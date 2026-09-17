Kavalan y La Maison du Whisky presentan selecciones exclusivas de barrica única en Whisky Live Paris 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Un año histórico: Kavalan celebra 20 años de destilación y LMDW conmemora su 70º aniversario

TAIPEI, 17 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Kavalan regresará a Whisky Live Paris 2026, el evento de bebidas espirituosas más importante de Europa, en un año histórico tanto para Kavalan como para su socio francés de larga trayectoria, La Maison du Whisky (LMDW). Con motivo de la celebración de los 20 años desde la destilación de su primer espirituoso y del 70º aniversario de LMDW, la colaboración presentará cinco selecciones de barrica única de Kavalan incluidas en el catálogo de 2027 de LMDW, además de un lanzamiento exclusivo para Whisky Live Paris.

Selecciones de barrica única de Kavalan con La Maison du Whisky

Catálogo 2027 de LMDW:

Kavalan Solist Oloroso Sherry Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Vinho Barrique Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Peatist ex-Bourbon Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Peated Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Las cinco selecciones se presentan bajo el concepto The Anthologists, la temática del catálogo de 2027 de LMDW. Sus etiquetas se inspiran en texturas naturales y en el arte abstracto, combinando formas orgánicas con una estética refinada para reflejar el carácter distintivo de cada selección.

Exclusiva de Whisky Live Paris:

Kavalan Solist Peated Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Thierry Bénitah, presidente y consejero delegado de La Maison du Whisky, declaró: "Al celebrar los 70 años de La Maison du Whisky, nos complace continuar nuestra duradera colaboración con Kavalan. Las selecciones de este año forman parte de nuestra colección "2027 Creations Collection – The Anthologists", que rinde homenaje a nuestra labor como seleccionadores de espirituosos excepcionales; estamos encantados de compartir estas nuevas ediciones de barrica única con los amantes del whisky de toda Europa y en el evento Whisky Live Paris".

"2026 es un año significativo tanto para Kavalan como para La Maison du Whisky, y nos complace celebrar estos hitos junto a un socio que ha compartido nuestra trayectoria durante más de una década", declaró YT Lee, presidente de King Car Group. "Kavalan ha mantenido su compromiso de explorar el potencial del whisky taiwanés. LMDW ha desempeñado un papel importante al compartir ese recorrido con los entusiastas del whisky en Francia y en los mercados en los que opera. Valoramos profundamente su pasión, su experiencia y su apoyo constante, y esperamos seguir llevando el espíritu de Taiwán a los amantes del whisky de todo el mundo".

El stand de Kavalan en Whisky Live Paris 2026 recreará el ambiente de las bodegas de whisky de Kavalan en Taiwán. Inspirado en los espacios de maduración de la destilería, este entorno inmersivo invitará a los visitantes a experimentar el mundo donde madura el whisky Kavalan, al tiempo que descubren y degustan los propios whiskies.

Kavalan en Whisky Live Paris 2026

Fechas: 26–28 de septiembre de 2026

Lugar: La Grande Halle de la Villette

Stand de Kavalan: No.85

Kavalan Master Classes:

Sábado, 26 de septiembre | 3:10–3:40 p.m. | Sala 2

Lunes, 28 de septiembre | 5:00–6:00 p.m. | Sala Anthology

Acerca de Kavalan Whisky

La destilería Kavalan, situada en el condado de Yilan, ha sido pionera en el arte del whisky en Taiwán desde 2005. Nuestro whisky, envejecido en condiciones de intenso calor y humedad, se elabora con las cristalinas aguas de deshielo de Snow Mountain y se ve enriquecido por las brisas marinas y de montaña. Esta combinación de factores da lugar a la cremosidad característica de Kavalan. Nuestra destilería, que toma su nombre de la antigua denominación del condado de Yilan, cuenta con el respaldo de más de 45 años de experiencia en la elaboración de bebidas bajo el amparo de la empresa matriz King Car Group. Hemos obtenido 1.000 galardones de categoría oro o superior en los certámenes más competitivos del sector.

Para visualización pública:Wendy Wangwendywa@kingcar.com.tw

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