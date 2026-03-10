Keter: la tendencia de cultivar en casa llega a terrazas y jardines

Casetas de jardín Signature Wallnut 11x7 - Keter

(Información remitida por la empresa firmante)

Cada vez más personas están transformando terrazas, patios y pequeños jardines en espacios de cultivo doméstico. El interés por producir alimentos frescos en casa y aprovechar mejor los espacios exteriores ha impulsado la popularidad de soluciones como invernaderos de jardín, macetas resistentes, mini huertos urbanos o sistemas de almacenaje que permiten organizar herramientas y materiales de forma práctica

Zaragoza, 10 de marzo de 2026.- Cada vez más hogares reservan un espacio para cultivar plantas, hierbas aromáticas o pequeños alimentos en casa. Terrazas, patios e incluso balcones se están transformando en pequeños espacios de cultivo doméstico, una tendencia que combina ocio, sostenibilidad y aprovechamiento del espacio exterior.



Según explican desde Keter, empresa especializada en soluciones para el hogar y el jardín, este fenómeno responde tanto al interés creciente por una alimentación más natural como al deseo de reconectar con actividades manuales y relajantes dentro del propio hogar. Para que estos espacios funcionen correctamente, destacan, es necesario combinar diferentes elementos que permitan proteger los cultivos, optimizar el espacio disponible y mantener el orden.



Invernaderos de jardín para proteger los cultivos

Uno de los elementos más valorados por quienes cultivan en casa son los invernaderos de jardín. Estas estructuras permiten crear un entorno más estable para las plantas, protegiéndolas de las variaciones climáticas y facilitando el control de factores como la temperatura, la ventilación o la humedad.



La principal ventaja de los invernaderos es la creación de un microclima que ayuda a mantener el ritmo de crecimiento de las plantas durante más tiempo, incluso fuera de temporada. Además, actúan como una barrera frente al viento, la lluvia o los cambios bruscos de temperatura.



En este sentido, soluciones como el invernadero de jardín Darwin de Keter incorporan paredes de resina que contribuyen a aislar térmicamente el interior, mientras que las ventanas y rejillas de ventilación facilitan la circulación del aire y ayudan a evitar la condensación en los meses más cálidos.



Macetas de resina: ligereza y resistencia para terrazas y balcones

Junto a los invernaderos, las macetas son la base de cualquier espacio de cultivo doméstico. En entornos urbanos, donde el espacio suele ser limitado, las macetas de resina se han convertido en una alternativa especialmente práctica por su ligereza, resistencia y facilidad de mantenimiento.



A diferencia de otros materiales, este tipo de macetas presentan un riesgo menor de rotura, soportan bien la humedad y no requieren tratamientos periódicos para su conservación. Además, su peso reducido facilita moverlas o reorganizar el espacio de cultivo según las necesidades.



Algunos modelos incorporan sistemas de drenaje integrados que ayudan a gestionar mejor el riego y el volumen de sustrato, lo que resulta especialmente útil cuando se cultiva en espacios reducidos.



Materiales reciclados aplicados al cultivo urbano

En paralelo a esta tendencia, el sector también está incorporando materiales reciclados en la producción de estos productos. Un ejemplo es el uso de polialuminio procedente de envases posconsumo, una combinación de polietileno y aluminio que permite reutilizar residuos complejos en nuevos productos.



Keter utiliza este material en parte de su gama de macetas Polyal dentro de la iniciativa "Planta el futuro", con la que busca fomentar la economía circular y reducir la dependencia de recursos naturales.



Mini huertos urbanos para producir alimentos en casa

Otra de las soluciones que ha ganado popularidad en los últimos años son los mini huertos urbanos. Creados para ocupar poco espacio, estos sistemas permiten cultivar verduras, hortalizas o plantas aromáticas en terrazas o jardines pequeños.



Su crecimiento responde al interés por estilos de vida más sostenibles y por el consumo de alimentos frescos cultivados en casa. Además, muchas personas encuentran en esta actividad una forma de desconectar del ritmo diario y reducir el estrés.



Modelos de mini huertos como Easy Grow o Garden, de Keter, han sido diseñados para simplificar el cultivo doméstico y facilitar el cuidado de las plantas incluso para quienes se inician en esta actividad.



Casetas de jardín y almacenaje, clave para mantener el espacio organizado

Más allá de los propios cultivos, quienes mantienen un pequeño huerto doméstico también necesitan espacio para guardar herramientas, sustratos, macetas o accesorios de jardinería.



En este contexto, Keter ofrece casetas de jardín, armarios o arcones de exterior que permiten mantener el orden y separar la zona de cultivo del área de almacenamiento. Fabricados en resina resistente a la intemperie, estos sistemas requieren poco mantenimiento y se integran visualmente en el entorno exterior.



Un ecosistema doméstico para cultivar en casa

El auge del cultivo doméstico refleja un cambio en la forma de utilizar los espacios exteriores del hogar. Lo que antes se destinaba exclusivamente al ocio o la decoración ahora se convierte también en un pequeño ecosistema productivo.



La combinación de invernaderos, macetas, huertos urbanos y soluciones de almacenaje ofrecidas por Keter permite transformar terrazas y jardines en espacios funcionales donde cultivar, organizar herramientas y disfrutar del proceso durante todo el año.





Contacto

Emisor: Keter

Nombre contacto: María De Miguel

Descripción contacto: Keter

Teléfono de contacto: 664 706 210