KAYAK Travel Check-In: todo lo que se necesita saber para sacar el máximo partido a los viajes este verano

Travel Check-In: Verano 2024 de KAYAK: Tendencias de viaje de los españoles y consejos de expertos para sacar el máximo partido a al presupuesto este verano

Madrid, 8 de mayo de 2024.- Estupendas noticias para los viajeros españoles: tal y como muestran los datos de KAYAK.es, este verano, los precios de los vuelos en general parecen estar estables o están disminuyendo en todo el mundo. Así que, sea cual sea el destino, lo más probable es que se encuentre una buena oferta.



De hecho, KAYAK, el buscador de viajes líder en el mundo, deja a muchos sin excusas para escaparse estos próximos meses de verano con su nuevo Travel Check-In: Verano 2024*. Un análisis que ofrece, con lujo de detalles, información sobre los destinos de mayor tendencia entre los españoles, los más buscados, los que han experimentado una mayor bajada de precio, consejos sobre en qué semana volar para maximizar el ahorro y mucho más.



Los destinos más trendy

El país del sol naciente lidera el ranking de destinos de mayor tendencia entre los españoles este verano, con Osaka casi triplicando las búsquedas recibidas con respecto al verano del pasado año, pero no es el único destino del continente que se cuela en este listado. Le sigue Pekín, la capital del gigante asiático que reabrió sus fronteras hace poco más de un año y, en tercer lugar, la capital del archipiélago portugués de Madeira.



1. Osaka, Japón



2. Pekín, China



3. Funchal, Portugal



4. Múnich, Alemania



5. Cracovia, Polonia



6. Olbia, Italia



7. Colombo, Sri Lanka



8. Budapest, Hungría



9. Ponta Delgada, Portugal



10. Las Palmas de Gran Canaria, España



Y en temas de popularidad…

Según los datos del informe de KAYAK Travel Check-in, a nivel internacional, la popularidad de la clase se reparte entre destinos como Tokio, Bangkok y Nueva York, cuyos precios de vuelos se mantienen estables con respecto al verano pasado e incluso por debajo, como es el caso de la capital tailandesa (-5%). A nivel doméstico, los preferidos de los españoles son Santa Cruz de Tenerife, Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria, todos ellos destinos a los que se podrá volar por entre un 2% y un 7% más que el verano pasado. En Europa, Londres, París y Roma se sitúan en el top 3 de los más buscados por los viajeros de españoles.



Aterrizar por menos

Una de las claves para exprimir el presupuesto al máximo es saber cuándo volar en función del destino. Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa, señala: "Si los viajeros están planeando volar a un destino europeo, les recomendamos hacerlo del 2 al 8 de septiembre, ya que el precio promedio de vuelos a Europa esa semana es actualmente de 169 € ida y vuelta, y evitar las fechas entre el 5 y el 18 de agosto".



"Aquellos que estén pensando en viajes de larga distancia, la semana del 10 al 16 de junio es la que muestra precios bajos en KAYAK.es, con un promedio de 483 € ida y vuelta. Otra opción es esperar hasta principios de septiembre, donde el precio promedio se sitúa actualmente en 539 € ida y vuelta. Por el contrario, deben evitar volar la semana del 29 de julio al 4 de agosto" añade Diez-Rivas.



Sacar todo el jugo a la fruta: algunos consejos para rentabilizar el verano



• Dolce far niente: Italia, más allá de sus pastas, ofrece destinos como Olbia - en tendencia entre los españoles -, y Roma - el tercer destino más buscado -, ambos entre los más económicos, de acuerdo con los datos de KAYAK.



• ¿América? Dirección norte: Destinos del sur del continente americano como Buenos Aires, Asunción, Santiago de Chile o Quito parecen no casar del todo bien con el bolsillo este verano. Sin embargo, si América está en el punto de mira del viajero, la región norte del continente ofrece mejores ofertas, como por ejemplo Boston, Toronto, Nueva York, Montreal o Chicago, con precios similares a los del pasado verano o hasta un 10% más bajos, en función del destino.



• Un descanso asequible: En cuanto a alojamientos, Bangkok, el segundo destino más buscado por los españoles, parece ser el destino internacional más económico para reservar una habitación de hotel (68 € precio medio por noche) de acuerdo con los datos de KAYAK. Le sigue Estambul, con un precio medio de alojamiento por noche de 88 €.



• ¿Ruedas antes que alas? Para aquellos que son de los que dicen que un destino se conoce mejor por carretera, deben optar por Bucarest, Faro o Luqa, con un precio medio de alquiler de coche de 27 € y 30 € al día, en el caso de los dos últimos.



En vista de los datos, este verano, el que se queda en casa es porque quiere. Para todos aquellos que decidan escaparse, si tienen dudas a la hora de saber si su vuelo es una opción económica, KAYAK ofrece a los viajeros KAYAK PriceCheck**. Con solo subir una captura de pantalla en la app de KAYAK de un itinerario de vuelo de cualquier sitio, el metabuscador comprobará rápidamente cientos de sitios para verificar que están obteniendo un buen precio y a volar.





* El informe Travel Check-in: verano de 2024 se basa en un análisis de las búsquedas efectuadas en KAYAK.es y marcas asociadas entre el 01/11/2023 y el 15/03/2024 para fechas de viaje entre el 15/06/2024 y el 15/09/2024. Los datos interanuales se basan en la comparación con los mismos períodos de búsqueda y viajes del año anterior.

Todas las tarifas de los vuelos mencionados son precios medios ponderados para vuelos de ida y vuelta en clase turista este verano, y con salida desde cualquier punto de España salvo que se indique lo contrario. Los precios de los hoteles presentados son tarifas medias ponderadas por noche, y los precios de alquiler de coches indican las tarifas medias diarias ponderadas.

Dentro de las listas de destinos, es posible que se hayan excluido lugares en casos de no haber datos suficientes o de acuerdo con el aviso de viajes oficial en el momento en que se llevó a cabo el análisis de datos.



Para más información sobre la metodología, visitar la página web: https://www.kayak.es/c/travel-check-in-verano/





