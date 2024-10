Kelme JV8 x Lefties: Vuelve la leyenda de Jordi Villacampa

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva colección no es solo una línea de ropa, es un homenaje a la cultura del baloncesto y un tributo a la figura de Jordi Villacampa. Una celebración de la conexión entre el deporte y la moda que captura la esencia del baloncesto en una propuesta streetwear contemporánea

Barcelona, 16 de octubre de 2024.- Lefties se une a Kelme para presentar la esperada colección KELME JV8 X LEFTIES, una fusión de moda y deporte que rinde homenaje a Jordi Villacampa, uno de los referentes deportivos más destacados del baloncesto español. Esta colaboración busca capturar la esencia del baloncesto y traducirla en una propuesta estética contemporánea.



La historia de esta unión se remonta a los años ochenta, cuando Kelme lanzó las icónicas zapatillas Kelme Villacampa. En 1989, estas zapatillas hicieron su debut coincidiendo con el ascenso de Jordi Villacampa como el mejor alero de España. Estas piezas no solo marcaron un hito en la historia del calzado deportivo, sino que también establecieron un vínculo entre el baloncesto y la moda que hoy cobra vida en esta nueva colección.



La colección KELME JV8 X LEFTIES presenta siluetas relajadas y amplias, perfectas para un estilo streetwear contemporáneo con sudaderas, camisetas de manga corta y tirantes, diferentes opciones de chándal, bermudas, calcetines, bolsas deportivas, gorras y zapatillas. Cada prenda combina la funcionalidad y la estética reflejando la versatilidad del vestuario urbano.



Los estampados se inspiran en elementos visuales del baloncesto más puro, como balones y accesorios, integrando la energía del deporte en cada diseño. El logo de la colección, trabajado con diversas técnicas de impresión, añade un toque distintivo y contemporáneo. La colección se caracteriza por tonos neutros, acentuados con detalles en colores verde y negro, siguiendo la estética JV8. Esta selección de colores resuena con las tendencias actuales, ofreciendo opciones modernas y versátiles para el día a día.



La nueva colección KELME JV8 X LEFTIES no es solo una línea de ropa; es un homenaje a la cultura del baloncesto y un tributo a la figura de Jordi Villacampa, una celebración de la conexión entre el deporte y la moda que invita a todos a llevar consigo el legado de un verdadero ícono y leyenda del baloncesto español.



Jordi Villacampa: Un Icono del Baloncesto. Jordi Villacampa es una figura emblemática del baloncesto español. Conocido por su habilidad, versatilidad, carisma y talento en la cancha, a lo largo de su carrera, ha logrado numerosos éxitos deportivos nacionales e internacionales que lo han consolidado como uno de los grandes del baloncesto europeo. Inició su trayectoria en el baloncesto profesional con solo 16 años en el Club Joventut Badalona, de 1980 a 1997, más de 17 años en un mismo club, que presidió dos años después de su retirada durante 19 años. Villacampa es uno de los pocos baloncestistas españoles que han militado en un solo equipo durante toda su trayectoria profesional, lo que se denomina "One Club Man", ya que ser fiel a unos colores durante toda una carrera deportiva no es algo habitual en el mundo del baloncesto, lo que reafirma su fidelidad y compromiso con el CJB.



A lo largo de su amplia trayectoria deportiva, Villacampa ha conquistado múltiples títulos, incluyendo dos Ligas ACB, una Copa del Rey, dos Supercopas de España, dos Copas Korac y un campeonato de la EuroLiga. Jugo en la Selección Europea y ha sido 158 veces internacional con la selección española de baloncesto, logrando una medalla de bronce en el EuroBasket (1981), ha participado en los Juegos Olímpicos de Seúl (1988) y de Barcelona (1992) y ostenta el récord de la Selección Española con la máxima anotación en un solo partido, 48 puntos ante Venezuela en el Mundial de Argentina (1990). El legado de Jordi Villacampa se ha visto reforzado además por sus reconocimientos individuales y récords deportivos. Ha sido MVP de la Liga ACB (1991); Mejor Jugador Español durante varias ediciones; segundo mejor anotador de la historia de la Liga ACB y alero máximo anotador histórico de todas las ediciones de la Copa del Rey. Más allá de sus logros en la cancha, su compromiso con el desarrollo del baloncesto en España ha inspirado a nuevas generaciones de jugadores a seguir sus pasos, convirtiéndolo en todo un referente tanto dentro como fuera de la cancha de baloncesto.



KELME JV8 X LEFTIES ya está disponible en todas las Lefties Digital Store, en su canal de venta online lefties.com y en su aplicación móvil.



Acerca de Lefties

Lefties es una de las principales empresas de moda accesible del panorama nacional e internacional dirigida a todo tipo de públicos y edades, la marca cuenta con tres secciones para adaptarse a todas las necesidades del mercado: señora, caballero y la sección infantil (bebé, niña y niño). Cada colección tiene su propia línea de calzado y complementos para ofrecer un total look a la familia. Con más de dos décadas de experiencia. Lefties forma parte del Grupo Inditex, uno de los principales grupos de distribución de moda del mundo. Bajo este sello, Lefties opera una plataforma comercial integrada y global. En la actualidad Lefties cuenta con una amplia red de establecimientos y presencia en 17 mercados (Andorra, Arabia Saudí, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Israel, Jordania, Kuwait, Marruecos, México, Omán, Portugal, Qatar, Rumanía, Túnez y Turquía). Su modelo de negocio integra el diseño, fabricación, distribución y venta de sus productos, para dar una respuesta ágil a las necesidades de los clientes en cuanto a creatividad, diseño y calidad.



@leftiesofficial #lefties #KELMEJV8XLEFTIES #JV8







Contacto

Nombre contacto: Cristina Gispert

Descripción contacto: Senior Manager Brand Lifestyle, Fashion & Beauty - Newlink Spain

Teléfono de contacto: 610 913 411