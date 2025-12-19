KAYAK: Alemanes, daneses y franceses lideran búsquedas para viajar a España en 2025

Burgos - KAYAK

Octubre fue el mes con más búsquedas de vuelos, lo que sugiere el interés por visitar España fuera del pico de verano

Madrid, 19 de diciembre.- 2024 fue un año récord para el turismo internacional en España, con la llegada de más de 94 millones de visitantes extranjeros, y todo parece indicar que 2025 podría superar esas cifras. Con el calendario a punto de terminar, KAYAK, el motor de búsquedas de viajes líder en el mundo, ha analizado los datos para revelar cuáles fueron los turistas internacionales que mostraron mayor interés por España en 2025, sus destinos preferidos y algunos indicadores que podrían marcar el futuro del turismo receptor a corto y medio plazo.



Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa, añade: "En 2025, el precio medio de los vuelos a España fue un 7 % más bajo que en 2024, lo que sin duda atrajo al turista extranjero a nuestro país. Además, según las búsquedas de vuelos, octubre fue el mes más demandado por los turistas internacionales para viajar a España, lo que sugiere indicios de desestacionalización".



Los turistas internacionales que más interés mostraron por viajar a España en 2025

Según las búsquedas de vuelos, Europa fue el continente de origen que más viajeros internacionales aportó a España en el año que está a punto de terminar. Alemania lidera la clasificación de los diez países emisores que más búsquedas de vuelos realizaron con destino España, seguida de Dinamarca y Francia. Italia (+10 %) y Francia (+8 %) registraron los mayores incrementos del Top 10 frente a 2024. Fuera de Europa, Estados Unidos también se situó entre los principales mercados, ocupando el cuarto lugar.



Estos son los países emisores que más búsquedas de vuelos realizaron con destino España y el precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista en 2025 desde el país de origen a España.



1. Alemania: 222 €.



2. Dinamarca: 237 €.



3. Francia: 151 €.



4. Estados Unidos: 666 €.



5. Reino Unido: 174 €.



6. Suecia: 243 €.



7. Austria: 187 €.



8. Suiza: 201 €.



9. Italia: 131 €.



10. Portugal: 114 €.



Los destinos españoles más buscados por el turista internacional en 2025

Los destinos insulares captaron una buena parte del interés internacional, con cuatro de los diez más buscados situados en Baleares o Canarias. Entre ellos, Granadilla en Tenerife, destacó con el mayor incremento del Top 10 (+12 % comparado a 2024). Sin embargo, 6 de los 10 destinos más buscados por los turistas extranjeros fueron destinos de la península, con Madrid y Barcelona liderando la clasificación.



Si bien no forman parte del Top 10, Burgos (+51 %) y Logroño (+30 %) fueron las ciudades con el mayor incremento interanual en búsquedas de vuelos, reflejando el interés del viajero internacional por visitar enclaves culturales menos masificados.



En cuanto a precios, dentro del Top 10, Granadilla (-13 %), Alicante (-12 %) y Valencia (-11 %) tuvieron las mayores bajadas de precios medios de vuelos respecto a 2024. Mientras que Murcia tuvo la caída más grande (-27 %) en general, con tarifas de 180 € de media.



Estos son los destinos españoles más buscados por el turista internacional en 2025 y el precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista al destino en 2025.



1. Madrid, Comunidad de Madrid: 607 €.



2. Barcelona, Cataluña: 209 €.



3. Palma de Mallorca, Islas Baleares: 188 €.



4. Málaga, Andalucía: 223 €.



5. Alicante, Comunidad de Valencia: 203 €.



6. Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias: 289 €.



7. Ibiza, Islas Baleares: 206 €.



8. Valencia, Comunidad de Valencia: 213 €.



9. Granadilla, Islas Canarias: 259 €.



10. Sevilla, Andalucía: 202 €.



Indicadores del turismo en 2025

Analizando algunas de las tendencias de turismo que marcaron el 2025, los datos de KAYAK, apuntan a ciertos inicios de desestacionalización. Según las búsquedas de vuelo, octubre fue el mes más demandado por el viajero internacional para volar a España, una tendencia que podría continuar influyendo los patrones de turismo a corto y medio plazo. Las tendencias de precios a lo largo del año reflejaron oportunidades interesantes para el turismo extranjero. Los viajeros internacionales pudieron encontrar las tarifas más bajas en enero, con vuelos a 203 € de media y hoteles por noche a 94 € de media. En el otro extremo y coincidiendo con el mes más buscado para volar a España, octubre fue el mes con los precios más altos de vuelos (283 € de media), mientras que los hoteles alcanzaron su pico de precio en agosto 153 € de media.







