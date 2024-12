Kayak revela las tendencias de viaje para el verano 2025 que colapsarán las redes

(Información remitida por la empresa firmante)

Las búsquedas de vuelos a Asia están creciendo un 12 % para el verano de 2025 en comparación con el verano de 2024, impulsadas por el interés en Japón: Tokio encabeza la lista de los destinos más buscados y Osaka es el de mayor tendencia entre los españoles, con la ventaja añadida de una bajada del 16 % en el precio de los vuelos. Los españoles eligen la aventura: más del 70 % de los 30 destinos más buscados van más allá del clásico sol y playa

Madrid, 12 de diciembre de 2024.- Mientras algunos siguen debatiendo si el entrante llevará jamón o foie, otros ya están pensando en algo mucho más interesante: sus viajes de verano 2025. En KAYAK, el buscador de viajes líder en el mundo, han puesto la mirada en la próxima temporada estival para conocer cuáles serán las tendencias que se observarán el próximo verano.



Si hay algo típico de estas fechas, es hacer propósitos para el nuevo año y soñar con nuevos destinos. Conscientes de ello, parece que los españoles se han puesto las pilas para el verano de 2025. Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa, señala: "En KAYAK ya se está registrando un aumento en las búsquedas de vuelos de los viajeros españoles para el próximo verano, lo que indica una tendencia hacia la planificación anticipada de las vacaciones. Concretamente, se ha observado un incremento del 9 % en las búsquedas de vuelos de ida y vuelta en clase económica a destinos nacionales y del 7 % a destinos internacionales para el verano de 2025".



Si bien el top 5 de los destinos más buscados para el verano de 2025 indica que Tokio, Nueva York, Bangkok, Londres y Denpasar son los más deseados por los españoles, los datos dicen mucho más. KAYAK desvela qué tendencias marcarán los viajes de los españoles el próximo verano.



Subir de nivel a 12.000 metros de altura

Actualmente, la forma en la que el viajero llega a su destino puede importar tanto como el destino mismo. Volar en clase premium, con más espacio, mejor comida y servicio, es una opción cada vez más atractiva para los viajeros españoles. Según KAYAK, las búsquedas de vuelos en clase premium para el próximo verano han aumentado un 43 % respecto al verano de 2024. Aquellos que estén pensando en darse un capricho en su próximo viaje, considera hacer un upgrade a clase premium para mimarte un poco a 12.000 metros de altura.



Además, las búsquedas de vuelos en clase business han aumentado un 15 %, en primera clase un 14 % y en clase económica un 7 %.



Destinos que serán más virales que cualquier trend

Según los datos extraídos por KAYAK de su plataforma, la meca del takoyaki se corona como el destino de mayor tendencia entre los españoles, con un aumento del 84 % en las búsquedas de vuelos en relación al pasado verano, dejando atrás los destinos tradicionalmente más populares. La presencia de dos ciudades japonesas (Osaka y Tokio) en el top 10 de destinos de mayor tendencia entre los viajeros españoles para el verano de 2025 confirma que el este de Asia ejerce una fascinación especial entre los viajeros.



Pero la cosa no queda ahí. Kuala Lumpur, con sus rascacielos futuristas y sus mercados llenos de aromas indescifrables, le pisa los talones a Osaka, aunque no todo es Oriente en el horizonte viajero del español. Al otro lado del charco, el sueño americano sigue vivo, con tres destinos norteamericanos en el top 10 del ranking de destinos más trendy.



Para entender completamente el panorama viajero, KAYAK ha elaborado el ranking de los 10 destinos de mayor tendencia entre los viajeros españoles el próximo verano.



