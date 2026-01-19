Karsan impacta con fuerza en CES 2026 con soluciones autónomas probadas en campo

(Información remitida por la empresa firmante)

ESTAMBUL, 19 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Karsan, la marca mundial de movilidad tecnológica en el transporte público de última generación, tuvo una destacada presencia en CES 2026, una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo. La marca, que presentó a los asistentes de CES sus modelos autónomos de última generación con experiencia demostrada en el mundo real, presentó al mundo su visión Karsan AI (Inteligencia Autónoma). Al definir Karsan AI como Inteligencia Autónoma Karsan, Okan Baş, consejero delegado de Karsan, declaró: "Karsan AI se posiciona como una inteligencia de movilidad que percibe, toma decisiones instantáneas y aprende continuamente. El futuro no es solo eléctrico, sino también inteligente. Este enfoque revela la visión de Karsan de no solo producir vehículos de cero emisiones, sino también diseñar el futuro de las ciudades mediante soluciones de transporte autónomas e inteligentes. La clave del éxito de Karsan en el sector de la autonomía reside en sólidas alianzas y un enfoque integral de soluciones. En CES 2026, decidimos compartir nuestro enfoque de Karsan AI y nuestra visión que representa la nueva era de la movilidad. Al explicar la filosofía de Karsan AI, aprovechamos nuestra presencia en CES para mostrar el nuevo concepto de movilidad adaptado al perfil del visitante".

Con su visión de estar "Un paso adelante en el futuro de la movilidad", Karsan, pionera en la transformación del transporte público mundial, se mantiene al tanto de las tendencias de la industria y los consumidores presentando sus productos de nueva generación en las ferias y eventos más importantes del mundo. En este contexto, Karsan participó en la Feria de Electrónica de Consumo (CES) 2026, una de las ferias comerciales más importantes del mundo en su sector, y presentó su visión Karsan AI (Inteligencia Autónoma) en la exposición, que ofrece una plataforma para mostrar las últimas innovaciones y tendencias en el mundo de la tecnología.

De la movilidad eléctrica a la movilidad inteligente

Karsan participó en el CES 2026 como una marca tecnológica que define el futuro de la movilidad a escala global. La exposición, que sirve como plataforma estratégica para que Karsan transmita al mundo su visión de la autonomía, sus capacidades tecnológicas probadas en campo y su enfoque de movilidad global, también albergó la presentación global de su innovadora visión Karsan AI (Inteligencia Autónoma). Impulsando la posición de Karsan en su camino hacia la "Evolución Eléctrica", Karsan AI representa un enfoque holístico que encarna la era de la movilidad inteligente.

El transporte público autónomo ya está en la agenda de hoy

Okan Baş, consejero delegado de Karsan, afirmó: "La dificultad para encontrar conductores y el aumento de los costes operativos a nivel mundial están impulsando a las ciudades hacia soluciones autónomas. Estamos gestionando esta transformación de forma segura, sostenible y conforme a la normativa. Nuestro objetivo es implementar sistemas de transporte público verdaderamente autónomos donde se elimine por completo la responsabilidad del conductor de seguridad, en paralelo con el desarrollo de la normativa. La visión de IA de Karsan representa plenamente este futuro. En CES 2026, como Karsan, volvimos a transmitir un mensaje claro: la movilidad del futuro no solo será eléctrica, sino también inteligente, autónoma y aportará un valor real a la vida humana. Y Karsan seguirá estando un paso por delante en este futuro".

