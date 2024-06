KAYAK revela los diez destinos que más han bajado su precio este verano

(Información remitida por la empresa firmante)

Buenas noticias para los viajeros: el motor de búsqueda de viajes señala cuáles son los destinos que muestran la mayor caída de precios en KAYAK en comparación con el pasado verano y entre ellos se encuentra Osaka, el destino de mayor tendencia entre los españoles. Además, KAYAK revela los destinos más económicos y cuáles deben evitarse tanto dentro como fuera de Europa, si los viajeros no quieren dejarse la mitad del presupuesto en vuelos

Madrid, 26 de junio de 2024.- Aunque unos busquen el descanso a orillas del mar, algunos en las brisas de la montaña y otros ansíen desempolvar sus plumíferos ligeros huyendo del calor a climas más fríos, siempre habrá una coincidencia más allá del tipo de viajero y el estilo de viaje, y es que ¿quién no busca que su viaje sea lo más asequible posible?



KAYAK, el buscador líder de viajes en el mundo, ha analizado en su informe Travel Check-In: Verano 2024, cuáles son los destinos que más han bajado su precio este verano, cuáles son los más asequibles y cuáles evitar para darle un respiro a la cartera.



Los diez destinos que más han bajado su precio este verano

Sí, este verano hay gangas, y estas incluyen algunos destinos tan deseados como Osaka - el de mayor tendencia este verano entre los españoles -. Estos son los diez destinos regionales e internacionales que muestran la mayor caída de precio en KAYAK en comparación con el verano pasado.



1. Tanger, Marruecos: -15% (precio medio de vuelo ida y vuelta: 154€)



2. Estocolmo, Suecia: -12% (precio medio de vuelo ida y vuelta: 200€)



3. Osaka, Japón: -12% (precio medio de vuelo ida y vuelta: 984€)



4. Yakarta, Indonesia: -12% (precio medio de vuelo ida y vuelta: 866€)



5. Toronto, Canadá: -10% (precio medio de vuelo ida y vuelta: 666€)



6. Arusha, Tanzania: -9% (precio medio de vuelo ida y vuelta: 1.024€)



7. Pereira, Colombia: -8% (precio medio de vuelo ida y vuelta: 1.012€)



8. Manila, Filipinas: -7% (precio medio de vuelo ida y vuelta: 967€)



9. Guayaquil, Ecuador: -6% (precio medio de vuelo ida y vuelta: 1.023€)



10. Singapur, Singapur: -6% (precio medio de vuelo ida y vuelta: 840€)



Pero, que no cunda el pánico, que si aun estos precios se le escapan a los viajeros del presupuesto, KAYAK revela cuáles son los más asequibles y cuáles deben evitar, tanto dentro como fuera de Europa. Pasar un verano disfrutando de nuevas gastronomías, saliendo de la rutina y cambiando de cultura no está reñido con el ahorro.



Aciertos y desaciertos dentro de Europa



Destinos europeos más económicos en KAYAK.es



1. Porto, Portugal: 95€



2. Milán, Italia: 108€



3. Lisboa, Portugal: 123€



4. Ginebra, Suiza: 125€



5. Roma, Italia: 137€



6. Olbia, Italia: 146€



7. Basilea, Suiza: 150€



8. Londres, Inglaterra: 153€



9. Faro, Portugal: 156€



10. Venecia, Italia: 156€



Destinos europeos menos económicos en KAYAK.es



1. Reikiavik, Islandia: 378€



2. Estambul, Turquía: 355€



3. Cluj Napoca, Romania: 350€



4. Bucharest, Romania: 332€



5. Heraklion, Grecia: 323€



6. Thera, Grecia: 303€



7. Ponta Delgada, Portugal: 283€



8. Funchal, Portugal: 272€



9. Dubrovnik, Croacia: 267€



10. Helsinki, Finlandia: 266€



¿Más allá del viejo continente? Do’s and dont’s



Destinos internacionales más económicos en KAYAK.es



1. Marrakech, Marruecos: 126€



2. Tanger, Marruecos: 154€



3. Ereván, Armenia: 420€



4. Dakar, Senegal: 545€



5. Boston, EE.UU: 659€



6. Toronto, Canadá: 666€



7. Montreal, Canadá: 675€



8. Nueva Delhi, India: 691€



9. Nueva York, EE.UU: 701€



10. Chicago, EE.UU: 708 €



Destinos internacionales menos económicos en KAYAK.es



1. Cochabamba, Bolivia: 1.198€



2. Buenos Aires, Argentina: 1.164€



3. Denpasar, Indonesia: 1.144€



4. Asunción, Paraguay: 1.121€



5. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia: 1.120€



6. San Pedro Sula, Honduras: 1.068€



7. Santiago, Chile: 1.052€



8. Quito, Ecuador: 1.046€



9. Hanoi, Vietnam: 1.043€



10. San Salvador, El Salvador: 1.042€



Tanto si el viajero opta por uno de los destinos "en rebajas", alguno de los más asequibles o uno muy específico que tenga entre ceja y ceja, pero aún le entran las dudas de si está obteniendo el mejor precio, KAYAK PriceCheck** lo verifica con solo subir una captura de pantalla - de cualquier sitio web - a la app de KAYAK.



*El informe Travel Check-in: verano de 2024 se basa en un análisis de las búsquedas efectuadas en KAYAK.es y marcas asociadas entre el 01/11/2023 y el 15/03/2024 para fechas de viaje entre el 15/06/2024 y el 15/09/2024. Los datos interanuales se basan en la comparación con los mismos períodos de búsqueda y viajes del año anterior.



Todas las tarifas de los vuelos mencionados son precios medios ponderados para vuelos de ida y vuelta en clase turista este verano, y con salida desde cualquier punto de España salvo que se indique lo contrario. Los precios de los hoteles presentados son tarifas medias ponderadas por noche, y los precios de alquiler de coches indican las tarifas medias diarias ponderadas.



Dentro de las listas de destinos, es posible que se hayan excluido lugares en casos de no haber datos suficientes o de acuerdo con el aviso de viajes oficial en el momento en que se llevó a cabo el análisis de datos.



Para más información sobre la metodología, visitar la página web: https://www.kayak.es/c/travel-check-in-verano/



** KAYAK PriceCheck está disponible en todo el mundo para vuelos en la aplicación móvil KAYAK.



***Las imágenes proporcionadas por KAYAK solo pueden incluirse en contenidos relacionados con este comunicado de prensa.



