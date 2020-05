COMUNICADO: Kavalan crea una gama de acceso para capturar un mercado más amplio

La serie promete una calidad destacada con un buen precio

TAIPEI, Taiwán, May 4, 2020 /PRNewswire/ -- No contentos con disponer de un whisky de nivel de acceso, Kavalan ha anunciado la creación de una nueva gama de nivel de acceso como parte de su cartera junto a la gama de Kavalan existente, como Solist y Rare Sherries.

Distillery Select Series (700ml, 40% ABV) se posiciona como el primer whisky de nivel de entrada que ofrece un arte superior en su mezcla.

El consejero delegado, YT Lee, explicó que Distillery Select Series se había diseñado para satisfacer a los que empezaban con whisky y también a los más conocedores.

"Dentro de esta gama, los bebedores se van a beneficiar de la fina artesanía de nuestro equipo con un precio sorprendente. Estamos realizando todas las cosas de un modo algo diferente. Buscamos primero el perfil del sabor, en lugar de buscar una barrica concreta".

"Para nuestro primer whisky, destacamos las frutas tropicales, y para el segundo whisky, las notas florales y herbales. Cada uno de los whiskies en esta gama muestra diferentes facetas del carácter diferenciador de Kavalan. Cada expresión proporciona una elevada calidad a un precio contenido".

Envejecido en barricas de relleno de calidad que muestran el clima subtropical de Taiwán, la gama cambia el nombre del anterior whisky inaugural lanzado, denominado Distillery Select No. 1.

No. 1 fue un ganador de dos medallas de oro en la competición San Francisco World Spirits Competition de 2019 y 2020, estando seguido de Distillery Select No. 2, lanzado en Taiwán el 29 de abril.

No.1 se ha re-empaquetado y serializado por medio de una nueva pegatina en la parte frontal de la botella. La receta del whisky original no se ha alterado.

El orgullo arquitectónico de Taiwán, Taipei 101 y uno de los rascacielos más altos del mundo son el símbolo de la escala de la ambición de Taiwán. La botella modelada de 101 de Kavalan expresa la cota de excelencia que busca la destilería.

Notas de cata

Kavalan Distillery Select Single Malt Whisky No.1

Color: Ámbar medianoche

Nariz: Delicado y sedoso. Lleno de esencia de frutas tropicales maduras, notas florales destacadas y vainilla cálido.

Paladar: Elegante, perfectamente equilibrado y fácil de beber. Capas complejas y ricas de toffee cremoso y mantequilla y vainilla que crean un sabor suave y de varias capas que se saborea largamente al final.

Como segundo whisky dentro de la gama, Kavalan Distillery Select No. 2 se lanzó oficialmente en Taiwán el 29 de abril a un precio de 1.000 dólares NTD la botella de 700ml. No. 2 es muy aromático, contando con una complejidad floral y herbal irresistibles, mezclando unas notas picantes y de madera en capas destacadas. No. 2 estará disponible en breve a nivel mundial.

Acerca de la Kavalan Distillery

Kavalan Distillery en Yilan County es pionera en el arte del whisky de malta única en Taiwán desde 2005. Nuestro whisky, añejado en condiciones de intensa humedad y calor, tiene su origen en las aguas de deshielo de Snow Mountain y se enriquece con las frescas brisas del mar y las montañas. Todo esto se combina para crear la distintiva untuosidad de Kavalan. Tomando el antiguo nombre del condado de Yilan, nuestra destilería tiene el respaldo de casi 40 años de producción de bebidas al amparo de la empresa matriz, el King Car Group. Hemos obtenido más de 400 premios de oro o superiores en los concursos más competitivos del sector. Para conocer más detalles visite la página web www.kavalanwhisky.com [http://www.kavalanwhisky.com/].

