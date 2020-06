COMUNICADO: Karma Automotive nombra un nuevo director de estrategia para impulsar el crecimiento corporativo

- Greg Tarr dirigirá la estrategia, el desarrollo corporativo, el desarrollo empresarial, la planificación de producto y las nuevas sociedades

IRVINE, California, 8 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Greg Tarr se ha unido a Karma Automotive como director de Estrategia (CSO).

https://mma.prnewswire.com/media/1177416/DSCF1681.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1177416/DSCF1681.jpg ]

Como CSO, Tarr reportará directamente al consejero delegado de Karma, el doctor Lance Zhou, ofreciendo una perspectiva valiosa y liderazgo para el modelo empresarial, la innovación estratégica y la cartera de productos futura de Karma. Dado que Karma Automotive desarrolla programas de vehículos futuros en coches de lujo eléctricos, supercoches, vehículos comerciales y plataformas de tecnología, la guía estratégica de Tarr reforzará la creciente presencia global de la compañía y el desarrollo de productos. Un nuevo rango de vehículos eléctricos de batería (VEB) que comienzan con el Karma Revero GTE totalmente eléctrico saldrá en la primavera de 2021.

"Mientras Karma avanza más allá del modelo empresarial de automoción tradicional, seguimos buscando un diverso rango de talento que expone las estrategias disruptivas y la mentalidad empresarial adoptada en los ejes de tecnología, como Silicon Valley", explicó el doctor Lance Zhou, consejero delegado de Karma Automotive. "La experiencia de liderazgo de Greg en empresas emergentes de automoción y movilidad de Silicon Valley, la red global, capital de riesgo y antecedentes de Toyota serán un activo valioso para el equipo ejecutivo de Karma Karma".

"Karma está reinventando la categoría eléctrica de lujo con innovación. Los productos de Karma interseccionan la nueva innovación en movilidad, el diseño icónico/exclusivo y la elaboración artesanal personalizada que convergen para crear la próxima generación de coches eléctricos de lujo, supercoches, y SUV", indicó Tarr. "Karma aprovechará su amplia cartera de propiedad intelectual y planta de fabricación del sur de California, KICC, para asociarse con grandes fabricantes de equipamiento original y empresas emergentes de vanguardia para poner el futuro de la movilidad a disposición para una experiencia de cliente mejorada".

Los anteriores cargos de liderazgo de Greg son: Corporate Venture Capital: Vodafone China, Singtel's Globe Telecom, Axiata Group and Rogers Communications, Emergentes: Glympse- consejo de dirección/CSO, Automatic Labs- CSO (M+A- Sirius XM) , Networks in Motion- vicepresidente para Asia (M+A- TCS), Jibe- consejo de dirección (M+A- Google), RX Networks- Junta directiva (M+A- Bluestar China), vicepresidente de Kodiak Networks Asia (M+A- Motorola), Admobius - inversor semilla/miembro fundador - consejo de dirección (M+A- Lotame), Shanghai Linktone (Nasdaq), SmartPay China (M+A- Ping An insurance), Deutsche Bank- director de Asian Technology Equity Research, Servicio Técnico al Cliente en la sede de Estados Unidos de Toyota.

Greg ha estado viviendo en distintas partes del mundo durante una década: China continental, Japón, Corea, Vietnam, Singapur, Suecia, Canadá y es nativo de la ciudad de Nueva York.

Acerca de Karma

Con sede en California del sur, Karma es más que simplemente una compañía de coches. Aunque somos más conocidos como creadores de vehículos eléctricos de lujo apasionantes, Karma produce vehículos comerciales y plataformas de tecnología de automoción. Fundada en 2014, Karma está reinventando el modelo empresarial de automoción basado en el comercio minorista tradicional abriendo sus recursos de ingeniería, diseño, personalización y fabricación a otras compañías que buscan agilizar el desarrollo de productos, el acceso a las nuevas tecnologías o hacer sus productos más lujosos. El Revero GT, nombrado Luxury Green Car of the Year(TM) de 2020 por Green Car Journal, es un vehículo eléctrico de lujo impulsado por motores eléctricos dobles que incluye los objetivos de Karma de ofrecer diseño de automoción líder, tecnología, personalización y una experiencia de cliente destacada. Nuestros socios minoristas en Norteamérica están ofreciendo el Revero GT a clientes minoristas y comenzarán a ofrecer una versión de rendimiento, el Revero GTS, a finales de 2020. Cada Revero se crea con una mayor atención individual y elaboración artesanal de clase mundial en el Karma Innovation and Customization Center in Moreno Valley, California. Para más información, visite www.karmaautomotive.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2823274-1&h=1470188523&u...], o www.karmanewsroom.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2823274-1&h=3610642060&u...].

https://mma.prnewswire.com/media/846369/Karma_Automotive_Log... [https://mma.prnewswire.com/media/846369/Karma_Automotive_Log...]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1177416/DSCF1681.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2823274-1&h=4096327608&u...]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/846369/Karma_Automotive_Log... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2823274-1&h=215844587&u=...]

CONTACTO: CONTACTO: Natasha Overin, PR Specialist Email:noverin@karmaautomotive.com

Sitio Web: http://www.karmaautomotive.com/www.karmaautomotive.com/