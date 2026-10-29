Kategora lanza una nueva oportunidad de inversión hotelera en Málaga

KATEGORA MALAK_APARTAMENTO_INVERSION_HOTELERA - KATEGORA

(Información remitida por la empresa firmante)

Con una inversión de 36 millones de euros y apertura prevista en 2029, el proyecto contará con 120 apartamentos desde 278.000 €, con una rentabilidad neta estimada del 6 %. La gestión hotelera estará a cargo de Kora Living

Málaga, 29 de octubre de 2026.- Kategora, promotora vasca especializada en el sector Living, inicia la comercialización de Kategora Malak, su nuevo complejo hotelero en Rincón de la Victoria (Málaga, Costa del Sol). Con una inversión de 36 millones de euros y apertura prevista en 2029, el proyecto refuerza la presencia de la compañía en la Costa del Sol y se incorpora a la línea Beach de su marca hotelera Kora Living, orientada al alojamiento vacacional.



Kategora Malak ofrecerá 120 apartamentos de uno y dos dormitorios, con superficies de entre 55 y 93 m, terrazas y servicios hoteleros. Los apartamentos salen al mercado desde 278.000 euros, con una rentabilidad neta estimada del 6 %. La propuesta sigue el modelo de inversión de Kategora: cada comprador adquiere un apartamento en propiedad y delega su explotación y mantenimiento en la operadora Kora Living, que gestionará el establecimiento de forma integral bajo licencia hotelera, ofreciendo al inversor total seguridad jurídica y la máxima rentabilidad en la explotación del activo.



La compañía cuenta ya con experiencia operativa en Málaga a través del alojamiento flex living Kora Olea, en Los Álamos (Torremolinos), comercializado como Kategora Oceanika. Desde su apertura el pasado mes de marzo, el complejo ha alcanzado una ocupación media por encima del 90 %, con valoraciones superiores a nueve puntos sobre diez en Booking y de 4,5 sobre 5 en Google. Con Kategora Malak, la compañía vasca da un nuevo paso en su crecimiento en uno de los destinos vacacionales de referencia del litoral malagueño.



Kategora Malak se desarrollará en una parcela de uso terciario, prevista desde su origen para actividad hotelera. Los 120 apartamentos formarán parte de un único establecimiento hotelero, con una gestión profesional y centralizada de la actividad, los servicios y el mantenimiento a cargo de la operadora Kora Living, referente en hotelería consciente.



Diseño sostenible e integración con el entorno

Ubicado en una ladera orientada al Mediterráneo, Kategora Malak combinará apartamentos completamente equipados y servicios hoteleros con espacios comunes pensados para el descanso y el bienestar, como piscina, jardines, zona fitness y áreas de encuentro. Su diseño aprovechará la pendiente natural del terreno, con terrazas y recorridos ajardinados que favorecerán la integración del conjunto en el paisaje y permitirán disfrutar del clima mediterráneo. Su ubicación costera y la proximidad a Málaga completan una propuesta de alojamiento pensada para disfrutar del destino durante todo el año, atendiendo tanto viajes de ocio como estancias profesionales.



El complejo contará con 13.600 m construidos y cerca de 2.500 m de espacios comunes, distribuidos en 590 m interiores y 1.900 m exteriores. Entre ellos se encuentran un lobby, coworking, gastro txoko —espacio de encuentro de la tradición vasca para reunirse y disfrutar de la gastronomía—, área fitness, zona de yoga y sauna, además de piscina, jardines y un solárium escalonado adaptado a la topografía del terreno.



El nombre Malak remite a las distintas denominaciones históricas de la ciudad y sirve de punto de partida para una propuesta arquitectónica inspirada en el territorio. El estudio malagueño HCP firma el proyecto de arquitectura; HofmanDujardin se encarga del interiorismo, con referencias a materiales y tonos de la tradición andaluza, y The Garden by Chio desarrolla el paisajismo, con vegetación autóctona y una reinterpretación de los bancales tradicionales.



Esta integración va más allá del diseño. En línea con su modelo de hotelería consciente, Kora Living prevé priorizar la contratación de colaboradores y proveedores locales en la puesta en marcha y la operativa del hotel, así como el empleo de materiales de proximidad y productos de kilómetro cero. "Para nosotros, integrar un hotel en su entorno va mucho más allá de su arquitectura. Queremos que Kategora Malak contribuya al tejido económico local, genere oportunidades de colaboración con las empresas del municipio y permita a nuestros huéspedes descubrir todo lo que Rincón de la Victoria tiene que ofrecer. Entendemos que formar parte de un destino implica trabajar con quienes lo conocen y le dan vida", destaca Eneko Balda, Chief Development Officer de Kategora.



En coherencia con los criterios de sostenibilidad de Kategora, el desarrollo incorporará medidas orientadas a la eficiencia energética y al uso responsable de los recursos, entre ellas paneles fotovoltaicos, aerotermia, iluminación de alta eficiencia y sistemas de recogida de aguas pluviales. Kategora prevé que el complejo obtenga la certificación de sostenibilidad BREEAM y una alta calificación energética.



Un modelo de inversión hotelera con gestión delegada

Para el inversor, el modelo Kategora consiste en adquirir un apartamento en propiedad y delegar su gestión y mantenimiento, integrándolo en la explotación conjunta del complejo. Kora Living se encargará de la operación, la atención al huésped y el cuidado de las instalaciones. Esta gestión unificada permite comercializar el alojamiento y prestar los servicios hoteleros bajo criterios comunes, sin que los propietarios tengan que ocuparse de las tareas operativas del día a día.



Como señala Agustín Orcasitas, Chief Commercial Officer de la compañía, "el atractivo de una inversión está también en los fundamentos que sostienen su rentabilidad: la elección del destino, la capacidad de atraer demanda y la calidad del alojamiento. En Kategora Malak confluyen veinte años de trayectoria en el desarrollo y la gestión de activos inmobiliarios con el conocimiento adquirido al operar en la Costa del Sol". Orcasitas añade que esa experiencia les permite trasladar lo que valora el huésped a decisiones concretas sobre el producto y su comercialización. "Ahí reside la conexión entre la calidad de la estancia y los resultados para el inversor: un alojamiento que responde a las expectativas de sus clientes tiene mayor capacidad para generar ocupación, fidelizar y mantener su competitividad".



El esquema de ingresos combina una renta fija, liquidada trimestralmente, con una parte variable vinculada a los resultados anuales de la explotación, conforme a las condiciones contractuales y previa auditoría externa. Los propietarios podrán consultar la documentación y seguir la evolución de su inversión a través de Kategora App, además de acceder al programa de fidelización Kora Rewards, con ventajas y descuentos especiales en todos los complejos de Kora Living.



El lanzamiento de Kategora Malak coincide, además, con un año especialmente significativo para la compañía, que en 2026 celebra veinte años de trayectoria. Kategora cuenta con siete complejos en operación y 23 proyectos en desarrollo, consolidando un modelo de inversión y gestión hotelera respaldado por sus resultados: en 2025, sus establecimientos en operación alcanzaron rentabilidades superiores al 9 %.

Contacto

Nombre contacto: Belén Astolfi

Descripción contacto: Kategora Content Creator & CM

Teléfono de contacto: +34 621 15 26 86