KEVIN ROLDÁN estrena 'SOLITA' tras el éxito mundial de 'Lewandowski' y anuncia su gira por España

Madrid, 21 de febrero de 2025.- El artista colombiano KEVIN ROLDÁN vuelve a la carga con su nuevo sencillo 'Solita' disponible desde este 20 de febrero en todas las plataformas digitales

El artista colombiano KEVIN ROLDÁN vuelve a la carga con su nuevo sencillo Solita que está disponible desde este 20 de febrero en todas las plataformas digitales, una canción que promete conquistar las listas de éxitos con su inconfundible estilo de reggaeton y sonidos envolventes. Tras el rotundo éxito de Lewandowski, tema que se convirtió en un fenómeno viral a nivel mundial del que se habló en todos los medios de comunicación, el cantante sigue marcando tendencia en la música urbana.



Con Solita, KEVIN ROLDÁN apuesta por una propuesta fresca y pegajosa pero manteniendo su esencia. El lanzamiento llega en un momento clave para el artista, quien se prepara para el lanzamiento de su disco 'THE NEW KING' el próximo 6 de marzo y su esperada gira por España, donde formará parte de los festivales más importantes del país.



Durante los próximos meses, KEVIN ROLDÁN que en la actualidad se encuentra de gira por Latinoamérica colgando el sold out en cada escenario que pisa, tiene previsto visitar durante su tour países como Ecuador o Argentina y en verano llevará su energía y carisma a los escenarios más grandes de España, confirmando su lugar como uno de los exponentes más influyentes del género. Con este tour, el colombiano promete noches inolvidables, en las que no faltarán sus grandes éxitos ni sus más recientes hits.



KEVIN ROLDÁN sigue demostrando por qué es una de las figuras más relevantes del reggaeton a nivel global. Solita ya está disponible en todas las plataformas digitales y todo indica que será otro himno para su legión de seguidores.



Para más información sobre fechas y entradas de su gira, visitar sus redes sociales oficiales.



