KFC revelará su receta secreta

(Información remitida por la empresa firmante)

Durante décadas, la fórmula ha sido materia de leyenda corporativa, conocida solo por un grupo reducido de personas

Madrid, 02 de octubre de 2025.-

En un movimiento que ha sacudido a la industria de los restaurantes de comida rápida, KFC África (https://global.KFC.com) ha anunciado hoy que hará lo impensable: revelará su receta secreta.



Durante décadas, la fórmula ha sido materia de leyenda corporativa, conocida solo por un grupo reducido de personas.



Los competidores han intentado replicarla, los teóricos de la conspiración han desarrollado ideas elaboradas sobre ella, y las redes sociales han mantenido vivo el misterio.



El objetivo siempre ha sido el mismo: descubrir qué contiene la receta. El miércoles 8 de octubre, finalmente se revelará la verdad.



El mundo merece conocer la verdad

"Durante años, la gente nos ha estado preguntando por nuestra receta secreta", dice Grant Macpherson, Director de Marketing y Digital de KFC África.



"Han especulado, han suplicado y han hecho todo lo posible por imitarla. Y ahora hemos decidido que finalmente podemos compartirla con el mundo. Pensamos que beneficiará a todos si se conoce abiertamente".



"La historia decidirá si se trata de una jugada maestra o no, pero creemos que será bueno para nosotros y, lo más importante, bueno para Sudáfrica".



Macpherson afirma que KFC explicará sus motivos para revelar la receta secreta únicamente el día del gran anuncio.



Un activo de gran valor

"Obviamente, se va a especular mucho sobre por qué regalaríamos este activo tan valioso, y por qué ahora", comenta.



"Es posible que nuestros fieles clientes se estén preguntando si esto acabará con el misticismo que ha convertido a KFC en la marca de restaurantes de comida rápida más grande de Sudáfrica".



"No creemos que lo haga, pero todo se aclarará el 8 de octubre. Hasta entonces, todas las conjeturas y opiniones seguirán siendo solo eso".



Acerca de KFC África

KFC forma parte de la historia de África desde 1971, año en que se abrió el primer restaurante en Johannesburgo. Hoy, con más de 1.400 restaurantes en 22 países del África subsahariana, se erige como la principal marca de comida rápida del continente y el hogar del pollo frito en su receta original (Original Recipe fried chicken) que ha conquistado a millones de personas.



En KFC África, no solo sirven comida, también sirven oportunidades. Cada comida que preparan forma parte de un propósito mayor: crear un lugar en la mesa para todos y asegurar que el potencial no solo se vea, sino que también se cultive. Ese compromiso cobra vida a través de iniciativas que marcan una diferencia medible. Su Streetwise Academy, respaldada por la acreditación de Services SETA, capacita a los miembros del equipo con habilidades para prosperar en liderazgo de primera línea, RR. HH. y operaciones. De este modo, se logra una tasa de promoción y retención del 75 % que demuestra el poder de invertir en las personas. Su programa Add Hope (Sumar esperanza) entrega más de 30 millones de comidas a niños en situación de vulnerabilidad cada año, mientras que Mini Cricket, el programa deportivo de base más grande de Sudáfrica, llega a más de 120.000 jóvenes jugadores guiados por 13.000 entrenadores. Más allá de la comida, iniciativas como las becas Ikusasa Lethu y programas de empoderamiento juvenil en toda África abren caminos hacia la educación, los medios de vida y futuros más brillantes.



Con un equipo de más de 40.000 miembros impulsando su negocio, KFC África se enorgullece de ser un empleador de referencia: promueve el desarrollo profesional, defiende la equidad y actúa con integridad, al tiempo que sirve cada día a millones de personas. Porque cuando los individuos progresan, las familias se fortalecen. Las comunidades crecen. Las naciones se transforman. Ese es el impacto innegable que nos enorgullece hacer posible.



Emisor: KFC África

Contacto

Nombre contacto: Aurelle Franks

Descripción contacto: Kamuses

Teléfono de contacto: +27825606672



