KAYAK: Los 10 destinos más buscados por los españoles este San Valentín y otros que pueden dar mucho juego

Llega el mes más romántico del año y, con él, el típico dilema sobre el regalo perfecto para mantener vivo el amor. Flores, chocolate, joyas o incluso cenas románticas son los clásicos de estas fechas, pero para muchos esto se sigue quedando corto año tras año

Madrid, 31 de enero de 2025.- Puede que no exista una fórmula mágica para el amor, pero KAYAK, el buscador de viajes líder en el mundo, tiene algunas ideas para que las parejas puedan darle a su amor un upgrade este San Valentín - sin salirse del presupuesto -, con unas pequeñas vacaciones o escapada de fin de semana en alguno de los 10 destinos románticos más buscados para esta fecha.



Top 10 de KAYAK: Destinos más buscados por las parejas españolas

Las noches de citas están sobrevaloradas, una experiencia realmente romántica se define por un viaje meticulosamente planeado. "¿Buscas inspiración? Estos son los destinos más populares entre los españoles, este San Valentín". ("Spoiler: París es el número uno. ¿A que no lo esperabas?")



• París, Francia • Precio medio del vuelo de ida y vuelta en clase económica: 257 €



• Precio medio de alojamiento: 255 €



• Roma, Italia • ​​​​Precio medio del vuelo de ida y vuelta en clase económica: 177 €



• Precio medio de alojamiento: 260 €



• Londres, Reino Unido • Precio medio del vuelo de ida y vuelta en clase económica: 203 €



• Precio medio de alojamiento: 231 €



• Milán, Italia • Precio medio del vuelo de ida y vuelta en clase económica: 139 €



• Precio medio de alojamiento: 236 €



• Budapest, Hungría • Precio medio del vuelo de ida y vuelta en clase económica: 230 €



• Precio medio de alojamiento: 149 €



• Venecia, Italia • Precio medio del vuelo de ida y vuelta en clase económica: 221 €



• Precio medio de alojamiento: 328 €



• Ámsterdam, Países Bajos • Precio medio del vuelo de ida y vuelta en clase económica: 287 €



• Precio medio de alojamiento: 233 €



• Las Palmas de Gran Canaria, España • Precio medio del vuelo de ida y vuelta en clase económica: 258 €



• Precio medio de alojamiento: 258 €



• Oporto, Portugal • Precio medio del vuelo de ida y vuelta en clase económica: 168 €



• Precio medio de alojamiento: 152 €



• Madrid, España • Precio medio del vuelo de ida y vuelta en clase económica: 162 €



• Precio medio de alojamiento: 254 €



Diez escapadas románticas por 150 € o menos

Para aquellos que prefieran experiencias más íntimas para celebrar su amor (o para escaparse de todas las parejas), KAYAK ha creado una lista de 10 destinos europeos con hoteles que ofrecen servicios como spas, verdaderos remansos de paz para que el romance florezca.



• Praga, República Checa • Precio medio de alojamiento: 104 €



• Gdnask, Polonia • Precio medio de alojamiento: 107 €



• Varsovia, Polonia • Precio medio de alojamiento: 113 €



• Palma de Mallorca, España • Precio medio de alojamiento: 114 €



• Lisboa, Portugal • Precio medio de alojamiento: 135 €



• Granada, España • Precio medio de alojamiento: 142 €



• Berlín, Alemania • Precio medio de alojamiento: 145 €



• Estocolmo, Suecia • Precio medio de alojamiento: 146 €



• Sevilla, España • Precio medio de alojamiento: 150 €



• Gotemburgo, Suecia • Precio medio de alojamiento: 151 €





*El Top 10 de destinos para parejas se basa en las búsquedas de vuelos realizadas en KAYAK.es entre el 01/01/2025 y el 21/01/2025 desde cualquier aeropuerto español, en comparación con el mismo período de búsqueda en 2024/2025. Todos los precios son precios medios para billetes de ida y vuelta en clase económica. Los precios pueden variar y no se puede garantizar el ahorro.



**Los rincones únicos se basan en las búsquedas de alojamiento realizadas en KAYAK.com entre el 01/01/2025 y el 21/01/2025. Todos los precios son precios medios de la tarifa diaria de alojamiento. Los precios pueden variar y no se puede garantizar el ahorro.







