Karbon-X destaca fuerte crecimiento de ingresos y ampliación de escala comercial en informe trimestral 10-Q

Karbon-X presenta informe trimestral 10-Q - Karbon-X Corp.

Karbon-X Corp. ha presentado su informe trimestral en el Formulario 10-Q correspondiente al periodo finalizado el 30 de noviembre de 2025, poniendo de relieve un crecimiento significativo de los ingresos, la expansión de sus operaciones globales de carbono y el fortalecimiento de su posición financiera

Madrid, 4 de febrero de 2026.- Karbon-X Corp. (OTCQX: KARX) ("Karbon-X" o la "Compañía"), una empresa de soluciones climáticas verticalmente integrada, anunció hoy que ha presentado su Informe Trimestral en el Formulario 10-Q correspondiente a los seis meses finalizados el 30 de noviembre de 2025.



El informe pone de relieve el impulso continuo de las operaciones comerciales de Karbon-X, impulsado por un crecimiento significativo de los ingresos y la expansión de sus actividades globales de carbono tanto en los mercados regulados como en los voluntarios.



"Durante los últimos trimestres, hemos transformado Karbon-X de una plataforma en desarrollo a un operador global escalado y generador de ingresos", afirmó Chad Clovis, director ejecutivo de Karbon-X Corp. "Los ingresos aumentaron hasta 56,5 millones de dólares (USD), frente a 1,3 millones de dólares (USD) en el mismo periodo del año anterior, lo que refleja la solidez de nuestra estrategia comercial y la creciente demanda de soluciones de carbono de alta integridad. A medida que seguimos invirtiendo en la ampliación de nuestras operaciones, nuestra creciente presencia global, la mejora de la rentabilidad y el fortalecimiento de la posición de caja nos sitúan en una posición favorable para la siguiente fase de crecimiento y la creación de valor a largo plazo para los accionistas".



Aspectos financieros destacados



• Los ingresos aumentaron de 1,3 millones a 56,5 millones de dólares (USD) en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que refleja un crecimiento significativo de la actividad comercial global y de la ejecución comercial.



• El beneficio bruto se triplicó con creces interanualmente hasta alcanzar los 2,3 millones de dólares (USD), incluso mientras la Compañía incrementaba el coste de los ingresos para respaldar mayores volúmenes de transacciones.



• La liquidez se fortaleció de forma significativa, con saldos finales de efectivo que aumentaron un 347 % interanual hasta los 6,5 millones de dólares (USD), respaldados por emisiones de capital y una gestión disciplinada del capital circulante.



Aspectos operativos y estratégicos destacados



• Expansión continua de las ventas globales de créditos de carbono bajo múltiples estándares, incluidos VCS, Gold Standard, ACR y REDD+, apoyando la diversificación de ingresos.



• Aseguramiento de nuevos acuerdos de compra a largo plazo y ampliación de las relaciones comerciales con clientes corporativos centrados en la sostenibilidad.



• Mejora de las capacidades de trading y corretaje, aumentando la velocidad de ejecución, el acceso a los mercados y la captación de márgenes.



• Avances en el desarrollo y la entrega de soluciones de eliminación de carbono de próxima generación, incluidos créditos CDR y C-Sink, fortaleciendo la cartera de proyectos a largo plazo de la Compañía.



• Implementación de sistemas mejorados de gobernanza, cumplimiento normativo y reporte financiero para respaldar el crecimiento continuo, la transparencia y la preparación para auditorías.



Posicionada para un crecimiento continuo

Con un motor de ingresos diversificado y una cartera global en expansión, Karbon-X considera que se encuentra bien posicionada para seguir ampliando sus operaciones y capitalizar la creciente demanda de soluciones de carbono fiables y de alta integridad. La Compañía mantiene su enfoque en el crecimiento disciplinado, las alianzas estratégicas y la creación de valor a largo plazo para los accionistas.



Los estados financieros consolidados no auditados de la Compañía y la información adicional se incluyen en el Informe Trimestral en el Formulario 10-Q, disponible en el perfil de la Compañía en OTC Markets y en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en www.sec.gov.



Sobre Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX: KARX) es una empresa de soluciones climáticas verticalmente integrada que ofrece servicios integrales en los mercados de carbono regulados y voluntarios. Desde la originación de proyectos y la cuantificación de emisiones hasta el apoyo a la verificación, la emisión de créditos y la distribución en el mercado, Karbon-X proporciona soluciones climáticas fiables y transparentes a empresas e instituciones de todo el mundo.

Contacto

Nombre contacto: Emma Caputo

Descripción contacto: Vicepresidenta de Marketing en Karbon-X Corp.

Teléfono de contacto: +1 403 852 5887