicionan a Karbon-X para mantener su escalabilidad y solidez financiera.



Mejora de la rentabilidad



• El beneficio bruto aumentó a 293.869 dólares, frente a 33.331 dólares en el mismo trimestre del año anterior, evidenciando una mayor eficiencia operativa y apalancamiento financiero.



Refuerzo de la liquidez



• El efectivo y equivalentes crecieron un 93 %, pasando de 704.346 a 1,36 millones de dólares al cierre del trimestre.



• Los activos corrientes totales aumentaron hasta 6,5 millones, frente a 5,8 millones del trimestre anterior.



Adquisición estratégica de cartera con alto potencial



• La Compañía completó la adquisición de una cartera de proyectos de compensación de carbono valorada en 605.093 dólares, con un valor de mercado estimado superior.



• Esta operación refuerza la estrategia disciplinada de inversión de Karbon-X y su capacidad para asegurar activos ambientales de alto valor en condiciones favorables.



• Ante el endurecimiento de las regulaciones de carbono en EE. UU., la Unión Europea y China, la Compañía considera que su creciente inventario de créditos de carbono la posiciona para satisfacer la creciente demanda de soluciones climáticas verificadas.



Expansión operativa y ejecución global

Karbon-X continúa ampliando su infraestructura para atender la creciente demanda global de soluciones climáticas verificadas.



• El inventario aumentó un 750 %, pasando de 99.644 a 847.017 dólares, reflejando el incremento en la producción de créditos de carbono y desarrollo de proyectos.



• La Compañía sigue avanzando en su plataforma digital de comercio de créditos de carbono, mejorando la transparencia, trazabilidad y liquidez del mercado voluntario.



"Este trimestre marca un momento clave y un punto de inflexión para Karbon-X", declaró Chad Clovis, CEO de Karbon-X Corp. "Nuestro crecimiento récord en ingresos y las adquisiciones estratégicas reflejan la fortaleza de nuestro modelo de negocio y la creciente demanda de créditos de carbono verificados. Con nuestra plataforma tecnológica en expansión y un equipo directivo fortalecido, estamos bien posicionados para liderar la próxima ola de innovación en el sector de la sostenibilidad."



"Este rendimiento reafirma la coherencia entre nuestra estrategia, estructura y ejecución, y nuestro compromiso con la creación de valor a largo plazo para los accionistas", añadió Clovis.



Perspectivas

Tras este trimestre récord, Karbon-X planea continuar expandiendo sus operaciones de comercio, originando nuevos proyectos climáticos e integrando su infraestructura digital para responder a la demanda mundial de soluciones de carbono transparentes y confiables.



La Compañía también prevé seguir consolidando oportunidades dentro del mercado de carbono mediante fusiones y adquisiciones estratégicas alineadas con su plan de crecimiento a largo plazo.



Sobre Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) es una empresa de soluciones climáticas integradas verticalmente que ofrece servicios completos tanto en los mercados regulados como en los voluntarios.



Desde la originación de proyectos y cuantificación de emisiones hasta la verificación externa, emisión de créditos y su distribución en el mercado, Karbon-X garantiza transparencia e impacto en cada etapa.



La Compañía facilita la acción climática confiable no solo a empresas e instituciones, sino también a personas y consumidores que desean contribuir al cambio climático de manera tangible.



Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones a futuro relacionadas con el desempeño financiero, la estrategia empresarial, los planes de crecimiento y la posición de mercado de Karbon-X Corp..



Estas declaraciones se basan en expectativas actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados reales difieran significativamente. La Compañía no asume obligación alguna de actualizarlas, salvo que la ley lo exija.







Emisor Karbon-X Corp



