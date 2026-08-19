Kat Florence Hotel inicia una nueva etapa con la presentación de The Kat Florence Reserve (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Kat Florence Hotel inicia una nueva etapa con la presentación de The Kat Florence Reserve, Imperial Jade Manor y cenas especiales con chefs de renombre cada noche

Este aclamado refugio en Elora se renueva con una reserva natural privada de 40 hectáreas, una histórica mansión canadiense para escapadas privadas, una colección de piedras preciosas de siete cifras digna de un museo en las paredes del hotel y un programa culinario de alto nivel con cenas especiales a cargo de chefs de renombre, incluyendo a los recién llegados Royal Chefs.

ELORA, ON, 19 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- Kat Florence Hotel, el íntimo refugio de lujo construido por la artista de gemas raras Kat Florence, siete veces poseedora de récords mundiales, presenta su evolución más significativa desde su inauguración. El 1 de septiembre, el hotel inaugurará The Kat Florence Reserve, un santuario natural privado de 40 hectáreas; la Imperial Jade Manor, una exclusiva residencia canadiense de la década de 1870 con impresionantes restauraciones, como un baño termal de piedra personalizado valorado en seis cifras bajo las estrellas y el primer ganador de Top Chef de Canadá como chef privado de los huéspedes; una colección en constante evolución de algunas de las gemas de Kat Florence más extraordinarias del mundo, valoradas en millones de dólares, incrustadas en las paredes del hotel; y una serie de experiencias culinarias nocturnas incluidas en la estancia, dirigidas por chefs de renombre internacional, tanto famosos como de la realeza.

En conjunto, estas incorporaciones representan una evolución natural para este célebre hotel boutique, consolidándolo aún más como uno de los destinos de viaje más exclusivos y privados de Canadá, un lugar para quienes buscan experiencias únicas y exclusivas, donde el arte refinado, la hospitalidad real y la belleza de la naturaleza conviven en una armonía excepcional.

"Todo lo que creo, lo creo porque es único", afirmó Kat Florence. "Esto se aplica a las piedras que coloco y también a este hotel. No construyo para tener más huéspedes. Construyo para que los huéspedes que tengo reciban una experiencia irrepetible. Cada detalle que he añadido es algo que desearía para un ser querido que se hospedara en mi casa".

En el corazón de la experiencia se encuentra la Kat Florence Reserve, un exclusivo santuario natural privado de 40 hectáreas que amplía la experiencia de los huéspedes más allá de la histórica piedra caliza del hotel.

Accesible solo para huéspedes selectos del hotel y únicamente por invitación, la finca Reserve incluye la residencia personal de Kat y abarca bosque y vida silvestre protegidos, 762 metros lineales de riberas aisladas y 40 hectáreas de una reserva natural privada en el famoso desfiladero de Elora. Los huéspedes invitados disfrutarán de los terrenos con el guía privado de Kat, exclusivamente una pareja o suite a la vez (para proteger la tierra), y podrán disfrutar de revitalizantes paseos por el bosque, avistamiento de la fauna local y picnics de lujo a orillas del río del desfiladero. La conservación no está ni estará destinada jamás al público en general; Kat Florence adquirió con pasión este terreno en su ciudad natal para garantizar que nunca sea urbanizado por grandes corporaciones y que este santuario de su infancia permanezca cuidado con esmero, pero prácticamente intacto para la flora y la fauna que alberga.

Imperial Jade Manor

Como complemento a la inauguración de la Reserva, se encuentra Imperial Jade Manor, una residencia histórica meticulosamente restaurada por Kat (anteriormente Rosemount Cottage, construida en la década de 1870, y más tarde la Escuela para Niñas Saint Margaret's). La artista vivió allí personalmente y alojó a numerosos clientes VIP del mundo de las gemas y celebridades a lo largo de los años. La finca de una hectárea fue construida en estilo neoitaliano con piedra caliza extraída cerca de la casa, la misma piedra que ha dado carácter a Elora desde mediados del siglo XIX.

Además de los elementos grandiosos esperados, como las instalaciones de spa, un baño termal de piedra personalizado de seis cifras bajo las estrellas, una piscina de 18 metros y mucho más, Imperial Jade Manor cuenta con su propio chef privado de renombre para atender a los huéspedes: el chef Dale Mackay, primer ganador de Top Chef de Canadá, el que fuera el receptor más joven de la distinción de Gran Chef de Relais & Châteaux, antiguo jefe de cocina de Gordon Ramsay en Nueva York y Japón, antiguo chef ejecutivo del Grupo Dinex de Daniel Boulud, entre otros.

