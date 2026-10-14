Kedrion: en ESID 2026, los expertos piden un diagnóstico más temprano de las inmunodeficiencias secundarias

(Información remitida por la empresa firmante)

MAASTRICHT, Países Bajos, 14 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Las inmunodeficiencias secundarias (IS) representan un desafío sanitario importante y a menudo poco reconocido. Su relevancia clínica ha aumentado debido al uso creciente de terapias inmunosupresoras y biológicas, a los avances en el tratamiento de las neoplasias hematológicas y al número creciente de pacientes expuestos a condiciones asociadas con la disfunción inmunitaria adquirida.

Para abordar esta situación, médicos, defensores de los pacientes, investigadores y representantes de la industria presentes en ESID 2026 hacen un llamamiento para prestar mayor atención a las inmunodeficiencias secundarias y a los desafíos a los que se enfrentan las personas que viven con estas afecciones.

A pesar de los avances en la comprensión de estos trastornos, las inmunodeficiencias secundarias a menudo se identifican tarde o permanecen infradiagnosticadas. El retraso en su detección puede derivar en infecciones recurrentes y graves, hospitalizaciones, una calidad de vida deteriorada y otras complicaciones prevenibles. Mejorar la concienciación, promover un diagnóstico oportuno y garantizar estándares de atención uniformes siguen siendo prioridades clave para optimizar los resultados de salud de los pacientes.

Johan Prevot, director ejecutivo de la Organización Internacional de Pacientes con Inmunodeficiencias Primarias (IPOPI), declaró: "Las inmunodeficiencias secundarias están recibiendo cada vez más atención por parte de la comunidad sanitaria; sin embargo, persisten diferencias significativas entre países en cuanto a concienciación, diagnóstico y apoyo al paciente. Cabe destacar que un subgrupo importante de estos pacientes con inmunodeficiencia secundaria padece, en realidad, una inmunodeficiencia primaria subyacente que no había sido diagnosticada previamente. Garantizar su identificación y la prestación de un apoyo adecuado cobra cada vez mayor importancia".

"La concienciación sobre las inmunodeficiencias secundarias ha mejorado en los últimos años", afirmó la Dra. Silvia Sánchez-Ramón, jefa del Servicio de Inmunología del Hospital Universitario La Paz de Madrid, "pero aún persisten importantes lagunas. Un reconocimiento más temprano, una colaboración más sólida entre especialidades y una mayor adopción de prácticas basadas en la evidencia son fundamentales para garantizar que los pacientes sean diagnosticados antes y reciban una atención adecuada".

"El progreso en el manejo clínico de las inmunodeficiencias secundarias depende de una sólida colaboración multidisciplinar, así como de la conexión entre la ciencia, la práctica clínica y la experiencia del paciente", explicó Gorana Dasic, vicepresidenta y directora global de Asuntos Médicos de Kedrion Biopharma. "A través de colaboraciones en investigación, proyectos centrados en el paciente y contribuciones a los avances clínicos y científicos compartidos en reuniones del sector, Kedrion se compromete a ayudar a crear las redes y el conocimiento necesarios para mejorar el diagnóstico precoz y una atención más informada".

En ESID 2026, Kedrion presentará dos pósteres: uno sobre datos de seguridad relativos a una terapia con inmunoglobulinas y otro sobre la iniciativa de la encuesta MAPPA y su expansión internacional. Nuestro expositor recibirá a médicos y otros profesionales sanitarios.

La encuesta MAPPA, desarrollada por AIP APS (Asociación Italiana de Inmunodeficiencias Primarias) en colaboración con Kedrion, recopila información del mundo real sobre las experiencias de personas que viven con inmunodeficiencias primarias en toda Europa. El proyecto refleja la colaboración a largo plazo entre AIP y Kedrion, empresa que trabaja para construir y fomentar relaciones con organizaciones de pacientes y apoyar iniciativas que amplifiquen la voz de estos. Durante ESID, se presentarán los resultados preliminares de la expansión del proyecto desde Italia hacia Portugal, España y Turquía, aportando nueva evidencia sobre las trayectorias de los pacientes, los procesos de diagnóstico y las necesidades no cubiertas.

Los resultados preliminares ponen de manifiesto el impacto continuo de los retrasos en el diagnóstico: más de la mitad de los encuestados recibieron el diagnóstico después de cumplir los 18 años y el 28 % declaró haber sufrido daños permanentes en el momento del diagnóstico.

Alessandro Segato, presidente, AIP APS, dijo: "Dar voz a los pacientes significa reconocer el valor de sus experiencias en la vida real como una fuente esencial de conocimiento. MAPPA reúne datos recopilados directamente de personas que viven con inmunodeficiencias primarias, gracias a la colaboración de organizaciones de pacientes de toda Europa. Al transformar estas experiencias en evidencia, podemos identificar necesidades y desafíos comunes que, de otro modo, podrían pasar desapercibidos. Esta información puede ayudar a aumentar la concienciación y contribuir a mejorar el diagnóstico, la atención y el apoyo a las personas que viven con inmunodeficiencias primarias a nivel europeo".

Para Kedrion, avanzar en el conocimiento es un paso esencial para abordar los desafíos globales cambiantes relacionados con las inmunodeficiencias primarias y secundarias.

Referencia: Elkhalifa S., Salvo F., Elbashir H., Shafiq I., Isse S., Abuzakouk M., et al. Secondary antibody deficiencies in the modern era: emerging trends, diagnostic pitfalls, and advances in personalised management. Front Immunol. 2025;16:1635094.

Acerca de Kedrion Biopharma

Kedrion Biopharma recolecta y fracciona plasma sanguíneo para producir y distribuir terapias derivadas del plasma destinadas a enfermedades raras, ultrarraras y graves, incluidas las inmunodeficiencias, los trastornos de la coagulación, las enfermedades neurológicas y la sensibilización Rh. Con una plantilla de aproximadamente 5.400 empleados en todo el mundo y una cartera de 39 productos distribuidos en más de 100 países, Kedrion es el quinto mayor operador mundial en el sector de los productos derivados del plasma.

www.kedrion.com

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