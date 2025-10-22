Kazajistán reconocido entre los mejores países tenistas del mundo tras el aumento del poder de voto de la ITF

La Federación Internacional de Tenis (ITF) ha aumentado la asignación de votos de Kazajistán de siete a nueve.

Esto sitúa a Kazajistán en el segundo nivel más alto de membresía de la ITF, junto con Italia, España, Canadá, Suiza, China y Japón.

La decisión, apoyada por el 91 % de los delegados, refleja el éxito de Kazajistán en el desarrollo y la participación en el tenis.

(Información remitida por la empresa firmante)

ASTANA, Kazajistán, 22 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- La Federación de Tenis de Kazajistán (KTF) anuncia que Kazajistán ha sido reconocido entre las mejores naciones de tenis del mundo tras la decisión de la Federación Internacional de Tenis (ITF) de aumentar el número de votos del país de siete a nueve en su Asamblea General Anual (AGA). Esta decisión, respaldada por el 91 % de los delegados de 200 federaciones nacionales, sitúa a Kazajistán en el segundo nivel más alto de los seis de la ITF, junto a países líderes en el tenis como Italia, Chequia, Canadá, España, Suecia, Suiza, China y Japón.

Bulat Utemuratov, director general de la Federación de Tenis de Kazajistán, declaró: "La asamblea internacional de federaciones nacionales de tenis ha aumentado el número de votos de Kazajistán gracias a una evaluación independiente del desarrollo del tenis en nuestro país, nuestros resultados en las categorías juveniles y absolutas, nuestra base de participantes y nuestra infraestructura. Kazajistán se ha unido, con razón, a las filas de las potencias tenísticas más fuertes del mundo".

La decisión de la ITF refleja un progreso sostenido y sistemático en el ecosistema tenístico de Kazajistán. Actualmente, más de 17.500 niños entrenan y compiten regularmente en todo el país. Cada año se celebran más de 250 torneos en el país, incluyendo más de 40 eventos internacionales, junto con una inversión continua en vías inclusivas como el tenis en silla de ruedas. Las selecciones nacionales compiten de forma constante en la Copa Davis y la Copa Billie Jean King, y Kazajistán ofrece instalaciones de primer nivel y organiza eventos que fortalecen el rendimiento tanto de la élite como de la base.

Al pasar a nueve votos, Kazajistán se une ahora a un selecto grupo de unos 15 países con el segundo nivel de influencia más alto de la ITF. La asignación de votos determina la influencia formal de cada federación en el desarrollo mundial del tenis.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2802625/KTF_Photo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1883640/5576784/Kazakhstan_Tennis_Federation_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kazajistan-reconocido-entre-los-mejores-paises-tenistas-del-mundo-tras-el-aumento-del-poder-de-voto-de-la-itf-302591546.html