Cenas especiales preparadas por chefs de renombre todas las noches, incluidas para todos los huéspedes del hotel (y el nuevo, Royal Chef)

Cada estancia en Kat Florence Hotel incluye una cena degustación de varios platos cada noche, preparada y dirigida por un equipo rotativo de sus chefs de renombre. Entre ellos se encuentran nombres destacados como Anthony Bish (conocido por sus apariciones en Master Chef, Iron Chef, y por cocinar para familias reales, entre otros) y el chef Marc Collyer (anteriormente del restaurante The Manor House UK, galardonado con dos estrellas Michelin). Recientemente se ha unido al equipo Neill Anthony, chef privado de celebridades y miembros de la realeza de todo el mundo, así como personalidad televisiva internacional. El chef Neill cuenta con décadas de experiencia en restaurantes de alta cocina con estrellas Michelin en el extranjero (con Gordon Ramsay, Marcus Wareing y Alyn Williams), y ha cocinado para una interminable lista de las personalidades más exclusivas y adineradas del mundo, entre las que se incluyen el rey Carlos de Gran Bretaña, el príncipe y la princesa de Gales, Guillermo y Catalina, Elton John, Madonna, U2, Paul McCartney, ha estado de gira con familias reales de Oriente Medio como su chef privado a demanda, y mucho más. Para aquellos afortunados que reciban una invitación, el chef Neill, habitual de la realeza, cocinará en el exclusivo restaurante Don & Kat's Private Dining, un tranquilo espacio junto al río, con una terraza privada con vistas al río Grand.

La nueva Biblioteca a orillas del río ofrece un entorno tranquilo adicional para que los huéspedes del hotel lean, trabajen, se relajen y disfruten del paisaje circundante. Durante su estancia, podrá disfrutar de cócteles de cortesía al atardecer, inspirados en los lujosos lodges de safari del sur de África, donde los huéspedes se reúnen para tomar una copa al aire libre antes de la cena.

Cuando se aloje en la casa de Kat Florence, nunca sabrá qué chef de renombre le deleitará esa noche, ni qué ingredientes y sabores exquisitos podrá degustar. Simplemente, tendrá la certeza de que disfrutará de una de las experiencias gastronómicas más exclusivas del mundo, cada noche que se hospede en su refugio: un regalo para todos sus huéspedes.

Una galería de joyas vivientes

El arte siempre ha sido fundamental en la visión de Kat Florence, y a partir de esta temporada, los huéspedes descubrirán una colección en constante evolución de gemas de valor millonario, dignas de un museo, exhibidas en las paredes originales de piedra caliza del hotel, que datan de 1848. Esta colección transforma el salón del edificio histórico en una galería viviente sin igual en Norteamérica.

Cuidadosamente seleccionada del Atelier de Kat Florence, la colección rotativa incluye la tanzanita azul terciopelo real de 424,8 quilates, la más grande jamás ofrecida en subasta; el par de pendientes de paraíba sin tratamiento térmico más grande jamás subastado; y la jeremejevita de 52,48 quilates, la más grande del mundo, engastada en diamantes de grado D. En lugar de estar detrás de las vitrinas tradicionales de los museos, estas extraordinarias obras invitan a momentos de descubrimiento inesperado mientras los huéspedes recorren el hotel.

Desde su inauguración, Kat Florence Hotel ha obtenido reconocimiento internacional por su enfoque íntimo y altamente personalizado para ofrecer experiencias de viaje únicas y una hospitalidad de lujo. Esta ampliación se basa en esa visión, al tiempo que consolida aún más tanto al hotel como a Elora como uno de los destinos turísticos más atractivos y exclusivos de Canadá.

Pulse aquí para ver la galería completa de fotos de Coco Rocha y Kat FlorencePara entrevistas, solicitudes de visitas de prensa o imágenes adicionales en alta resolución, contactar con: service@strategyhouseagency.com

Acerca de Kat Florence Hotel (www.katflorencehotels.com / @katflorencehotels) Ubicado a orillas del río Grand, en el corazón de Elora, Ontario, Kat Florence Hotel es un refugio íntimo y prestigioso fundado por la reconocida diseñadora de joyas y artista de gemas raras Kat Florence, siete veces poseedora de récords mundiales. Situado en un edificio de piedra caliza de 1848 meticulosamente restaurado, el hotel combina a la perfección la arquitectura histórica con el lujo contemporáneo a través de habitaciones cuidadosamente diseñadas, una gastronomía excepcional y un servicio sumamente personalizado.

Todas las estancias en Kat Florence Hotel incluyen, como es bien sabido:*Cena de degustación preparada por uno de los chefs estrella de renombre mundial de Kat cada noche de su estancia.*Cestas de desayuno recién horneadas, servidas en su habitación cada mañana por el chef Marc Collyer (anteriormente en el restaurante Michelin "The Manor House" en los Cotswolds).*Botella de bienvenida de champán Veuve Clicquot bien fría, con con cariño de Kat.*Masaje de 60 minutos con infusión de La Mer en su suite, a cargo de las masajistas expertas de Kat.*Piscinas de hidromasaje nórdicas al aire libre con agua caliente y fría, sauna y chimenea.*Acceso ilimitado, de día y de noche, a la repostería "Infinity Patisserie" del hotel, a cargo del chef Marc.*Servicio de chófer y valet en Rolls Royce y Bentley.*Servicio de conserjería personal para cualquier recado o necesidad.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/kat-florence-hotel-inicia-una-nueva-etapa-con-la-presentacion-de-the-kat-florence-reserve-302855205.html