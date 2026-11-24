Alianza de Apoyo al Suministro de Unidades de Emisión Elegibles - Karbon-X

(Información remitida por la empresa firmante)

Karbon-X se suma a una iniciativa del sector para ampliar el suministro de unidades elegibles para CORSIA, ante una demanda prevista por parte de las aerolíneas de más de 200 millones de unidades para enero de 2028

Madrid, 24 de noviembre.- Karbon-X Corp. (OTCQB: KARX) ("Karbon-X" o "la compañía"), empresa internacional especializada en los mercados de carbono y medioambientales, ha anunciado hoy que se ha incorporado a la Alianza de Apoyo al Suministro de Unidades de Emisión Elegibles (EEU, por sus siglas en inglés) para CORSIA de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), una iniciativa internacional centrada en ampliar la disponibilidad de créditos elegibles para su uso en el marco del Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA).



La alianza reúne a gobiernos, aerolíneas y participantes del mercado de carbono para abordar uno de los desafíos más importantes de CORSIA a corto plazo: ampliar el suministro de unidades de emisión elegibles a medida que más aerolíneas se preparan para cumplir los requisitos normativos de CORSIA.



Para Karbon-X, la participación en la alianza abre una nueva vía comercial dentro del mercado mundial de cumplimiento normativo de la aviación. La compañía pretende aprovechar sus capacidades de creación de proyectos, aprovisionamiento y comercialización para identificar y desarrollar una oferta de unidades elegibles para CORSIA y conectarla con las contrapartes comerciales del mercado de la aviación a medida que aumenta la demanda.



Establecido por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), CORSIA es el mecanismo mundial basado en el mercado diseñado para abordar las emisiones de CO₂ procedentes de la aviación internacional. El programa entrará en su segunda fase en 2027, con la participación de 134 Estados.



Entre 2024 y 2035, el nivel de referencia de CORSIA se establece en el 85 % de las emisiones de la aviación internacional de 2019, lo que genera una demanda continua de unidades de emisión elegibles para el cumplimiento normativo cuando las emisiones sujetas al programa superan dicho umbral.



A diferencia de los créditos de carbono voluntarios convencionales, las unidades de emisión elegibles para CORSIA deben satisfacer un conjunto estricto de requisitos de elegibilidad establecidos por la OACI antes de poder utilizarse para el cumplimiento normativo de las aerolíneas, lo que limita considerablemente la oferta disponible.



Panorama del mercado mundial de carbono de la aviación (Indicador clave del mercado – cifras comunicadas por el sector – fuente)



• Demanda de créditos de las aerolíneas (fase 2024-2026) - Más de 200 millones de unidades de emisión elegibles que deberán adquirirse y cancelarse antes de enero de 2028 – IATA.



• Oferta respaldada por cartas de autorización compatibles con CORSIA (LoA) - Aproximadamente 72 millones de unidades de emisión correspondientes a 42 cartas de autorización a fecha de agosto de 2026 – IATA.



• Objetivo de suministro de la Alianza de Apoyo - Entre 225 y 250 millones de unidades de emisión elegibles para la primavera de 2027 – IATA.



• Valor estimado del mercado durante la primera fase - Aproximadamente entre 4.000 y 5.000 millones de dólares estadounidenses en financiación climática – IATA.



• Jurisdicciones participantes (2027) - 134 Estados miembros de la OACI - OACI.



Nota: Las cifras proporcionadas por terceros reflejan la demanda, la oferta y los flujos estimados de financiación climática del conjunto del mercado. No representan previsiones sobre la cuota de mercado, el volumen de transacciones ni los ingresos de Karbon-X.



"La aviación mundial se acerca a un periodo crítico de cumplimiento normativo, y la oferta de unidades elegibles para CORSIA sigue estando muy por debajo de la demanda prevista", afirmó Chad Clovis, consejero delegado de Karbon-X Corp.



"Al incorporarse a la Alianza de Apoyo de la IATA, Karbon-X se posiciona directamente en un mercado multimillonario que se enfrenta a un cuello de botella en el suministro. Esto crea una oportunidad atractiva para aprovechar nuestras relaciones con proyectos, nuestras capacidades de aprovisionamiento y nuestra experiencia en los mercados medioambientales a medida que se acelera la demanda de las aerolíneas. Junto con nuestro reciente acceso al mercado de carbono de California y nuestra expansión en el mercado europeo de combustibles con bajas emisiones de carbono, el cumplimiento normativo de la aviación añade otra importante vía comercial a nuestro creciente negocio en los mercados regulados".



Experiencia demostrada en los mercados medioambientales regulados

Esta expansión se apoya en la trayectoria comercial consolidada de Karbon-X en los mercados medioambientales de Norteamérica y Europa:



• Expansión en el mercado europeo de combustibles con bajas emisiones de carbono: Karbon-X ha comunicado recientemente la obtención de un margen comercial neto de 1,88 millones de euros (2,18 millones de dólares estadounidenses) procedente de contratos europeos de combustibles con bajas emisiones de carbono.







• Fortalecimiento del perfil financiero: Karbon-X generó unos ingresos anuales de 55,9 millones de dólares durante el ejercicio fiscal 2026. En el primer trimestre del ejercicio fiscal 2027, la compañía obtuvo un margen bruto del 32 %, redujo el consumo de efectivo operativo en un 55 % y registró 4,3 millones de dólares en ingresos diferidos.







Los resultados financieros históricos no son indicativos de resultados futuros. La participación en la Alianza de Apoyo de la IATA no constituye una acreditación como proveedor ni garantiza un determinado volumen de transacciones o ingresos, y las actividades relacionadas con CORSIA todavía no han generado ingresos significativos.



Acerca de Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQB: KARX) es una empresa internacional especializada en los mercados de carbono y medioambientales que conecta las soluciones climáticas con su desarrollo a escala comercial. Karbon-X desarrolla, promociona y comercializa activos y atributos medioambientales en múltiples tipos de proyectos, sectores y regiones geográficas, creando vías que conectan tecnologías, proyectos y empresas prometedoras con los mercados, compradores y estructuras comerciales necesarios para crecer y ampliar su alcance.



Más información en www.karbon-x.com.



Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluidas afirmaciones relativas a la participación de Karbon-X Corp. en el mercado de CORSIA, la ampliación de sus capacidades en los mercados medioambientales, el desarrollo de relaciones de aprovisionamiento y comerciales, las futuras oportunidades de transacción, la estrategia empresarial y las oportunidades de crecimiento.







Contacto

Nombre contacto: Emma Caputo

Descripción contacto: Vicepresidenta de Marketing, Karbon-X

Teléfono de contacto: 403-852-5887

