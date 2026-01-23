Keyrus lanza talleres de ideación en IA para convertir la incertidumbre del C-level en estrategias viables - Keyrus

Madrid, 23 de enero de 2026.- Según diversos informes sobre el ciclo de vida de la IA de Gartner, cerca del 80% los proyectos de Inteligencia Artificial nunca llegan a la fase de despliegue final debido a un problema de integración, calidad de datos o falta de alineación con el negocio. Por su parte, IDC indica que el 87% los modelos de ciencia de datos nunca llegan a la producción, lo que se conoce popularmente como “el valle de la muerte” de la IA.

En definitiva, en un mercado saturado por las promesas de la Inteligencia Artificial, la realidad en los consejos de administración es compleja: la dificultad para aterrizar casos de uso que sean rentables y escalables. Ante este escenario, Keyrus, consultora global líder en Inteligencia de Datos y Transformación Digital, anuncia el lanzamiento de sus nuevos Talleres Prácticos de Ideación de IA, ante “la necesidad crítica de transformar la incertidumbre del C-level en una hoja de ruta accionable”, tal y como afirma Ivan Vemado, AI Leader en Keyrus y uno de los expertos de este workshop.

Superar la "parálisis del piloto"

A pesar de que la IA es la prioridad número uno de inversión para 2026, muchas organizaciones están atrapadas en la fase de pruebas de concepto que no llegan a producción, porque el desafío no reside en la capacidad de la tecnología, sino en su alineación con el negocio.

"Muchos líderes empresariales sienten que están invirtiendo en una 'caja negra'. El objetivo de estos talleres es abrir esa caja y diseñar una estrategia donde la IA no sea un experimento, sino un motor de eficiencia y crecimiento medible", afirma Vemado. "No se trata de implementar IA porque sea tendencia, sino de identificar con precisión quirúrgica dónde va a generar una ventaja competitiva real".

Una metodología basada en la co-creación y el impacto

El programa liderado por Vemado rompe con el modelo tradicional de consultoría pasiva. Durante estas sesiones de alto nivel, el equipo de expertos de Keyrus trabaja mano a mano con la alta dirección sobre tres ejes fundamentales:

Auditoría de oportunidades: identificación de fricciones operativas que la IA puede resolver de inmediato.

Viabilidad del activo de datos: evaluación de la infraestructura necesaria para asegurar que la IA sea ética, segura y eficiente.

Matriz de priorización estratégica: un análisis de coste-beneficio que permite a la dirección saber exactamente qué proyecto ejecutar primero y por qué.

Al finalizar el taller, las compañías no reciben un informe teórico, sino una hoja de ruta (roadmap) de IA personalizada, con hitos técnicos y financieros claros para presentar ante sus juntas directivas. Un workshop imprescindible para los líderes que no quieran quedarse atrás.

"La IA es tan buena como la estrategia que la guía", concluye Ivan Vemado. "Con este taller, ayudamos a los líderes a pasar del entusiasmo tecnológico a la ejecución estratégica".

