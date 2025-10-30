KAYAK revela las tendencias de viaje para esta Navidad y Año Nuevo y los días más económicos para viajar

(Información remitida por la empresa firmante)

Aumentan las búsquedas de vuelos (+22%), hoteles (+5%) y coches de alquiler (+4%) de los españoles para esta temporada navideña. Las escapadas urbanas están entre las favoritas de los españoles, con Nueva York como el destino de vuelo más buscado y precios un 16 % más bajos que en 2024. Londres lidera el ranking de los destinos con la mejor relación calidad-precio, con una media de 113€ para los vuelos de ida y vuelta

Madrid, 30 de octubre de 2025.- Una vez más, los datos son claros: los españoles quieren viajar estas Navidades. Sus búsquedas crecen en todas las categorías de viaje en comparación con el pasado año: vuelos (+22%), hoteles (+5%) y coches de alquiler (+4%).

Estas son algunas de las conclusiones que se desprenden del nuevo informe Travel Check-in: Navidad y Año Nuevo 2025 de KAYAK, el motor de búsqueda de viajes líder en el mundo, que revela las principales tendencias de viaje de los españoles para esta Navidad y Año Nuevo. Desde los destinos más buscados por los viajeros nacionales y los de mayor tendencia, hasta cuáles presentan la mejor relación calidad-precio y qué días deben viajar si quieren obtener los mejores precios y ahorrar dinero.

Respecto a los precios, los datos de KAYAK señalan que, estas Navidades, los viajeros de España pueden encontrar tarifas más bajas en vuelos a destinos domésticos (-3% en comparación con el año pasado) y precios estables en cuanto a hoteles tanto en destinos domésticos como internacionales, (+1% y +2% respectivamente, en comparación con 2024).

Sobre los precios de los vuelos a destinos internacionales, Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa señala: "Aunque volar a destinos internacionales esta Navidad es más caro que el año pasado (sube un 24%), es importante tener en cuenta que esta cifra muestra solo una media. Muchos de los destinos de vuelo más buscados por los españoles muestran caídas de precios de entre un 22 % y un 4 % con respecto a 2024".

Los 10 destinos de vuelo más buscados para Navidad y Año Nuevo Nueva York, Santa Cruz de Tenerife y Londres ocupan el top 3 de los destinos de vuelo más buscados por los españoles. Les siguen Buenos Aires (4º), Roma (5º) y París (6º), y completan el top 10 Las Palmas de Gran Canaria (7º), Miami (8º), Arrecife (9º) y Praga (10º).

Estos son los destinos más buscados, el precio medio de ida y vuelta en clase turista para Navidad y Año Nuevo 2025 y la diferencia en % en el precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista para Navidad y Año Nuevo 2025.

1. Nueva York, Estados Unidos: 598 € (-16 %)

2. Santa Cruz de Tenerife, España: 208 € (-3 %)

3. Londres, Reino Unido: 113 € (-17 %)

4. Buenos Aires, Argentina: 1,574 € (+13 %)

5. Roma, Italia: 168 € (+16 %)

6. París, Francia: 154 € (+9 %)

7. Las Palmas de Gran Canaria, España: 203€ (-17 %)

8. Miami, Estados Unidos: 745 € (-4 %)

9. Arrecife, España: 277 € (-3 %)

10. Praga, República Checa: 181 € (-22 %)

Las Islas Canarias destacan en el ranking de este año con tres destinos entre los diez más buscados y bajadas de precios de hasta un 17% de media, lo que las convierte en una opción perfecta, para huir del frío y disfrutar de un poco de sol sin alejarse mucho de casa. Las escapadas urbanas a ciudades conocidas por sus exhibiciones navideñas como el Rockefeller Center de Nueva York y Oxford Street de Londres también ofrecen ahorros esta temporada, con precios medios de vuelos un 16 % y 17 % más bajos, respectivamente, en comparación con 2024.

Natalia Diez-Rivas ofrece un consejo adicional para aquellos viajeros que quieran quedarse en Europa estas Navidades: "En lugar de viajar a Roma o París, con precios de vuelos más caros que el pasado año, pueden optar por clásicos como Praga o Budapest, con precios de vuelos un 22 % y 13 % más baratos que la pasada Navidad y Año Nuevo, respectivamente".

Los 10 destinos de KAYAK con la mejor relación calidad-precio para Navidad y Año Nuevo

Londres, Bruselas y Basilea ocupan el top 3 de destinos con la mejor relación calidad-precio para los españoles esta Navidad y Año Nuevo. Les siguen Ámsterdam (4º) y París (5º), y Berlín (6º) y completan el top 10 Roma (7º), Praga (8º), Viena (9º) y como destino ideal para disfrutar un poco de sol, Marrakech (10º).

Estos son los destinos con la mejor relación calidad-precio y su precio medio de ida y vuelta en clase turista para Navidad y Año Nuevo 2025.

1. Londres, Reino Unido: 113€

2. Bruselas, Bélgica: 145€

3. Basilea, Suiza: 149€

4. Ámsterdam, Países Bajos: 149€

5. París, Francia: 154€

6. Berlín, Alemania: 156€

7. Roma, Italia: 168€

8. Praga, República Checa: 181€

9. Viena, Austria: 186€

10. Marrakech, Marruecos: 188€

La capital británica no solo está entre los tres destinos de vuelo más buscados este año, sino que también encabeza el ranking de destinos con la mejor relación calidad-precio, con una media de 113€ para los vuelos de ida y vuelta. Para aquellos que buscan estirar un poco más sus presupuestos y aprovechar al máximo sus viajes sin perder el encanto navideño, Basilea, Ámsterdam y Bruselas son opciones estupendas, con precios medios de vuelo por debajo de los 150€. Conocidas por su ambiente festivo y sus mercadillos de Navidad, estas ciudades llevan la magia del invierno a otro nivel.

Cuándo reservar, qué días evitar para ahorrar dinero y cuáles son los más económicos para volar KAYAK ofrece tres consejos clave para aquellos que quieran viajar esta Navidad y Año Nuevo y ahorrar dinero en el proceso.

• Cuándo reservar para obtener el precio más bajo: Los datos de KAYAK señalan que la mejor semana para reservar vuelos internacionales es la del 29 de diciembre, pero, para quienes prefieren no arriesgar, la semana del 24 de noviembre también es buena opción, la misma que para vuelos nacionales.

• Evitar los precios altos: El 20 de diciembre se perfila como la fecha más cara para volar a destinos internacionales y el 28 de diciembre para destinos nacionales.

• Anotar la fecha y ahorrar: Volar en Nochevieja a destinos internacionales podría suponer un ahorro en comparación con el 20 de diciembre de 2025, el día más caro para salir. Para quienes prefieran viajar en torno a Navidad, el 22 de diciembre ofrece tarifas económicas para volar a destinos nacionales y el 24 de diciembre para los internacionales.

Para ver el informe completo, entrar en Travel Check-In de KAYAK: Navidad y Año Nuevo 2025 y descubrir todas las tendencias, destinos y trucos para ahorrar estas fiestas.

