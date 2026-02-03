Kategora lanza Kora Oceanika (Costa del Sol), el mayor edificio hotelero en madera del sur de Europa

Kora Oceanika: dormitorio - Kategora Real Estate

Málaga, 3 de febrero de 2026.-

Kategora arranca la comercialización de Kora Oceanika, con una rentabilidad neta proyectada del 6,5 %. Ubicado en Torremolinos (Málaga), abrirá sus puertas en marzo como el mayor edificio hotelero en madera del sur de Europa

Kategora, promotora especializada en el sector Living, ha iniciado la comercialización de Kora Oceanika, su primer complejo Flex en la Costa del Sol, promovido por la desarrolladora malagueña Nuovit y concebido como el mayor edificio hotelero en madera del sur de Europa. Ubicado en Torremolinos (Málaga), el activo abrirá sus puertas en marzo de 2026 bajo el nombre de Kora Olea y será operado por Kora Living, la marca hotelera del grupo Kategora. Ahora sale al mercado con una rentabilidad proyectada en torno al 6,5 % para sus inversores, con apartamentos disponibles a partir de los 238.000 euros.



Situado a escasos minutos de la Playa de Los Álamos, con una excelente conexión con el centro de Málaga y el aeropuerto internacional, Kora Oceanika se emplaza en uno de los enclaves con mayor proyección de la Costa del Sol, un territorio que combina atractivo turístico, consolidación como destino para nómadas digitales y un creciente dinamismo económico. "La comercialización de Kora Oceanika representa la aplicación de nuestro modelo Flex a un activo concebido desde el origen para combinar sostenibilidad, eficiencia operativa y rentabilidad, en un enclave con un enorme potencial como la Costa del Sol", destaca Kepa Apraiz, CEO y fundador de Kategora y Kora Living. "La sostenibilidad, cuando está bien integrada, no solo reduce el impacto ambiental, sino que también refuerza la solidez del activo y su atractivo para el inversor a largo plazo". ⁣



⁣El proyecto ha supuesto una inversión total de 40 millones de euros y cuenta con una superficie construida de 10.000 m, en los que se distribuyen 180 apartamentos: 150 de un dormitorio y 30 de dos dormitorios, organizados en seis tipologías que oscilan entre los 30 m y los 49 m. El activo será gestionado por Kora Living, la marca hotelera del grupo Kategora, bajo el nombre de Kora Olea, que hace referencia al género botánico del olivo y que conecta el proyecto con la cultura mediterránea y la identidad andaluza. La propuesta responde al modelo Flex de Kategora, alojamientos ubicados en áreas urbanas estratégicas, bien comunicados y orientados a estancias de corta y media duración con una clara vocación de integración en el entorno local. ⁣



Kora Oceanika destaca por su carácter pionero desde el punto de vista arquitectónico y constructivo. El proyecto ha sido desarrollado por la promotora malagueña Nuovit y diseñado por los estudios de arquitectura Bakpak y Eovastudio, con un interiorismo a cargo de HMY Consulting & Design, mientras que Egoin Wood Group ha asumido la ingeniería, fabricación industrializada de la madera y el montaje. El resultado es el mayor edificio hotelero construido en madera del sur de Europa, un referente en innovación constructiva aplicada al sector Living.



La apuesta de la madera como material estructural —en forma de madera laminada y CLT con certificación PEFC, que determina que la madera procede de bosques gestionados de manera sostenible— ha permitido reducir de forma significativa el carbono incorporado del edificio frente a soluciones convencionales. En total, el proyecto integra 3.500 m de madera de pino radiata y alerce, lo que equivale a 3.500 toneladas de CO₂ retenidas en la propia estructura. ⁣



Este planteamiento ha sido reconocido por el propio sector incluso antes de su apertura. La promoción desarrollada por Nuovit ha sido distinguida con el Premio Fundación Gómez-Pintado al Proyecto de Construcción en Madera y con el Premio Rebuild 2025 en la categoría de Construcción en Madera, consolidándose como uno de los proyectos hoteleros más avanzados del país en materia de sostenibilidad e innovación constructiva. ⁣



El complejo incorpora además un amplio conjunto de estrategias pasivas y activas de eficiencia energética, entre las que destacan sistemas de aerotermia, 144 paneles fotovoltaicos —con una potencia total de 79,2 kWp —, ventilación cruzada, protecciones solares móviles, una envolvente altamente eficiente y el uso de vegetación autóctona de bajo consumo hídrico, entre otros. "La combinación de madera, industrialización y diseño pasivo tiene un impacto directo en la eficiencia energética y en el confort térmico de los espacios, mejorando la experiencia de los usuarios durante todo el año, especialmente en un destino con las condiciones climáticas de la Costa del Sol, y permitiendo una gestión más eficiente que repercute positivamente en la rentabilidad del activo a largo plazo", destaca Eneko Balda, Chief Development Officer de Kategora. Gracias a este enfoque integral, el proyecto ha obtenido una calificación de 3 estrellas en la certificación BREEAM "Muy Bueno".



Más allá de su valor arquitectónico, Kora Oceanika ha sido concebido como un espacio de vida, trabajo y ocio. El complejo dispone de más de 1.200 m de zonas comunes interiores y más de 5.000 m de espacios exteriores, que incluyen áreas de coworking, gimnasio, espacios gastronómicos al aire libre, piscina, área de calistenia, zonas de juego infantiles, solárium y jardines. Parte de estos servicios estarán también abiertos a empresas y usuarios externos, reforzando su vocación como dinamizador cultural y económico de la zona.



La planta primera ejemplifica esta visión de conjunto, conectando orgánicamente los apartamentos con las zonas comunes mediante jardines y recorridos exteriores. La madera, la piedra y la vegetación articulan núcleos de relación plenamente integrados en el paisaje, favoreciendo una experiencia coherente con el entorno mediterráneo. ⁣



Con una rentabilidad neta estimada del 6,5 %, Kora Oceanika refuerza la presencia de Kategora en Andalucía y avanza en la consolidación de su modelo Flex Living, gestionado a través de su marca hotelera Kora Living. Su emplazamiento estratégico en la Costa del Sol —uno de los principales destinos turísticos del país, que atrae a más de 14,7 millones de pasajeros al año por vía aérea, ferroviaria y marítima— se ve reforzado por la proximidad al Parque Tecnológico de Málaga, un centro económico que ha experimentado un crecimiento muy por encima de la media andaluza (+19) y nacional (+6) en número de empresas por cada 1.000 habitantes, y cuyo PIB ha crecido un 25 % entre 2014 y 2024. Un contexto que hace que este complejo Flex sea un activo estratégico y generador de valor a largo plazo.



Acerca de Kategora Real Estate

Kategora Real Estate, compañía vasca fundada en 2006, es una promotora inmobiliaria y gestora con 20 años de experiencia nacional e internacional en el sector Living. Bajo un modelo de coinversión, desarrollan complejos inmobiliarios sostenibles, innovadores, perdurables y con un diseño atractivo orientados al alojamiento flexible y experiencial en destinos vacacionales y entornos urbanos. A través de su marca hotelera Kora Living, Kategora opera los complejos bajo tres líneas de producto: Beach, Urban y Flex. En la actualidad, cuentan con una cartera de inmuebles en 3 países que supera los 1.000 M€; 4 complejos en explotación y 17 en diseño y construcción, que les permitirá contar con más de 3.000 unidades alojativas en explotación en 2027.







