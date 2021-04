Kharon y WiseTech Global exponen los riesgos ocultos en la compatibilidad de las sanciones

LOS ÁNGELES, 21 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Kharon, la empresa de investigación y análisis de datos centrada en las amenazas a la seguridad y otras controversias que afectan el comercio y las finanzas globales, y WiseTech Global, desarrollador y proveedor líder de soluciones de software para la industria de la logística a nivel mundial, han dado a conocer hoy su asociación para impulsar las sanciones y el cumplimiento de riesgos, proporcionando a los clientes un acceso hacia una inteligencia más precisa.

La asociación va a ayudar a los clientes de CargoWise de WiseTech Global a disponer de acceso al conjunto de datos 50 Plus de Kharon, que da cobertura para miles de entidades en cientos de jurisdicciones y en múltiples industrias, incluyendo el envío y la logística, que pueden ser propiedad mayoritaria de partes sancionadas y consideradas sancionadas por la ley. Esta información es vital para identificar y gestionar el riesgo en relación a la OFAC y la Regla del 50% del equivalente dentro de la UE.

Aparte del conjunto de datos 50 Plus, los clientes van a disponer además de acceso al conjunto de datos marítimos de Kharon por medio de la plataforma de ejecución logística integrada de WiseTech Global, CargoWise.

Victoria Lumb, responsable de ventas de Kharon, indicó: "Las sanciones son una de las áreas principales objetivo de Kharon, lo que significa que nuestros expertos en la materia pueden llevar a cabo un análisis real de los retos para las empresas, como el 50% de propiedad, contando con una profundidad y cobertura incomparables. No nos vamos a parar por 3 o 4 grados de propiedad mayoritaria, Kharon va a capturar todo, y vamos a ir más allá de los 10 grados en algunos de estos casos. Esta profundidad de entendimiento es de vital importancia en lo que hace referencia a que son muchas de las empresas con propiedad autorizada mayoritariamente las que se van a mantener por medio de estructuras complejas, varios grados después de la matriz sancionada, y nunca van a aparecer por medio de ninguna lista del gobierno".

Cooper Brindle, responsable de productos de WiseTech Global, explicó: "En lo que respecta a los proveedores de logística que realizan operaciones para diferentes empresas en todo el mundo a diario, conseguir detectar no solo a personas y empresas, sino también a los buques, con el fin de detectar riesgos ocultos, es un dato de vital importancia. Contando con designaciones y ejecuciones más frecuentes por medio de la normativa, por una parte, y de las mejoradas tácticas de evasión por parte de las redes autorizadas, por otro lado, los clientes van a necesitar disponer de una inteligencia más detallada y actualizada que podamos ofrecerles para tomar decisiones comerciales que estén mejor informadas. Es un placer el hecho de asociarnos con Kharon y proporcionarles a nuestros usuarios de CargoWise esta funcionalidad mejorada de la compatibilidad entre las fronteras".

Acerca de Kharon

Kharon es un proveedor líder de investigación y análisis de datos, centrado en las amenazas a la seguridad global y otras controversias que afectan el comercio y las finanzas globales. Los clientes de Kharon incluyen instituciones financieras internacionales de primer nivel, corporaciones globales, entidades del sector público y firmas de servicios profesionales. Kharon está dirigido por ex altos funcionarios del U.S. Department of the Treasury y profesionales con experiencia en desarrollo de software y ciencia de datos.

Si desea más información o unirse al equipo de Kharon, visite www.kharon.com y conéctese con nosotros en LinkedIn y Twitter.

Acerca de WiseTech Global

WiseTech Global es un desarrollador y proveedor líder de soluciones de software para la industria de ejecución logística a nivel mundial. Nuestros clientes incluyen a más de 17.0001 de las empresas de logística del mundo en 160 países, incluidos 41 de los 50 principales proveedores de logística externos y los 25 principales transitarios mundiales2. Nuestra plataforma principal, CargoWise, forma un vínculo integral en la cadena de suministro global y ejecuta más de 60.000 millones de transacciones de datos al año.

Nuestra misión se basa en cambiar el mundo por medio de la creación de productos revolucionarios que empoderan a todos los que poseen, permiten y ponen en marcha las cadenas de suministros del mundo.

En WiseTech, somos implacables en la innovación, añadiendo más de 4.000 mejoras de productos a nuestra plataforma global en los últimos cinco años, al mismo tiempo que ayudamos para conseguir una mejora continuada significativa para las cadenas de suministro del mundo. Nuestras innovadoras soluciones de software cuentan con el reconocimiento mundial al disponer de una productividad potente, una amplia funcionalidad, una integración completa, profundas capacidades de cumplimiento y alcance totalmente global.

Si desea más información acerca de WiseTech Global o CargoWise, visite wisetechglobal.com y cargowise.com .