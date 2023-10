KFC consigue que miles de personas de 17 países recreen su receta secreta en Zelda con 'The Recipe Run'

(Información remitida por la empresa firmante)

'The Recipe Run', primera speedrun creada por una marca, reúne a jugadores de Zelda para replicar la receta secreta del Coronel · Se han generado más de 100 horas ininterrumpidas de contenido orgánico · Un proyecto de PS21

MADRID, 2 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- KFC ha retado a recrear su receta secreta de pollo frito en el nuevo videojuego 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' después de que jugadores descubriesen que la nueva entrega incorpora, por primera vez, la posibilidad de cocinar una receta de pollo frito. KFC lanzó el desafío y consiguió que miles de gamers de 17 países de todo el mundo compitiesen en 'The Recipe Run', la primera speedruncreada por una marca para ver quién era capaz de cocinar más rápido pollo KFC en Zelda TOTK.

Para completar 'The Recipe Run', los usuarios debían elaborar su versión de la receta secreta de KFC en el videojuego, reuniendo pollo, aceite y 11 hierbas y especias de su elección repartidas por el mundo virtual de Zelda Tears of the Kingdom y cocinando su receta de pollo frito.

Además, KFC se asoció con SRE (Speedrun España) para hacer de 'The Recipe Run' una competición global, en la que jugadores profesionales de 17 países de todo el mundo compitieron por elaborar la receta en tiempo récord y añadir a sus vitrinas un trofeo de oro en forma de muslo de pollo valorado en 11.000€.

En paralelo, KFC también retó a los usuarios a compartir en Twitter el clip de video recreando su receta secreta de pollo frito en el videojuego y, en pocas horas, el hashtag #TheRecipeRun era tendencia, representando un 27% de la conversación total en el periodo de la campaña. En total, se han generado más de 145 millones de impresiones en redes sociales y más de 100 horas de contenido orgánico a nivel global. Todos los usuarios que consiguieron recrear la receta recibieron códigos canjeables por un menú de cinco tiras de pollo en la app y la web de KFC España.

Hasta el momento, KFC España ha contado con más de 2.500 participantes en la acción. En consecuencia, el tráfico en la web aumentó un 58% los días que duró la acción y el 44,5% de los pedidos se hicieron a través de desktop, lo que contrasta con el 12% de media de este tipo de pedidos de los últimos cinco meses. Este dato revela que KFC consiguió que sus cocineros de pollo frito en el videojuego se convirtieran, también, en consumidores de pollo frito en los restaurantes.

Video - https://we.tl/t-pkvsjP6YrO

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2235621/KFC_Zelda.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2235622/KFC_Zelda.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2235623/KFC_Zelda_TheRecipeRun.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kfc-consigue-que-miles-de-personas-de-17-paises-recreen-su-receta-secreta-en-zelda-con-the-recipe-run-301943553.html