1. Osaka, Japón



• Búsquedas de vuelos: +84 %



• Precio medio del vuelo ida y vuelta en clase económica: 833€





2. Kuala Lumpur, Malasia



• Búsquedas de vuelos: +77 %



• Precio medio del vuelo ida y vuelta en clase económica: 727€





3. Londres, Inglaterra



• Búsquedas de vuelos: +58 %



• Precio medio del vuelo ida y vuelta en clase económica: 152€





4. Bogotá, Colombia



• Búsquedas de vuelos: +40 %



• Precio medio del vuelo ida y vuelta en clase económica: 762€





5. San Francisco, Estados Unidos



• Búsquedas de vuelos: +34 %



• Precio medio del vuelo ida y vuelta en clase económica: 762€





6. Edimburgo, Escocia



• Búsquedas de vuelos: +19 %



• Precio medio del vuelo ida y vuelta en clase económica: 270€





7. Nueva York, Estados Unidos



• Búsquedas de vuelos: +15 %



• Precio medio del vuelo ida y vuelta en clase económica: 758€





8. Tokio, Japón



• Búsquedas de vuelos: +12 %



• Precio medio del vuelo ida y vuelta en clase económica: 893€





9. Orlando, Estados Unidos



• Búsquedas de vuelos: +11 %



• Precio medio del vuelo ida y vuelta en clase económica: 873€





10. Ibiza, España



• Búsquedas de vuelos: +11 %



• Precio medio del vuelo ida y vuelta en clase económica: 107€





Más allá del aumento en el interés por estos destinos, cabe destacar los atractivos descensos en los precios de los vuelos a algunos de ellos. Osaka y Tokio, las joyas japonesas del ranking, presentan una notable bajada del 16 % en el precio de los billetes de ida y vuelta en clase económica. Bogotá, con su vibrante cultura y su encanto colonial, también experimenta una significativa reducción del 15 %, invitando a los viajeros a descubrir los secretos de Colombia a un precio más accesible. Finalmente, aunque menos pronunciadas, las bajadas de precio del 7 % en los vuelos a Kuala Lumpur y del 2 % a Nueva York y Orlando ofrecen un incentivo adicional para quienes buscan vivir nuevas experiencias.



En busca de algo más que sol y playa: modo aventurero ON

En el verano de 2025, la tradicional imagen de la toalla y la sombrilla en la playa parece que dará paso a otras de estilo más aventurero. En el análisis llevado a cabo por KAYAK, se observa que más del 70 % de los 30 destinos más buscados por sus usuarios españoles se caracterizan por ofrecer mucho más que el clásico sol y playa.



Partiendo de esta tendencia, KAYAK ha analizado las fluctuaciones en los precios de los vuelos para identificar destinos que no solo sacien esa sed de exploración, sino que también sean más accesibles al bolsillo que el verano pasado.



1. Tokio, Japón



• Búsquedas de vuelos: -16 %



• Precio medio del vuelo ida y vuelta en clase económica: 893€





2. Osaka, Japón



• Búsquedas de vuelos: -16 %



• Precio medio del vuelo ida y vuelta en clase económica: 833€





3. Bogotá, Colombia



• Búsquedas de vuelos: -15 %



• Precio medio del vuelo ida y vuelta en clase económica: 762€





4. Reikiavik, Islandia



• Búsquedas de vuelos: -8 %



• Precio medio del vuelo ida y vuelta en clase económica: 345€





5. Buenos Aires, Argentina



• Búsquedas de vuelos: -8 %



• Precio medio del vuelo ida y vuelta en clase económica: 1.126€





6. Bangkok, Tailandia



• Búsquedas de vuelos: -7 %



• Precio medio del vuelo ida y vuelta en clase económica: 801€





7. Kuala Lumpur, Malasia



• Búsquedas de vuelos: -7 %



• Precio medio del vuelo ida y vuelta en clase económica: 727€





8. Hanói, Vietnam



• Búsquedas de vuelos: -6 %



• Precio medio del vuelo ida y vuelta en clase económica: 1.126€





9. Roma, Italia



• Búsquedas de vuelos: -5 %



• Precio medio del vuelo ida y vuelta en clase económica: 129€





10. Seúl, Corea del Sur



• Búsquedas de vuelos: -5 %



• Precio medio del vuelo ida y vuelta en clase económica: 879€





Para aquellos que no sepan por dónde empezar, la herramienta Explore de KAYAK cuenta con un mapa interactivo para buscar las mejores ofertas de vuelo a todo el mundo según su presupuesto.





