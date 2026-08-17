Karsan Autonomous e-ATAK comienza a prestar servicio de pasajeros en el parque temático de Efteling

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Karsan Autonomous e-ATAK comienza a prestar servicio de pasajeros en el mundialmente famoso parque temático de Efteling
ESTAMBUL, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Con la visión de mantenerse al frente en el futuro de la movilidad, Karsan lleva a cabo el desarrollo de soluciones de transporte avanzadas y refuerza su liderazgo mundial en transporte público autónomo con un nuevo proyecto emblemático. Como parte del proyecto lanzado en el mundialmente famoso parque temático Efteling, el pasado 12 de agosto de 2026 Karsan Autonomous e-ATAK comenzó a transportar pasajeros, conectando el principal centro de transporte público de Efteling con hoteles, alojamientos y servicios turísticos de la zona. En relación con el proyecto, el consejero delegado de Karsan, Utku Ayyarkın, declaró: "Estamos sumamente orgullosos de que el Karsan Autonomous e-ATAK se haya convertido en el primer autobús autónomo en operar en vías públicas en la región de Brabante Septentrional, en los Países Bajos. Tras nuestra operación en el aeropuerto de Róterdam-La Haya, este segundo despliegue autónomo en los Países Bajos refuerza aún más nuestra posición en Europa con otro importante proyecto de referencia. El hecho de que el Autonomous e-ATAK haya sido seleccionado para Efteling, un destino reconocido mundialmente que recibe millones de visitantes cada año, es una prueba fehaciente de la madurez de nuestra tecnología y de la confianza que nuestros socios depositan en Karsan. En Karsan, no solo anticipamos el futuro de la movilidad; integramos nuestras soluciones tecnológicas avanzadas en la vida cotidiana. Por medio de proyectos autónomos implementados en diferentes países y casos de uso, estamos convirtiendo el futuro del transporte público en una realidad hoy mismo. Vamos a seguir liderando la adopción generalizada del transporte público autónomo, especialmente en Europa y a nivel mundial".
Karsan, como una de las marcas pioneras en la transformación del transporte público eléctrico y autónomo en Europa, suma un nuevo proyecto real a su cartera de soluciones de movilidad avanzada. El Autonomous e-ATAK, que comenzó a realizar operaciones en Efteling, uno de los principales destinos turísticos de los Países Bajos, va a cubrir una ruta de aproximadamente 6 kilómetros. El vehículo transportará pasajeros entre las paradas de Efteling Hoofdingang y Wonderhotel en tráfico mixto, utilizando tecnología de conducción autónoma de nivel 4 de la SAE.
Diseñado para ser accesible a pasajeros con discapacidad y ofrecido de forma gratuita, este servicio conectará la principal estación de transporte público de Efteling con hoteles, alojamientos y servicios turísticos de la zona. De esta forma, el proyecto impulsará no solo el avance de la tecnología autónoma, sino también un enfoque de movilidad más accesible, inclusivo y sostenible.
¡Una colaboración histórica para la movilidad autónoma en Efteling!
El lanzamiento oficial del proyecto se llevó a cabo en Efteling el 10 de agosto de 2026. Representantes de Efteling, Arriva, la provincia de Brabante Septentrional, el municipio de Loon op Zand, la Autoridad Neerlandesa de Vehículos (RDW) y Dutch Automated Mobility asistieron a la ceremonia de lanzamiento. El evento, que contó con la cobertura de medios nacionales y especializados neerlandeses, reunió a autoridades públicas, empresas tecnológicas y operadores de transporte público para celebrar un hito importante en la movilidad autónoma. Implementado gracias a la colaboración de Karsan, Arriva, la provincia de Brabante Septentrional, el municipio de Loon op Zand, SmartwayZ.NL, Dutch Automated Mobility, Applied Autonomy y ADASTEC, el proyecto destaca como un ejemplo convincente de la sólida cooperación público-privada que está dando forma al futuro de la movilidad autónoma en Europa.
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