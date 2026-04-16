KEENON Robotics presentó su innovadora solución de limpieza autónoma en Interclean Amsterdam 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

ÁMSTERDAM, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En Interclean Amsterdam 2026, KEENON Robotics mostró cómo la automatización de próxima generación está remodelando la gestión de instalaciones a través de la Inteligencia Sostenible y la Colaboración Multi-Robot. En momentos en que la escasez de mano de obra, el aumento de la complejidad operativa y las mayores expectativas en torno a la coherencia continúan desafiando a la industria de la gestión de instalaciones, KEENON presentó una flota de limpieza profesional creada para operaciones más autónomas, escalables y eficientes.

AI Patrol Inspection para una limpieza más reactiva

Uno de los aspectos más destacados fue la capacidad de AI Patrol Inspection de KEENON, que permite a los robots identificar los residuos secos y húmedos más comunes, cambiar automáticamente de modo de limpieza y calcular la ruta de respuesta más corta. Esto permite a los robots ir más allá de la limpieza de rutas fijas y responder de forma más dinámica a las necesidades operativas en tiempo real.

Una gama de productos diferenciada para diversos entornos

KEENON presentó la serie KLEENBOT como una cartera completa para diferentes escenarios comerciales. El KLEENBOT C55 está diseñado para grandes espacios de más de 3000 m y ofrece una gran capacidad, mayor autonomía y una amplia cobertura para entornos exigentes como fábricas y centros logísticos. La KLEENBOT C40, pensada para entornos comerciales de tamaño medio, incluidos supermercados, hoteles, oficinas y hospitales, destacó por el diseño pionero de separación seco-húmedo de KEENON. Construida en torno a su característico sistema de triple cepillo, la C40 separa los residuos secos y húmedos en un único flujo de trabajo, resolviendo antiguos problemas de los usuarios, como los olores causados por la mezcla de residuos y la dificultad de limpiar los depósitos de aguas residuales, al tiempo que mejora la comodidad del mantenimiento y la eficacia general de la limpieza. La KLEENBOT C30 está diseñada para entornos de alta gama, como hoteles y oficinas, y ofrece una solución de limpieza en seco más silenciosa y sin agua para superficies que van desde el mármol hasta las alfombras.

Colaboración eficaz Multi-Robot, servicios más eficientes

Más allá de los productos individuales, KEENON destacó el valor de la fórmula Multi-Robot, la colaboración entre varios robots. Con una cartera que abarca robots de limpieza, de reparto y humanoides, KEENON demostró cómo distintos tipos de robots pueden trabajar juntos en despliegues coordinados para mejorar la eficiencia del servicio y la capacidad de respuesta operativa en entornos comerciales complejos. Desde 10 hasta más de 20 robots que operan en un solo lugar hasta una flota mixta de 8 robots de 6 tipos en instalaciones como un lujoso hotel en franquicia, KEENON ofrece una eficacia Multi-Robot demostrada.

De los robots especializados a una visión más amplia

KEENON cerró la presentación reafirmando su estrategia más amplia de combinar robots humanoides de uso general con robots de servicios especializados. Respaldada por 16 años de innovación robótica, la empresa sigue ampliando su implantación en el mundo real al tiempo que avanza en su visión a largo plazo de "10 000 millones + 1 robot", un futuro en el que cada persona cuente con el apoyo de un compañero robótico.

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