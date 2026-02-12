KAYAK revela los destinos de esquí en Europa con buena relación calidad-precio

Sölden - KAYAK

Los precios de los vuelos a Venecia, puerta de entrada a destinos de los Alpes italianos como Cortina d'Ampezzo, han bajado un 18 % en comparación con el año pasado y se sitúan en los 100 € de media ida y vuelta en clase económica. Sierra Nevada en España, La Plagne en Francia y Sölden en Austria, ofrecen una buena relación calidad-precio para un viaje de esquí de una semana

Madrid, 12 de febrero de 2026.- Con un invierno especialmente frío en el que se han registrado nevadas incluso en lugares inesperados (como Madrid capital, donde no nevaba desde la borrasca Filomena en 2021), esta temporada de esquí se perfila como una de las más memorables. Para facilitar la planificación de los viajes, KAYAK, un motor de búsqueda de viajes líder, ha analizado los datos para revelar destinos de esquí rentables para los viajeros españoles en toda Europa, así como las puertas de entrada que permiten maximizar el ahorro esta temporada.



Con un importante evento deportivo de invierno celebrándose en Italia este mes de febrero, puede sorprender que Venecia, una puerta de entrada a destinos de los Alpes italianos como Cortina d'Ampezzo y cuyas búsquedas de vuelos crecen un 13 % respecto al pasado año, muestre una caída del 18 % en el precio de los vuelos en comparación con 2025, con vuelos de ida y vuelta en clase turista a un precio medio de 100 €. Más cerca de casa, Sierra Nevada destaca como el destino de esquí más popular entre los españoles según las búsquedas de vuelos a sus principales puertas de entrada, Málaga y Granada (+17 % y +15 % en búsquedas de vuelos respectivamente).



Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa, añade: "A medida que se acerca la temporada de esquí, los viajeros buscan la combinación perfecta de vuelo y hotel para sacar el máximo partido a su dinero. Según los datos de KAYAK, la flexibilidad en cuanto al aeropuerto de llegada puede marcar una gran diferencia en los precios. Para facilitar la planificación del viaje, herramientas como el Modo IA de KAYAK pueden ayudar a los viajeros a comparar opciones más rápidamente, encontrar rutas más económicas y crear un itinerario que se ajuste a su presupuesto, de modo que puedan dedicar menos tiempo a planificar y más tiempo a disfrutar de las pistas".



Destinos de esquí con buena relación calidad-precio

Según los datos de KAYAK, algunas de las opciones con buena relación calidad-precio para un viaje de esquí de una semana se encuentran en España, con Sierra Nevada a la cabeza. Para los viajeros que deseen descubrir algunas de las mejores estaciones de esquí de Europa, Lyon destaca como uno de los mejores puntos de entrada a las estaciones de esquí de Francia, mientras que Zúrich es una excelente puerta de acceso para disfrutar de las pistas de Austria.



• Sierra Nevada, España • Destino del vuelo: Madrid, España



• Vuelo promedio + Precio promedio para hoteles de 7 noches: €751



• Sierra Nevada, España • Destino del vuelo: Málaga, España



• Vuelo promedio + Precio promedio para hoteles de 7 noches: €762



• Sierra Nevada, España • Destino del vuelo: Granada, España



• Vuelo promedio + Precio promedio para hoteles de 7 noches: €799



• Baqueira Beret, España • Destino del vuelo: Barcelona, España



• Vuelo promedio + Precio promedio para hoteles de 7 noches: €1,090



• Andorra, Andorra • Destino del vuelo: Barcelona, España



• Vuelo promedio + Precio promedio para hoteles de 7 noches: €1,091



• La Plagne, Francia • Destino del vuelo: Lyon, Francia



• Vuelo promedio + Precio promedio para hoteles de 7 noches: €1,181



• Les Arcs, Francia • Destino del vuelo: Lyon, Francia



• Vuelo promedio + Precio promedio para hoteles de 7 noches: €1,920



• Formigal, España • Destino del vuelo: Bilbao, España



• Vuelo promedio + Precio promedio para hoteles de 7 noches: €2,156



• Sölden, Austria • Destino del vuelo: Zúrich, Suiza



• Vuelo promedio + Precio promedio para hoteles de 7 noches: €2,377



• Kitzbühel, Austria • Destino del vuelo: Múnich, Alemania



• Vuelo promedio + Precio promedio para hoteles de 7 noches: €2,673



• Zermatt, Suiza • Destino del vuelo: Ginebra, Suiza



• Vuelo promedio + Precio promedio para hoteles de 7 noches: €3,034



• Val Thorens, Francia • Destino del vuelo: Lyon, Francia



• Vuelo promedio + Precio promedio para hoteles de 7 noches: €3,066





