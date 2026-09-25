Karbon-X presentará su estrategia de crecimiento global y SkyXero en la conferencia MK-Equity de Múnich

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía destacará su estrategia para conectar las soluciones climáticas con los mercados, compradores y vías comerciales necesarios para lograr su expansión

Atlanta, 25 de septiembre.- Karbon-X Corp. (OTCQB: KARX) (Karbon-X o la Compañía), empresa global de mercados de carbono y medioambientales, ha anunciado hoy que realizará una presentación en la 26.ª Conferencia de Inversión MK-Equity, que tendrá lugar el 30 de septiembre de 2026 en Múnich, Alemania.



Chad Clovis, director ejecutivo, presentará ante los asistentes la propuesta de inversión de Karbon-X y su estrategia de crecimiento global. Los inversores y accionistas interesados en reunirse con Chad durante su estancia en Múnich pueden ponerse en contacto con investors@karbon-x.com para concertar una cita.



La conferencia, a la que solo se puede asistir por invitación, está organizada por MK-Equity, la oficina de inversión familiar de Michael Kott. MK-Equity y el Sr. Kott son inversores significativos en Karbon-X. La conferencia reúne a oficinas de inversión familiar, particulares con grandes patrimonios, inversores activos y emprendedores de diversos sectores, y se articula en torno a un ecosistema de inversores con intereses afines centrado en la intersección entre las personas y las megatendencias.



Durante la presentación, Karbon-X ofrecerá a los inversores una visión general de la expansión de sus operaciones a escala global y de su estrategia para cerrar la brecha entre las soluciones climáticas y la escala comercial. La presentación mostrará cómo Karbon-X desarrolla, comercializa y lleva al mercado materias primas y atributos medioambientales, al tiempo que conecta tecnologías, proyectos y empresas prometedores con los mercados, compradores y vías comerciales necesarios para avanzar y crecer.



Karbon-X ofrece a los inversores exposición a los mercados de carbono, en rápida expansión, mediante una cartera diversificada de materias primas medioambientales y tecnología propia. A través de estructuras de financiación y operaciones con múltiples entidades en Norteamérica y Europa, la compañía está posicionada para respaldar su continua expansión global.



Karbon-X también presentará SkyXero, su aplicación de emisiones de vuelos, incluida una demostración en directo de cómo la plataforma permite a los usuarios conocer las emisiones asociadas a sus viajes y participar en proyectos climáticos verificados. La presentación mostrará una de las vías mediante las que Karbon-X está ampliando sus capacidades en los mercados medioambientales hacia productos digitales y nuevos canales de distribución dirigidos a particulares, empresas y socios.



“Las soluciones climáticas no crecen únicamente gracias a la tecnología o la ambición. Necesitan acceso a mercados, compradores y estructuras comerciales que les permitan avanzar”, ha declarado Chad Clovis, director ejecutivo de Karbon-X.



“Ese es el papel que Karbon-X está desarrollando en el conjunto de su negocio. Múnich nos brinda la oportunidad de mostrar a los inversores cómo nuestras capacidades de negociación, desarrollo de proyectos y comercialización, junto con productos como SkyXero, encajan en esa estrategia más amplia”, ha concluido.



Para obtener más información sobre SkyXero: www.skyxero.com.



Para obtener más información sobre MK-Equity: www.mk-equity.de.



Acerca de Karbon-X

Karbon-X es una empresa global de mercados de carbono y medioambientales que conecta las soluciones climáticas con la escala comercial.



Karbon-X desarrolla, comercializa y lleva al mercado materias primas y atributos medioambientales en múltiples tipos de proyectos, sectores y geografías, conectando tecnologías, proyectos y empresas prometedores con los mercados, compradores y estructuras comerciales necesarios para crecer y expandirse. Al ayudar a que más soluciones lleguen al mercado y crezcan conjuntamente, Karbon-X permite alcanzar un impacto climático que ninguna solución podría lograr por sí sola.



Para obtener más información: www.karbon-x.com.



Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas, incluidas, entre otras, las relativas a las expectativas sobre la estrategia empresarial, los planes de crecimiento y el posicionamiento de mercado de Karbon-X Corp.



Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los resultados reales difieran sustancialmente. Karbon-X Corp. no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, salvo cuando así lo exija la legislación.







Contacto

Nombre contacto: Emma Caputo

Descripción contacto: Vicepresidenta de Marketing de Karbon-X Corp.

Teléfono de contacto: 403 852 5887

