Madrid, 25 de septiembre de 2025.- Karol G, una de las artistas más influyentes y admiradas del panorama musical internacional, no solo conquista al público con su talento sobre el escenario, sino también con la disciplina y el esfuerzo que hay detrás de cada show. Durante su reciente gira por España, la cantante colombiana eligió entrenar en los exclusivos centros de fitness de Iván Perujo, el entrenador de las celebrities más reconocido y premiado, con una cadena de gimnasios en plena expansión nacional e internacional.

Con una agenda cargada de conciertos multitudinarios y una exigencia física que combina canto, baile y un derroche de energía constante, Karol G demostró una vez más que el éxito se sostiene en la constancia y el cuidado personal. En este contexto, los centros de Iván Perujo Fitness Club se convirtieron en el lugar perfecto para mantener su preparación en el más alto nivel, gracias a instalaciones modernas, equipamiento de última generación y un concepto de entrenamiento exclusivo que ha conquistado a la élite del deporte, la música y la alta sociedad.

Considerado el entrenador personal más cotizado entre las celebrities, Iván Perujo ha forjado una trayectoria única: más de veinte años de experiencia, una lista interminable de premios y reconocimientos, y una marca propia que se extiende por todo el país y que próximamente aterrizará en mercados estratégicos como México, Brasil y Emiratos Árabes. Su visión del fitness, que combina lujo, excelencia y resultados reales, lo ha convertido en un referente indiscutible del sector.

La elección de Karol G por los centros de Iván Perujo no hace más que confirmar la posición de la marca como espacio predilecto de las grandes estrellas que buscan algo más que un gimnasio: un entorno de confianza, discreción y máximo rendimiento. Una apuesta que refuerza la imagen de exclusividad y prestigio que caracteriza al Personal Trainer de las Celebridades.

De esta manera, Karol G no solo ofreció espectáculos inolvidables en escenarios emblemáticos como el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, sino que también dejó claro que detrás de cada momento de brillo hay un trabajo serio, constante y respaldado por los mejores profesionales e instalaciones del mundo del fitness.

