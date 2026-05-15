(Información remitida por la empresa firmante)

- Más allá de los teléfonos móviles: Keypasco Digital ayuda a las escuelas australianas a crear una protección de ciberseguridad en sus campus con nivel bancario

MELBOURNE, Australia, 15 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Lydsec Keypasco Digital Technology Company anunció recientemente una exitosa alianza con su distribuidor australiano, Auspac One. Juntas, las empresas han implementado la solución de autenticación multifactor (MFA) de Keypasco en el Nazareth College de Melbourne, Australia, lo que permite a la escuela afrontar el doble desafío de una política de "prohibición de teléfonos móviles en el campus" y los estrictos requisitos de MFA exigidos por los proveedores de seguros cibernéticos.

Con la generalización del aprendizaje digital, el uso de portátiles y dispositivos móviles en las escuelas de todo el mundo se ha disparado, ampliando la superficie de ataque para las ciberamenazas. En Australia, el sector educativo se enfrenta ahora a estrictos mandatos de autenticación multifactor (MFA) vinculados a pólizas de ciberseguro y marcos de cumplimiento relacionados con la defensa. Sin embargo, muchas escuelas aplican políticas de "prohibido el uso de teléfonos en clase", lo que inutiliza las soluciones tradicionales de MFA que dependen de SMS o aplicaciones móviles en el campus.

Campbell Pan, cofundador de Auspac One, señaló que el sector educativo australiano ha experimentado un aumento de las ciberamenazas en los últimos años. Por ello, Auspac One se asoció con Lydsec Keypasco para abordar estos desafíos mediante la tecnología de "vinculación de dispositivos", con el objetivo de crear un entorno de aprendizaje seguro y estable para escuelas y estudiantes.

Gracias a su tecnología MFA patentada, Lydsec Keypasco traslada el mecanismo de autenticación del teléfono móvil al dispositivo principal de aprendizaje del estudiante: el ordenador portátil. Este enfoque permite a los centros educativos integrarse de forma segura con arquitecturas de nube híbrida sin necesidad de emitir tokens físicos a los estudiantes.

El departamento de TI del Nazareth College destacó que, en comparación con la distribución de tokens físicos, la solución Lydsec Keypasco elimina importantes costes de adquisición, reemplazo y logística. Lo más importante es que la solución ofrece una gran flexibilidad arquitectónica, compatible con entornos de nube híbrida e integrándose a la perfección con los controladores de dominio locales existentes. Esta capacidad permitió al centro educativo centralizar y gestionar de forma segura los dispositivos Windows y macOS de sus 1.100 estudiantes.

Cindianne Lin, directora general de Lydsec Keypasco, afirmó que la exitosa colaboración con Nazareth College contribuye a subsanar deficiencias críticas de seguridad en la plataforma Microsoft 365 en entornos educativos especializados. Tras la finalización de esta implementación inicial en Melbourne, se han intensificado las conversaciones para establecer alianzas con otras escuelas en toda Australia. Lydsec Keypasco planea expandir este modelo de autenticación a más campus y diversos entornos corporativos, ayudando a abordar problemas similares de ciberseguridad.

Para obtener más información, visite el sitio web oficial: https://www.keypasco.com/

Contactos para medios

Lydsec Keypasco Digital Technology Co., Ltd.

Keypasco Aktiebolag

Keypasco Europe B.V.

Cindianne Lin, Gerente General y Portavoz

E-mail: cindianne@keypasco.com

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