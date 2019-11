COMUNICADO: Kaus Phaltankar presentará una sesión informativa con IBM en la VMworld 2019 Europe

Publicado 04/11/2019 13:31:18 CET

- El consejero delegado de Caveonix, Kaus Phaltankar, presentará la sesión "Mejores prácticas": seguridad y cumplimiento normativo para cargas de trabajo en la nube" con IBM en la VMworld 2019 Europe

FALLS CHURCH, Virginia, 4 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Caveonix [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2629602-1&h=4076617893&u...], la compañía que automatiza la gestión del cumplimiento y la postura de seguridad de la nube híbrida y la multinube, ha anunciado hoy que su cofundador y consejero delegado, Kaus Phaltankar, presentará una sesión informativa en la VMworld 2019 Europe [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2629602-1&h=3240339506&u...] junto con Andrew Guerra y Scott Moonen de IBM el 7 de noviembre de 2019 en Barcelona (España).

VMworld Europe organiza cuatro días de innovación para acelerar el camino de las empresas hacia los negocios definidos por software. La sesión del Sr. Phaltankar "Mejores prácticas: seguridad y cumplimiento normativo para cargas de trabajo en la nube" (Best Practices: Security and Compliance for Cloud Workloads) consistirá en una sesión informativa dentro de la conferencia.

Sesión informativa en la VMworld 2019 Qué: Mejores prácticas: seguridad y cumplimiento normativo para cargas de trabajo en la nube [SAI3336BE] Quién: Kaus Phaltankar, consejero delegado y cofundador de Caveonix Andrew Guerra, director de Producto de IBM Scott Moonen, miembro sénior del personal de IBM Cloud, IBM Cuándo: Jueves, 7 de noviembre de 2019 desde la 9 a las 10 de la mañana (CET) Dónde: Pabellón 8.0, sala 35 Fira Barcelona Gran Via Pabellón 6 Carrer del Foc 10 08038 Barcelona

La seguridad y el cumplimiento representan las principales prioridades para la migración y el funcionamiento de las cargas de trabajo en la nube, especialmente en un entorno de nube híbrida. En esta sesión, los asistentes aprenderán sobre las mejores prácticas para implementar soluciones más seguras y compatibles con las cargas de trabajo de VMware en la nube. El Sr. Phaltankar, el Sr. Guerra y el Sr. Moonen darán un repaso a varias tecnologías, entre ellas VMware NSX, Caveonix RiskForesight y el cifrado de VMware vSAN.

Caveonix está automatizando la gestión de la postura de seguridad y el cumplimiento normativo para la nube híbrida y la multinube. El equipo presentará su última versión de RiskForesight en el estand E622 del Centro de Convenciones Fira Barcelona Gran Via. Para obtener más información sobre RiskForesight o concertar una reunión en la VMware Europe, póngase en contacto a través de info@caveonix.com[mailto:info@caveonix.com].

Acerca de CaveonixCaveonix está automatizando la gestión de la postura de seguridad y el cumplimiento normativo para la nube híbrida. El producto estrella de Caveonix, RiskForesight(TM), permite a las empresas y a los proveedores de servicios detectar, predecir y responder constantemente a las amenazas de seguridad, las vulnerabilidades y los problemas de cumplimiento que afectan a sus cargas de trabajo híbridas en la nube. RiskForesight ofrece una visibilidad completa de la infraestructura, las plataformas, las aplicaciones y los datos de la nube, además de aprovechar las analíticas predictivas y el aprendizaje automático para construir modelos de mitigación de riesgos de TI, cibernéticos y de cumplimiento en todo el plano de control cibernético para garantizar la seguridad, la red, el cumplimiento y la aplicación de políticas de todas sus cargas de trabajo basadas en la nube. Para obtener más información, visite: www.caveonix.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2629602-1&h=762328803&u=...].

CONTACTO: CONTACTO: Bailey Weber, caveonix@w2comm.com

Sitio Web: http://www.caveonix.com/