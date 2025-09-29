KAYAK: los destinos de larga distancia más buscados por los españoles y los más económicos para este otoño

(Información remitida por la empresa firmante)

Con la llegada del otoño y las rutinas diarias plenamente asentadas, es el momento perfecto para plantearse un cambio de aires. Mientras muchos siguen centrados en sus agendas habituales, otros ya están haciendo maletas para preparar su próxima escapada

Madrid, 29 de septiembre de 2025.-El otoño suele ser una época ideal para descubrir destinos de larga distancia, cuando los climas se suavizan y los paisajes parecen sacados de un cuento, creando el escenario perfecto para vivir aventuras memorables antes de que termine el año. Según datos de KAYAK, el motor de búsqueda de viajes líder en el mundo, el interés de los viajeros españoles por los viajes de larga distancia durante esta temporada representa el 41 % de todas las búsquedas de vuelos, mostrando un ligero aumento en comparación con 2024.



"El otoño es un gran momento para viajar", afirma Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa. "Durante estos meses los viajeros pueden explorar el mundo a su propio ritmo y experimentar los destinos de una manera más auténtica, algo especialmente atractivo para quien quiera embarcarse en un viaje de larga distancia. Los datos revelan que esta temporada se perfila como una oportunidad de oro para explorar, ya sea paseando por las calles iluminadas con neones de Tokio, descubriendo Estados Unidos o probando la gastronomía local en Latinoamérica".



Para conocer qué se puede esperar de esta temporada, KAYAK revela los destinos de larga distancia más buscados por los españoles, qué precios medios de vuelos pueden esperar y las opciones más asequibles para aquellos que aún no han decidido un destino, pero ya tienen las maletas preparadas para una escapada otoñal.



Desde Tokio y Seúl hasta Buenos Aires y México: los destinos más populares entre los españoles este otoño

Según las búsquedas de vuelos, entre septiembre y noviembre, Tokio se sitúa como el destino de larga distancia más buscado, con un precio medio de los vuelos de 879 €. En segundo lugar, Nueva York, con un precio medio de los vuelos de 454 €, y cerrando el top 3, Buenos Aires, que está experimentando un renacimiento con un aumento de las búsquedas de vuelos del 13 % en comparación con el mismo periodo del año pasado y un precio medio de los vuelos de 1.076 €.



Con bajadas en los precios de los vuelos a ciertos destinos, el ranking de los 10 destinos de larga distancia más buscados por los españoles, según las búsquedas de vuelos para este otoño, lo completan Bangkok (4º), con un precio medio de 619 €, un 6 % menos que en el mismo periodo del año anterior; México (5º), que registra el mayor aumento en las búsquedas de vuelos (29 %) y un precio medio de 624 €, un 11 % menos en comparación con el mismo periodo del pasado año; Lima (6º), 810 €; Osaka (7º), 839 €; Bali (8º), con un precio medio de los vuelos de 760 €, un 16 % menos que en el mismo periodo del pasado año; Miami (9º), 492 €; y Seúl (10º), con un aumento del 28 % en las búsquedas de vuelos en comparación con el mismo periodo de 2024 y un precio medio de los vuelos de 715 €.



Presupuesto vs. millas: los diez destinos más asequibles según KAYAK

El otoño suele ofrecer grandes oportunidades para los viajeros que cuidan su presupuesto y, este año, los españoles pueden encontrar destinos de larga distancia con precios de vuelo en clase turista inferiores a 600 € para un vuelo de ida y vuelta, lo que demuestra que la distancia no tiene por qué significar un alto coste.



La lista de los 10 destinos de larga distancia más económicos de este año tiene un claro favorito: Estados Unidos. Con seis ciudades estadounidenses en la lista, es evidente que Norteamérica ofrece algunas de las tarifas más atractivas para los viajeros españoles este otoño.



1. Boston, Estados Unidos • Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista Sep. 22- Nov 30 2025: 438 €



2. Nueva York, Estados Unidos • Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista Sep. 22- Nov 30 2025: 454 €



3. Miami, Estados Unidos • Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista Sep. 22- Nov 30 2025: 492 €



4. Chicago, Estados Unidos • Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista Sep. 22- Nov 30 2025: 514 €



5. San Francisco, Estados Unidos • Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista Sep. 22- Nov 30 2025: 532 €



6. Dubái, Emiratos Árabes Unidos • Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista Sep. 22- Nov 30 2025: 539 €



7. Los Angeles, Estados Unidos • Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista Sep. 22- Nov 30 2025: 557 €



8. Punta Cana, República Dominicana • Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista Sep. 22- Nov 30 2025: 583 €



9. Nueva Delhi, India • Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista Sep. 22- Nov 30 2025: 588 €



10. Hong Kong, Hong Kong • Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista Sep. 22- Nov 30 2025: 591 €





