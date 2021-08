Keyless se convierte en el primer proveedor del mundo en conseguir la certificación FIDO Biometrics y FIDO2

La doble certificación valida el impulso de Keyless para garantizar una mayor privacidad y seguridad, al tiempo que facilita la experiencia del usuario online

LONDRES, 24 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Keyless Technologies , la empresa de identidad que preserva la privacidad, ha anunciado hoy la certificación FIDO2 para su tecnología biométrica patentada. Esto se produce tan solo unos meses después de que Keyless se convirtiera en uno de los siete únicos proveedores a nivel mundial en recibir la Certificación FIDO Biometrics, que valida que la tecnología de reconocimiento facial de Keyless cumple con los estándares de la industria en cuanto a verificación de usuarios y precisión de detección de falsificaciones. La obtención de la certificación tanto Biometrics como FIDO2, confirma que el software de autenticación biométrica de Keyless cumple con los más altos estándares mundiales de autenticación y hace que Keyless sea única en un mercado que exige cada vez más seguridad, privacidad y, fundamentalmente, interoperabilidad, todo ello simplificando y mejorando la experiencia del usuario.

La plataforma biométrica Keyless permite a las organizaciones desplegar soluciones de autenticación sin contraseña y multifactoriales. La plataforma elimina la necesidad de almacenar y gestionar información sensible, permitiendo a las organizaciones proteger a sus usuarios con una sola y sencilla acción, a través de una experiencia de usuario rápida e intuitiva. La tecnología combina la biometría multimodal con la criptografía avanzada, aprovechando una arquitectura distribuida en la nube. Gracias a la forma en que Keyless aprovecha estas tecnologías, se preserva la privacidad del usuario y los requisitos normativos, como GDPR y PSD2, no solo se cumplen, sino que se superan. Esto tiene un impacto significativo no solo para los empleados, sino para las organizaciones que dependen de la autenticación fuerte de los clientes en áreas como la banca móvil y los pagos.

Además, no es necesario depender del hardware o del sistema operativo del dispositivo, lo que significa que las organizaciones pueden innovar y desplegar sus aplicaciones y servicios más rápidamente, independientemente de los dispositivos que utilicen sus empleados, por ejemplo, sustituyendo los tokens de hardware y utilizando en su lugar los teléfonos móviles como claves de seguridad.

"En el mundo digital actual, la persona media necesita recordar más de 100 contraseñas, por lo que no es de extrañar que Verizon atribuya el 84% de las violaciones de seguridad a contraseñas comprometidas. Las organizaciones están trabajando para adoptar la seguridad de confianza cero, la identidad primero, para proteger a sus usuarios y nuestra misión en Keyless es hacer que el acceso a los servicios digitales sea fluido, seguro y privado desde cualquier dispositivo. Conseguir estas dos certificaciones de la FIDO Alliance es un paso crucial en ese camino y estamos orgullosos de ser los primeros en llevar al mercado la próxima generación de autenticación biométrica", dijo Andrea Carmignani, consejero delegado y cofundador de Keyless.

Keyless está integrando la tecnología certificada por FIDO2 tanto en su oferta para empleados como para consumidores, lo que permite a las organizaciones elegir si utilizan FIDO2 cuando implementan Keyless para empleados o consumidores.