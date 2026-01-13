Keyrus y Veezoo anuncian una alianza estratégica europea para acelerar la adopción de la IA Agéntica - Keyrus

Zúrich, 13 de enero de 2025. Keyrus, consultora global especializada en estrategia de datos, inteligencia artificial y transformación digital con casi tres décadas de experiencia, y Veezoo, la plataforma líder de Analítica Agéntica (Agentic Analytics), han anunciado hoy una alianza estratégica para democratizar el acceso a insights fiables mediante el lenguaje natural y la automatización inteligente. Esta asociación une la experiencia de Keyrus en fundamentos de datos, gobierno e implementación de IA con el motor de analítica de próxima generación de Veezoo, permitiendo a las organizaciones de toda Europa desbloquear insights de negocio simplemente formulando preguntas.

Una nueva era de la inteligencia de negocio: BI que funciona como una conversación

Veezoo permite a los usuarios hacer preguntas en lenguaje natural como: "¿Por qué cayeron las ventas un 15% la semana pasada en Alemania?", y obtener al instante análisis precisos y explicables. Su IA Agéntica interpreta la intención, comprende los datos de la empresa a través de un grafo de conocimiento estructurado y genera insights y visualizaciones confiables sin alucinaciones. Este enfoque centrado en el usuario reemplaza las complejas interfaces con un sencillo cuadro de preguntas, capacitando a cualquier empleado, independientemente de su formación técnica, para acceder a insights en tiempo real y tomar decisiones más rápidas y fundamentadas.

Keyrus: Desbloqueando el valor empresarial a través de la adopción de la IA

“Estamos entrando en una fase en la que la verdadera ventaja competitiva no reside en tener datos, sino en hacerlos accesibles, comprensibles y fiables para todos”, afirma Javier Riera, Director Ejecutivo en Keyrus. “Veezoo representa un cambio radical en la forma en que las organizaciones consumen la analítica. Su tecnología ofrece una experiencia de BI conversacional y de confianza que se alinea perfectamente con las estrategias de datos que construimos para nuestros clientes. Estamos entusiasmados de unir fuerzas con un equipo que está empujando los límites de lo que la analítica puede ser”, añade Ivan Vemado, Líder de IA e Innovación en Keyrus.

Veezoo: combinando IA avanzada con fiabilidad de nivel empresarial

“Keyrus aporta una experiencia de clase mundial en arquitectura de datos, gobierno y transformación, lo cual es esencial para las organizaciones que adoptan la Analítica Agéntica a escala. Nuestra misión siempre ha sido hacer que los datos de negocio sean accesibles simplemente preguntando de forma fiable, explicable y alineada con el dominio de la empresa. Con Keyrus, podemos acelerar esta visión en toda Europa”, comenta Marcos Monteiro, Co-fundador y CEO en Veezoo.

“Con una capa de gobernanza inigualable en la industria, no existe mejor oferta que Veezoo para las empresas que realmente buscan desatar el poder de la analítica de IA dentro de su organización”, comenta Mark Nelson, CEO y Presidente.

Veezoo nació en 2016 en Zúrich, donde sus fundadores realizaron investigaciones en modelos de lenguaje, sistemas de respuesta a preguntas y grafos de conocimiento. Hoy en día, miles de usuarios en empresas de todo el mundo, incluyendo varias de la lista Fortune 500, confían en Veezoo para obtener información fiable mediante lenguaje natural, con el respaldo de casos de uso sectoriales preconfigurados que abarcan el comercio electrónico, la sanidad, la logística, la fabricación y los servicios financieros.

Una alianza diseñada para un impacto empresarial real

Juntas, ambas compañías ayudarán a las empresas a modernizar su panorama de BI, aumentar la adopción, reducir el tiempo hasta el insight y fortalecer la toma de decisiones basada en datos en todas las funciones.

La alianza combina:

Las capacidades de Keyrus en estrategia de datos, gobierno, integración, preparación para la IA y aceleración específica por industria.

El motor de Analítica Agéntica de Veezoo, diseñado para ofrecer insights conversacionales, precisos y fiables a escala.

