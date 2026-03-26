Keymed Biosciences Announces 2025 Annual Results and Business Updates

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING, 26 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- Keymed Biosciences (HKEX: 02162) anunció sus resultados anuales de 2025.

Los ingresos totales en 2025 fueron de aproximadamente 720 millones de RMB, lo que representa un aumento interanual del 67 %. Esto incluyó alrededor de 310 millones de RMB provenientes de las ventas de su producto principal, Kangyueda, y aproximadamente 410 millones de RMB de ingresos por colaboraciones. La compañía mantuvo una inversión constante en I+D, con gastos en I+D de aproximadamente 720 millones de RMB. A 31 de diciembre de 2025, las reservas de efectivo ascendían a aproximadamente 1.960 millones de RMB.

A la fecha de este anuncio, las solicitudes de registro de Kangyueda para el tratamiento de la dermatitis atópica (DA) moderada a grave en adultos, la rinosinusitis crónica con pólipos nasales (CRSwNP) y la rinitis alérgica estacional (SAR) han sido aprobadas por la NMPA. Desde enero de 2026, todas las indicaciones lanzadas se han incluido en la Lista Nacional de Medicamentos Reembolsables de China, lo que mejora significativamente la asequibilidad y el acceso para los pacientes chinos. Durante el período que abarca este informe, los ingresos por ventas de Kangyueda ascendieron a aproximadamente 315 millones de RMB.

CMG901 (AZD0901, (un ADC de Claudina 18.2, el primero de su clase): Tras su concesión de licencia a AstraZeneca para su desarrollo global, se están llevando a cabo rápidamente múltiples ensayos clínicos globales de fase III. En febrero de 2026, se administró la primera dosis a un sujeto en este ensayo clínico, lo que activó un pago por hito. A principios de marzo de 2026, KYM Biosciences Inc. recibió el pago por hito correspondiente, que ascendió a 45 millones de dólares estadounidenses.

CM336 (BCMA x anticuerpo biespecífico CD3) fue licenciado a Ouro Medicines para su desarrollo global (excluyendo la Gran China). En marzo de 2026, Ouro Medicines anunció que Gilead Sciences adquiriría Ouro Medicines mediante una fusión. El Acuerdo de Fusión prevé un pago inicial al cierre de 1.675 millones de dólares, sujeto a los ajustes habituales, y un pago contingente por hitos de hasta 500 millones de dólares, para un total máximo de 2.175 millones de dólares. Se espera que, en función de la participación accionaria de la Compañía en Ouro Medicines, el Grupo reciba un pago inicial de aproximadamente 250 millones de dólares y un pago contingente por hitos de hasta aproximadamente 70 millones de dólares, para un total máximo de aproximadamente 320 millones de dólares. La contraprestación final que recibirá el Grupo está sujeta al logro de los hitos pertinentes, así como al acuerdo de accionistas.

La compañía ha establecido diversas plataformas tecnológicas, entre las que se incluyen la Plataforma de Descubrimiento de Anticuerpos, la Plataforma ADC, la Plataforma de Anticuerpos Biespecíficos TCE, la Plataforma de Oligonucleótidos, la Plataforma de Moléculas Pequeñas y la Plataforma de Administración de Anticuerpos que Atraviesan la Barrera Hematoencefálica. Aprovechando las capacidades de innovación sinérgicas de sus plataformas, la compañía continúa generando medicamentos innovadores de alta calidad para pacientes de todo el mundo.

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