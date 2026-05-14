Karbon-X explora concepto de iniciativa climática de cocina limpia y ahumado de pescado en Senegal

Iniciativa de cocina limpia y ahumado de pescado en Senegal - Karbon-X

(Información remitida por la empresa firmante)

El concepto contempla la futura integración de tecnologías digitales de monitorización y soluciones de infraestructura climática centradas en la comunidad

Madrid, 14 de mayo de 2026.- Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) ("Karbon-X" o la "Compañía"), una empresa de soluciones climáticas integrada verticalmente que opera en mercados de carbono regulados y voluntarios, anunció hoy la exploración de un concepto de iniciativa climática de cocina limpia y ahumado de pescado en Senegal centrado en evaluar posibles vías para la reducción de emisiones, la mejora de la eficiencia del combustible y soluciones de infraestructura climática basadas en la comunidad.



La iniciativa se encuentra actualmente en una fase exploratoria temprana y tiene como objetivo evaluar oportunidades asociadas con tecnologías de cocina más limpias y, en fases posteriores, actividades de ahumado de pescado más eficientes en comunidades rurales.



Las prácticas tradicionales de cocina y ahumado de pescado continúan contribuyendo a la deforestación, la contaminación del aire interior y el alto consumo de combustible en muchas regiones. El concepto contempla el posible uso de estufas mejoradas y sistemas de ahumado de pescado más eficientes destinados a reducir el consumo de biomasa, al tiempo que apoyan objetivos más amplios de desarrollo sostenible a largo plazo.



Como parte del marco exploratorio, Karbon-X también está evaluando la posible integración futura de tecnologías digitales de Monitorización, Reporte y Verificación ("dMRV"), incluida la plataforma Mercury desarrollada internamente por la compañía, una herramienta digital interactiva diseñada para calcular y visualizar los posibles ahorros de carbono de proyectos ecológicos en todo el mundo. La plataforma está destinada a apoyar una mayor transparencia, análisis ambiental y escalabilidad a largo plazo en iniciativas de infraestructura climática.



"Los proyectos de infraestructura climática requieren cada vez más una integración cuidadosa entre objetivos ambientales, tecnología y participación comunitaria", dijo Chad Clovis, director ejecutivo de Karbon-X. "Esta iniciativa exploratoria refleja el tipo de oportunidades de desarrollo climático a largo plazo que creemos que pueden seguir surgiendo en los mercados internacionales a medida que crece la demanda de soluciones ambientales escalables y medibles".



El concepto podría apoyar múltiples áreas de impacto a lo largo del tiempo, incluyendo la reducción del consumo de combustible, la mejora de la calidad del aire en los hogares y una mayor eficiencia operativa asociada a las actividades locales de cocina y ahumado de pescado. El marco exploratorio más amplio también contempla la participación local, la accesibilidad tecnológica y consideraciones de sostenibilidad a largo plazo.



"Las iniciativas climáticas en fase inicial requieren una evaluación cuidadosa de las vías de implementación, la participación de las partes interesadas y la viabilidad operativa a largo plazo", dijo Mercedes Garcia Madero, vicepresidenta de Desarrollo de Proyectos en Karbon-X. "Nuestro enfoque actual es evaluar oportunidades que puedan apoyar tanto la integridad ambiental como un impacto local significativo a lo largo del tiempo".



Karbon-X cree que las iniciativas que evalúan la integración de tecnologías digitales MRV con soluciones climáticas basadas en la comunidad pueden desempeñar un papel cada vez más importante en la evolución de los mercados de carbono de alta integridad y de mecanismos más amplios de financiación climática.



La iniciativa exploratoria forma parte de la estrategia más amplia de Karbon-X para evaluar oportunidades de proyectos climáticos internacionales y apoyar el desarrollo de soluciones de infraestructura ambiental habilitadas por tecnología en mercados globales.



Sobre Karbon-X Corp.

Karbon-X Corp. (OTCQX: KARX) es una empresa de soluciones climáticas integrada verticalmente que ofrece servicios integrales en mercados de carbono regulados y voluntarios. Desde la originación de proyectos y la cuantificación de emisiones hasta el apoyo a la verificación, la emisión de créditos y la distribución en el mercado, Karbon-X proporciona soluciones climáticas fiables y transparentes a empresas e instituciones a nivel global.



Para más información, visitar www.karbon-x.com

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