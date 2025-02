KEY-The Energy Transition Expo (Italia) está a punto de comenzar

From Left, Corrado Peraboni, CEO IEG; Alessandra Astolfi, Global Exhibition Manager At IEG; IEG Exhibition Manager Christian Previati;

-KEY-The Energy Transition Expo (Italia), la red de referencia global de la comunidad de transición energética, está a punto de comenzar

Del 5 al 7 de marzo, en el Centro de Exposiciones de Rimini del Italian Exhibition Group, se espera la presencia de cerca del 35% de marcas expositoras internacionales y más de 250 compradores y delegaciones de primer nivel procedentes de 48 países

El evento consolida su papel de actor internacional gracias al apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional y de la Agencia de Comercio Italiana, a la colaboración con más de 40 asociaciones extranjeras y a una red mundial de agentes

RIMINI, Italia, 14 de febrero de 2025 /PRNewswire/ -- Más de 1.000 expositores en más de 90.000 metros cuadrados de superficie de exposición y 20 pabellones en KEY-The Energy Transition Expo, el evento sobre transición y eficiencia energética de Italian Exhibition Group, punto de referencia en Europa, África y la cuenca mediterránea, que tendrá lugar del 5 al 7 de marzo en el Centro de Exposiciones de Rimini (Italia). KEY será la edición más grande e internacional jamás celebrada.

Comentarios de Peraboni, Astolfi y Previati:

"Con más de 250 compradores y delegaciones de 48 países, y entre las áreas geográficas más representadas se encuentra el norte de África, Oriente Medio, los Balcanes y Europa del Este, la próxima edición crece con fuerza en el plano internacional. Además, el número de expositores, que aumentará un 20% respecto a 2024, verá cómo un 35% llegará del extranjero" afirmó Corrado Peraboni, CEO de IEG.

Alessandra Astolfi, Global Exhibition Manager en IEG, añadió, "El evento consolida así su papel como red de referencia para la comunidad global de transición y eficiencia energética gracias al apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional (MAECI), de la Agencia de Comercio Italiana y a la colaboración con más de 40 de las principales asociaciones extranjeras del sector y la red de agentes en todo el mundo."

"La extraordinaria capacidad de KEY para reunir a los principales actores del sector durante los tres días de la feria de Rimini favorece el encuentro, la confrontación y el diálogo con las instituciones y tiene como objetivo crear un sistema y contribuir a acelerar el proceso de descarbonización" afirmó Christian Previati, Exhibition Manager de IEG.

El programa de eventos, organizado por el Comité Técnico-Científico presidido por el profesor Gianni Silvestrini, también es internacional e incluirá, entre otros, el German-Italian Energy Talk sobre la importancia del hidrógeno verde, organizado por ITKAM-Cámara de Comercio Italiana para Alemania y Deutsche Messe AG; Accelerating sustainable electrification: the key to economic and social development on the African continent de la Fundación RES4Africa, y Decarbonising Italy's Electricity de Ibesa.

