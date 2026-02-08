Kayou expande su ecosistema de panentretenimiento en Europa: colaboración y estrategia localizada

(Información remitida por la empresa firmante)

NUREMBERG, Alemania, 8 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Kayou debuta oficialmente en la Spielwarenmesse 2026, marcando el lanzamiento completo de su estrategia europea. Como actor clave en la industria del panentretenimiento de China, la participación de Kayou no solo supone su entrada al mercado, sino también una oportunidad crucial para demostrar su ecosistema integrado de productos y sus capacidades operativas colaborativas a los socios europeos.

La potencia de origen chino que transforma el mercado global de coleccionables

Fundada en China en 2011, Kayou se ha convertido en una empresa líder en tarjetas coleccionables, papelería y juguetes, gestionando cerca de 100 PI con licencia y propiedad intelectual, con más de 400 productos que llegan a millones de personas en todo el mundo. Tras su expansión por Asia y Estados Unidos, Europa representa ahora la siguiente fase estratégica. Mediante la reinterpretación del diseño, nuevas ediciones y visuales distintivos, Kayou extiende la longevidad de la PI a la vez que responde a las tendencias culturales con el lanzamiento trimestral de nuevas series.

Redes localizadas para la diversidad europea

El mercado europeo presenta distintos niveles culturales y de consumo. Kayou se adhiere a la filosofía de "visión global, operación local", estableciendo centros logísticos y equipos regionales, a la vez que fomenta la colaboración con distribuidores y minoristas locales. La compañía brindará soporte integral que abarca la adaptación del lenguaje del producto, la gestión de inventario y el marketing dirigido para empoderar a los socios y conectar con las principales comunidades de fans.

Aspectos destacados de Spielwarenmesse: productos clave para Europa

La exposición presenta nuevas tarjetas coleccionables de PI como My Little Pony, NARUTO y Tokidoki, que constituyen el primer lote de productos que se venderá en el mercado europeo, así como otras categorías no relacionadas con tarjetas, como artículos de papelería, peluches, acrílicos y artículos innovadores como K-frames y miniescenas de burbujas de China, para mostrar la diversidad de su cartera. El stand interactivo de KAYOU ilustra la transformación de PI de contenido a bienes físicos.

KAYOU también presentó sus originales IP Kolorful Ball-joint Doll y NeZha 2 Mechanic-joint Doll de China, destacando la expansión estratégica de KAYOU en el mercado de figuras de acción coleccionables.

Crecimiento colaborativo en los mercados principales

El enfoque inicial de Kayou abarca Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España, con modelos de colaboración flexibles como acuerdos de distribución, suministro minorista, lanzamientos de marca compartida y marketing conjunto. El director de Comercial Internacional declaró: "Esperamos compartir recursos de propiedad intelectual, capacidades de la cadena de suministro y experiencia comunitaria para construir marcas de entretenimiento arraigadas en la cultura local".

Acerca de Kayou

Kayou es una empresa líder en productos de entretenimiento que figura en el Índice Hurun Global Unicorn 2025. Construye un ecosistema multidimensional a través de "contenido + producto + comunidad", brindando experiencias atractivas y fomentando el crecimiento de los socios.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2888766/Image.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kayou-expande-su-ecosistema-de-panentretenimiento-en-europa-colaboracion-y-estrategia-localizada-302682004.html