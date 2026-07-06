Kärcher y STIHL lanzan una alianza pionera en batería

Michael Traub y Hartmut Jenner - STIHL

(Información remitida por la empresa firmante)

Los líderes tecnológicos presentan un nuevo estándar de baterías para usos profesionales. El sistema de batería ALLPRO es la base tecnológica de la alianza. Otros fabricantes especializados se suman a la alianza

Madrid, 6 de julio.- Alfred Kärcher SE & Co. KG y ANDREAS STIHL AG & Co. KG han anunciado la creación de una alianza estratégica en batería. El acuerdo tiene como objetivo ofrecer un sistema de batería compartido, de alto rendimiento y preparado para el futuro. En el núcleo de esta colaboración se encuentra el sistema de batería ALLPRO, desarrollado por STIHL, que se incorporará en las máquinas profesionales de ambas compañías.



Michael Traub, presidente del Consejo Ejecutivo de STIHL, ha destacado durante la presentación de la colaboración que "los usuarios profesionales necesitan algo más que máquinas de alto rendimiento: requieren sistemas que cubran una amplia gama de tareas, reduzcan la complejidad y garanticen que su inversión sea rentable a largo plazo. Aquí es donde entra en juego ALLPRO. La alianza con Kärcher amplía significativamente el alcance de nuestro sistema de batería para incluir más aplicaciones profesionales, creando así un valor añadido en el trabajo diario de nuestros clientes".



Por su parte, Hartmut Jenner, CEO y presidente del Consejo de Dirección de Kärcher, subrayó que "STIHL y Kärcher son dos empresas familiares cuyo éxito se ha basado siempre en la fuerza innovadora y en un compromiso inflexible con la calidad. A través de la sinergia entre nuestros equipos, estamos impulsando de forma constante la electrificación de las aplicaciones profesionales, ofreciendo opciones tecnológicas avanzadas de gran valor para nuestros clientes".



Esta colaboración aporta beneficios tangibles a los usuarios profesionales: se benefician de un sistema que combina el máximo rendimiento con un alto grado de flexibilidad, ya que en el futuro podrán utilizar las mismas baterías y cargadores de alto rendimiento tanto para sus equipos de limpieza de Kärcher como para sus máquinas de batería de STIHL.



Los clientes de STIHL mantendrán una total compatibilidad con el sistema AP actual, y además, las baterías AP existentes también podrán utilizarse a pleno rendimiento con los nuevos equipos de batería de Kärcher.



Para los clientes de Kärcher, ALLPRO es una plataforma completamente nueva. No obstante, la compañía seguirá garantizando el servicio completo, las piezas de repuesto y la disponibilidad de baterías para las máquinas de su actual gama Battery Universe.



Además de estas dos consolidadas empresas, otros fabricantes especializados —incluidos proveedores de cabrestantes forestales, vehículos portaequipos y sistemas móviles de repostaje— ya han confirmado su incorporación al ecosistema ALLPRO. Esto significa que los profesionales de los sectores de la silvicultura y la jardinería, la construcción, la gestión de instalaciones y servicios de emergencia tendrán acceso a una gama de más de 120 dispositivos, todos ellos alimentados por las mismas baterías.



Las nuevas baterías estarán disponibles en los distribuidores especializados de STIHL a partir del 1 de agosto de 2026. Kärcher lanzará tanto las nuevas baterías como las nuevas máquinas el 1 de enero de 2027.







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