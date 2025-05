KAYAK: tendencias de viaje para este verano y cómo estirar el presupuesto para ver más mundo por menos

(Información remitida por la empresa firmante)

Tokio encabeza las búsquedas de vuelos de los españoles, mientras que Shanghái lidera el ranking de destinos en tendencia. Si bien los precios promedio de vuelos han subido un 5% en comparación con 2024, KAYAK revela importantes oportunidades de ahorro para destinos como Palermo (19%) y Zagreb (18%). Los ahorros potenciales podrían alcanzar hasta un 76% en vuelos internacionales desde España, comparado con la media del verano, con solo elegir el día correcto (12 de septiembre)

Madrid, 14 de mayo de 2025.- La cuenta atrás para el verano ha comenzado, y la mayoría de españoles esperan con ansia sus próximas vacaciones. Según KAYAK, el motor de búsqueda de viajes líder en el mundo, parece que este verano konichiwa y nǐ hǎo serán las palabras más escuchadas entre los españoles, y es que Tokio y Shanghái lideran los rankings de destinos más buscados y en tendencia entre los viajeros del país, con un aumento en las búsquedas de vuelos del 27 % y 58 % respectivamente.



Según los datos de KAYAK, aunque los precios promedio de los vuelos de verano han subido un 5%, lo cierto es que estos han bajado en casi el 50% de los 130 destinos más buscados, lo que significa que hay bastantes oportunidades para encontrar destinos con precios más bajos en comparación con el verano pasado. Natalia Diez-Rivas, Directora Comercial de KAYAK para Europa, añade: "Según las búsquedas de vuelos, el Caribe (+15%), África (+14%) y el Pacífico Sur (+9%) son las regiones de mayor tendencia este verano, con excelentes opciones en el norte de África como Marrakech con vuelos por 123 € de media, o Tánger y El Cairo, cuyos precios de vuelo han disminuido un 8% y un 1% respectivamente. Para los viajeros más astutos, la temporada media sigue siendo la mejor opción para viajar, con los precios medios de vuelos internacionales en septiembre hasta un 33% más bajos que las fechas pico de agosto. En KAYAK, el objetivo es hacer que los viajes sean más accesibles ofreciendo a los viajeros todas las herramientas e información que necesitan para planificar sus vacaciones".



Estos son solo algunos de los hallazgos revelados por KAYAK en su nuevo Travel Check-In: A dónde ir de viaje en verano de 2025, un análisis de las tendencias de viajes para este verano que también señala los destinos más buscados, los más asequibles y los de mayor tendencia entre los españoles. Además, el informe también incluye un mapa del mundo interactivo para ver cómo han cambiado los precios para los viajeros españoles año tras año y comprobar hasta dónde puede llegar su presupuesto este verano, así como consejos clave para maximizar el potencial de ahorro y ayudar a los viajeros a aprovechar al máximo el verano de 2025.



Lo que baja: Los 5 destinos de KAYAK con mayores bajadas de precios



1. Palermo, Italia • Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista: 180€



• % cambio en el precio medio de vuelos en 2025 vs 2024: -19%



2. Zagreb, Croacia • Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista: 195€



• % cambio en el precio medio de vuelos en 2025 vs 2024: -18%



3. Bucarest, Rumanía • Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista: 271€



• % cambio en el precio medio de vuelos en 2025 vs 2024: -13%



4. Edimburgo, Escocia • Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista: 224€



• % cambio en el precio medio de vuelos en 2025 vs 2024: -12%



5. Lisboa, Portugal • Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista: 95€



• % cambio en el precio medio de vuelos en 2025 vs 2024: -10%





Pro Tip: Con Zagreb en el top cinco y Dubrovnik y Tirana en el top diez de este año, los viajeros pueden añadir Bosnia y Herzegovina o Kosovo y disfrutar de un auténtico verano báltico en un solo viaje.



Lo más deseado: Los 5 destinos más buscados por los españoles



1. Tokio, Japón • Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista: 1,010 €



• % cambio en el precio medio de vuelos en 2025 vs 2024: -1%



2. Bangkok, Tailandia • Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista: 831 €



• % cambio en el precio medio de vuelos en 2025 vs 2024: -6%



3. Nueva York, Estados Unidos • Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista: 670 €



• % cambio en el precio medio de vuelos en 2025 vs 2024: -5%



4. París, Francia • Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista: 157 €



• % cambio en el precio medio de vuelos en 2025 vs 2024: : 12%



5. Santa Cruz de Tenerife, España • Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista: 187 €



• % cambio en el precio medio de vuelos en 2025 vs 2024: -7%



Pro Tip: Para aquellos viajeros que pongan sus ojos en el Lejano Oriente, escapadas urbanas como Singapur y Pekín son alternativas económicas a Tokio, con precios promedio de vuelos de 868 € y 803 € respectivamente.



Lo más trendy: Los 5 destinos más tendencia de KAYAK



1. Shanghái, China • Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista: 758 €



• % cambio en la búsquedas de vuelos en 2025 vs 2024: 58%



2. Rio de Janeiro, Brasil • Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista: 911 €



• % cambio en la búsquedas de vuelos en 2025 vs 2024: 48%



3. Bari, Italia • Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista: 219 €



• % cambio en la búsquedas de vuelos en 2025 vs 2024: 38%



4. Hamburgo, Alemania • Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista: 247 €



• % cambio en la búsquedas de vuelos en 2025 vs 2024: 30%



5. Palermo, Italia • Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista: 180 €



• % cambio en la búsquedas de vuelos en 2025 vs 2024: 30%



Pro Tip: Sudamérica es tendencia con un incremento del 7% en las búsquedas de vuelos en comparación con 2024. Dentro del ranking de destinos en tendencia de KAYAK, con un precio medio de vuelo de 871 € y una bajada de precio del 3% en comparación con el año pasado, Sao Paulo es el destino más económico de la región.



Consejos de KAYAK para ahorrar aún más este verano



• Los mejores meses: Junio y septiembre ofrecen las mejores ofertas de vuelos. A principios de junio, los precios de vuelos internacionales son más asequibles, con una media de 258 €, y solo 159 € a mediados de septiembre (eso es 712 € más barato que en la temporada alta de julio).



• Las mejores semanas: Para viajes nacionales, la semana 23 (2 de junio) tiene las mejores ofertas, con vuelos dentro de España a solo 97 € en promedio. Para viajes internacionales, la semana 37 (8 de septiembre) tiene las tarifas más bajas, 159 € de media, lo que supondría un ahorro de hasta un 33% en comparación con la semana anterior. Se recomienda evitar las semanas 31 y 32 (4 y 11 de agosto), que tienen los precios medios más altos de vuelos internacionales de toda la temporada.



• Los mejores días: Los días clave para encontrar precios más bajos este verano son el 3 de junio para viajes nacionales, con precios medios de vuelos de 79 €, un 45% por debajo de la media del verano, y el 12 de septiembre para vuelos internacionales, con el precio medio más bajo (132 €, un 76% menos que la media internacional del verano).



• Asegurarse de que se ha localizado la mejor oferta: Comprobar los precios de cualquier vuelo en la app de KAYAK usando PriceCheck. Cómo funciona: realizar una búsqueda de vuelo, tomar una captura de pantalla y subirla a la app. En cuestión de segundos, PriceCheck buscará en cientos de otros sitios y apps de viajes para comparar el precio del vuelo seleccionado con los suyos, asegurándose de que los viajeros tengan la mejor oferta.







