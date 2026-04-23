KAYAK: los españoles apuestan por los destinos nacionales en el puente de mayo

SEVILLA - KAYAK

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de abril de 2026. - Las búsquedas de vuelos a destinos domésticos crecen un 14% con respecto al año pasado y las de alquiler de coches un 6%. Sevilla se posiciona como el destino de mayor tendencia entre los viajeros españoles, con un incremento del 43% en las búsquedas de vuelos

Aún con la Semana Santa todavía fresca y cierta incertidumbre derivada de las tendencias macroeconómicas actuales, los viajeros españoles ya han empezado la cuenta atrás para su próxima escapada con los destinos nacionales como protagonistas.



Según los datos de KAYAK, un motor de búsqueda de viajes líder, en el próximo puente de mayo los españoles apuestan por "quedarse en casa": las búsquedas de vuelos a destinos nacionales crecen un 14% con respecto al pasado año y las de alquiler de coches un 6%.



Ahora bien, la gran pregunta es: ¿con qué precios se van a encontrar los viajeros? Los datos de KAYAK señalan que, en general, viajar dentro del país en el puente de mayo es más asequible que el pasado año, con los precios medios de los vuelos a destinos nacionales un 4% más bajos que en 2025, y un 5% en el caso de los precios medios de alquiler de coches.



Natalia Díez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa, señala: "Aún con un aumento del interés por los destinos españoles, los precios se mantienen competitivos. De hecho, en algunos destinos populares como Ibiza, se observan bajadas de hasta el 35% en el precio de los vuelos, permitiendo a los viajeros aprovechar oportunidades de ahorro".



Con la vista puesta en el próximo puente de mayo pero también en la cartera, KAYAK revela cuáles son los diez destinos nacionales más buscados por los españoles y los diez más económicos.



Top 10 destinos nacionales más buscados para este puente de mayo

Los destinos peninsulares ganan protagonismo, con seis de los diez más buscados por los viajeros españoles situados en la península. Sevilla y Palma de Mallorca no solo encabezan el ranking, sino que también se posicionan como los de mayor tendencia, con un aumento del 43% y del 15% en las búsquedas de vuelos, respectivamente.



Estos son los destinos nacionales más buscados y el precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase económica para el puente de mayo 2026.



1. Palma de Mallorca: 130 €



2. Sevilla: 187 €



3. Barcelona: 118 €



4. Madrid: 109 €



5. Ibiza: 147 €



6. Málaga: 163 €



7. Santa Cruz de Tenerife: 216 €



8. Las Palmas de Gran Canaria: 195 €



9. Bilbao: 100€



10. Valencia: 125 €



Top 10 destinos nacionales más baratos para este puente de mayo

Con precios medios de vuelos entre los 195 € y los 109€, alquileres de coches a 62 € por día y aún con el creciente interés suscitado, los destinos nacionales ofrecen una buena relación calidad-precio, lo que permite a los viajeros adelantarse a la temporada alta y evitar aglomeraciones.



Estos son los destinos nacionales más baratos y el precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase económica para el puente de mayo 2026.



1. Bilbao: 100 €



2. Madrid: 109 €



3. Oviedo: 109 €



4. Barcelona: 118 €



5. Valencia: 125 €



6. Palma de Mallorca: 130 €



7. Ibiza: 147 €



8. Málaga: 163 €



9. Sevilla: 187 €



10. Las Palmas de Gran Canaria: 195 €



Los "buscadores de gangas" no deben dejar pasar la oportunidad del potencial de ahorro que ofrecen las islas: los precios medios de los vuelos a Ibiza y Las Palmas de Gran Canaria muestran una caída del 35% y del 15% con respecto al año pasado respectivamente.



Más allá de España: top 5 destinos europeos más baratos para este puente de mayo

Aquellos que prefieran optar por una escapada europea de corta distancia este puente, Italia y Portugal ofrecen alternativas asequibles. Londres, uno de los destinos de referencia de los viajeros españoles, también se sitúa entre los más económicos no solo por los precios medios de los vuelos a la capital británica, sino también por la caída del 29% en el precio medio por noche de hotel en comparación con el pasado año.



Estos son los cinco destinos europeos más baratos, el precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase económica, y el ahorro potencial en el precio medio del vuelo de ida y vuelta en clase económica para el puente de mayo 2026.



1. Milán, Italia: 109 €, (-22%)



2. Londres, Reino Unido: 111 €, (-29%)



3. Lisboa, Portugal: 141 €, (-20%)



4. Venecia, Italia: 163 €, (-22%)



5. Oporto, Portugal: 171 €, (-10%)







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Imágenes

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Pie de foto: SEVILLA

Autor: KAYAK