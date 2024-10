Kazakhstan has been selected as a Top Country within Lonely Planet's Best In Travel 2025 list

(Información remitida por la empresa firmante)

Kazajstán se incluyó en la lista de los mejores países para viajar de Lonely Planet en Best in Travel 2025.

Astana, 23 de octubre de 2024 - Lonely Planet ha anunciado que Kazajstán es uno de los mejores países para viajar en su clasificación anual Best in Travel 2025.

Cada año, los expertos de Lonely Planet realizan una cuidadosa selección de destinos basándose en las recomendaciones de viajeros, empleados, autores y otros profesionales del sector turístico. En 2025, la elección recayó en Kazajstán, que destaca entre otros países por su rica historia, la diversidad de sus paisajes y un patrimonio cultural único.

Yerzhan Erkinbayev, Viceministro de Turismo y Deportes de la República de Kazajstán, ha declarado: *La inclusión de Kazajstán en la clasificación Best in Travel 2025 de una publicación tan autorizada como Lonely Planet refleja el creciente interés mundial por el turismo en Kazajstán. Mientras seguimos promoviendo internacionalmente la auténtica cultura y la diversa naturaleza del país, mantenemos nuestro compromiso con los principios del turismo sostenible*.

Nitya Chambers, Vicepresidenta Senior de Contenidos y Editora Ejecutiva de Lonely Planet, ha declarado: *Best in Travel 2025 es la última versión de nuestra carta de amor anual al mundo. Estamos orgullosos de los destinos que hemos incluido en esta edición y nos entusiasma compartir la visión y el conocimiento local que hay detrás de nuestras recomendaciones. Confiamos en que nuestra lista inspire a los viajeros a hacer nuevos descubrimientos el año que viene*.

Kazajstán, que ha entrado en esta prestigiosa lista, se describe como un país donde las tradiciones ancestrales y la modernidad se entremezclan y cada visitante puede encontrar algo único para sí mismo. La publicación de Lonely Planet afirma: *Kazajstán no es sólo un lugar que visitar, es todo un mundo por descubrir, un viaje que merece la pena emprender y una historia de la que formar parte. El susurro de la antigua Ruta de la Seda puede sentirse en las vastas estepas que rodean las ciudades kazajas*.

Reconocidas ediciones de viajes de todo el mundo valoran muy positivamente el potencial turístico de Kazajstán. Conde Nast Traveler y Wanderlust incluyeron a Kazajstán entre los principales destinos mundiales para viajar en 2024. Asimismo, la ciudad de Almaty se incluyó en el TOP-52 de los mejores destinos turísticos según The New York Times.

Referencia:

Lonely Planet es una editorial internacional líder en guías e información de viajes, que ofrece consejos y recomendaciones detalladas sobre viajes. La publicación existe desde hace más de 50 años, desde 1973. Lonely Planet publica guías de viaje en más de 14 idiomas y cubre 195 países. Lonely Planet no sólo ofrece información sobre destinos, sino que también inspira a la gente a viajar publicando artículos y listas de los mejores lugares para visitar, como Best in Travel.

Best in Travel es un hito y un acontecimiento importante para la comunidad mundial de viajeros, ya que presenta los destinos turísticos más relevantes e inspiradores. Esta clasificación anual se publica por decimoquinta vez en 2025. Se centra en países y regiones que ofrecen experiencias únicas y demuestran su compromiso con el turismo sostenible.

Astana, October 23, 2024 _ Lonely Planet, a leading international travel media, has named Kazakhstan as one of the best countries to visit in its annual Best in Travel 2025 rankings.

Each year, Lonely Planet's experts carefully select the destinations based on recommendations from travelers, staff, writers, and other industry professionals. In 2025, Kazakhstan was chosen for its rich history, diverse landscapes, and unique cultural heritage, setting it apart from other countries.

Nitya Chambers, Senior Vice President of Content and Executive Editor at Lonely Planet, noted: "Best in Travel 2025 is the latest edition of Lonely Planet's annual love letter to the world. While mindful of our responsibilities and impact as travelers, we're proud of the destinations, journeys and experiences featured here, and are excited to share the local expertise and insight at the heart of these recommendations. Wherever you are in the world, we're confident Best in Travel brings fresh inspiration for the year ahead."

Yerzhan Yerkinbayev, Vice-minister of Tourism and Sports of the Republic of Kazakhstan welcomed this recognition, stating: "Kazakhstan's inclusion in Lonely Planet's Best in Travel 2025 highlights the country's growing appeal as a travel destination and opens new opportunities for promoting its unique cultural and natural heritage on the global stage. Kazakhstan, with its bold approach, continues to develop sustainable tourism. We are committed to offering visitors authentic experiences that showcase the true essence of Kazakhstan's heritage."

Kazakhstan, which earned a place on this prestigious list, is described as a country where ancient traditions blend with modernity, offering something unique for every visitor. In the Lonely Planet publications, it states: "Kazakhstan is not just a place to visit; it's a world to enter, a journey to undertake and a story to become a part of, with ghosts from the Silk Road whispering across the vast steppes that surround Kazakhstan's cities still uncrowded by tourists." Make modern Astana, which is the capital of the country, your starting point for a Kazakh adventure, and then roam the rough, wild mountains and steppe in Burabay resort, visiting ancient trading towns as Turkistan, dive into Caspian Sea and complete your journey in Almaty, gastronomy hotspot of Central Asia".

Best in Travel is a landmark event for the global travel community, showcasing the most exciting and inspiring destinations for exploration. In 2025, the annual ranking celebrates its 15th edition, with a focus on countries and regions that offer unique experiences and demonstrate a commitment to sustainable tourism principles.

Emisor es Kazakh Tourism

Compañía Nacional de Turismo de Kazajstán

info@qaztourism.kz

Enlace página web https://qaztourism.kz/en/