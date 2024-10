Kazajstán será anfitrión de los Games of the Future 2026

Ahmad Haffar speaking at The Games of the Future 2026 Host Country Announcement

Ahmad Haffar speaking at The Games of the Future 2026 Host Country Announcement - PHYGITAL INTERNATIONAL/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

- Kazajstán será anfitrión de los Games of the Future (Juegos del Futuro) 2026

DUBAI, EAU, 14 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Tras un proceso altamente competitivo, Phygital International anuncia hoy que Kazajstán ha sido elegido como anfitrión de los Games of the Future 2026 (Juegos del Futuro 2026).

Este torneo anual, que es el evento cumbre del mundo deportivo phygital, recibió ofertas de países de todo el mundo, todos ellos interesados en seguir los pasos de los Emiratos Árabes Unidos y convertirse en anfitriones de este prestigioso evento.

Kazajstán demostró ser el máximo ganador ante los jueces del Phygital International Expert Committee (Comité Internacional de Expertos de Phygital), después de mostrar su experiencia en la organización de torneos internacionales, sus instalaciones deportivas de última generación, junto con la combinación perfecta de ser una nación que abraza los deportes, la cultura y la tradición, así como sus capacidades tecnológicas y de innovación.

Los Games of the Future (Juegos del Futuro) es un evento internacional único, que reúne a la próxima generación de dinámicos héroes deportivos de todo el mundo. Phygital International espera que los Games of the Future 2025 (Juegos del Futuro 2025) en los Emiratos Árabes Unidos y ahora, 2026 en Kazajstán, den la bienvenida a miles de atletas de clase mundial y personas de los deportes electrónicos como parte de clubes multinacionales. Participarán en el evento multideportivo que comprende una serie de desafíos deportivos phygital.

Nis Hatt, consejero delegado de Phygital International, comentó: "Estamos muy emocionados ante la perspectiva de que Kazajstán reciba la llama phygital del anfitrión del próximo año, los Emiratos Árabes Unidos, para albergar el torneo de 2026. Es muy agradable ver el crecimiento exponencial no solo de los deportes phygital, sino también de la comunidad phygital global.

"De hecho, el proceso de presentación de candidaturas para los Games of the Future 2027(Juegos del Futuro 2027) ya está en plena ebullición, pero todavía hay tiempo para que otros países presenten su candidatura antes de la fecha límite de diciembre".

Yerbol Myrzabosynov, ministro de Turismo y Deportes de la República de Kazajstán, comentó: "Es un privilegio para nuestra gran nación de Kazajstán recibir el honor de albergar los Games of the Future (Juegos del Futuro) en 2026. Nuestro país ha apoyado el deporte phygital desde sus inicios y estamos orgullosos de ser los próximos en la lista para albergar este gran evento y estamos emocionados de recibir la llama phygital de EAU, que serán los anfitriones en 2025 y que esperamos con entusiasmo".

Los Games of the Future(Juegos del Futuro) no imponen restricciones a sus participantes y dan la bienvenida a todos, independientemente de su edad, género y nacionalidad. La fecha límite para presentar solicitudes para albergar el torneo en 2027 es el 31 de diciembre de 2024.

Notas a los redactores

Para más información, visite: Phygitalinternational.com

Phygital International es el promotor de los deportes phygital a nivel mundial y se centra en innovar y redefinir los deportes. Es el custodio de los Games of the Future (Juegos del Futuro), el operador del torneo y supervisa el proceso de licitación para cada ciudad anfitriona.

La World Phygital Community (Comunidad Phygital Mundial) ofrece una plataforma para que los clubes participen en los Games of the Future (Juegos del Futuro) regulando y promoviendo los deportes phygital en todo el mundo a través de una red de miembros de más de 80 países de todo el mundo.

Los Games of the Future (Juegos del Futuro) son un evento internacional anual que fusiona los mundos físico y digital y es el pináculo del deporte phygital.

X : https://x.com/officialgotf

Photo 1 : https://mma.prnewswire.com/media/2529443/Ahmad_Haffar_Voice_of_Dubai.jpgPhoto 2: https://mma.prnewswire.com/media/2529444/Basketball_GOTF_2024.jpgPhoto 3: https://mma.prnewswire.com/media/2529445/Nis_Hatt__Yerbol_Myrzabossynov__Rene_Fasel.jpgPhoto 4: https://mma.prnewswire.com/media/2529446/Rene_Fasel__Yerbol_Myrzabossynov.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2529536/Phygital_International_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kazajstan-sera-anfitrion-de-los-games-of-the-future-2026-302274900.html