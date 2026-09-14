Khloé Kardashian anuncia la expansión en Sephora con su aclamada colección de fragancias con Luxe Brands

(Información remitida por la empresa firmante)

-Khloé Kardashian anuncia la expansión de su comercio minorista en Sephora con su aclamada colección de fragancias con Luxe Brands

La emprendedora llevará su cartera de fragancias al principal minorista de belleza este septiembre

NUEVA YORK, 14 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El icono global Khloé Kardashian está lista para expandir su imperio de fragancias de rápido crecimiento con un lanzamiento oficial en Sephora el 14 de septiembre de 2026. En asociación con Luxe Brands, esta importante expansión minorista lleva la lujosa cartera de fragancias de Khloé (XO Khloé, Almost Always y el recién estrenado XO BLUE) a los clientes de Sephora en Estados Unidos y Canadá.

Este lanzamiento marca un hito decisivo para la marca, reforzando la posición de Kardashian como una figura dominante en la industria global de la belleza. La marca estará presente en 1.300 tiendas Sephora US y Sephora Kohl's en todo Estados Unidos y será el distribuidor exclusivo de Khloé Kardashian Fragrances en el mercado canadiense.

Este debut en Norteamérica con Sephora sirve como plataforma estratégica para una rápida expansión internacional, estableciendo un modelo para extender sin problemas la gama de fragancias a los centros de belleza más dinámicos del mundo, incluyendo México, Brasil, India y mercados clave en Asia. Aprovechando la prestigiosa plataforma de venta minorista de Sephora y su amplia presencia en los medios de comunicación de EE.UU. y Canadá para validar la demanda del consumidor, LUXE Brands y Khloé Kardashian están en posición de capitalizar el creciente interés global por las fragancias de prestigio.

"Sephora es un destino emblemático para descubrir productos de belleza, y estoy muy emocionada de llevar mi colección de fragancias a su comunidad", afirma Khloé Kardashian. "Crear estos aromas ha sido una experiencia muy personal para mí. Quería crear una línea que ofreciera una experiencia inolvidable y evocadora, y Sephora es el socio perfecto para contar esa historia".

"La expansión de la línea de fragancias de Khloé en Sephora contará con el respaldo de una campaña integral de medios de 360 grados que abarcará los principales puntos de contacto con el consumidor: desde redes sociales y medios digitales de pago hasta publicidad exterior y alianzas estratégicas con medios", explicó Noreen Dodge, Directora de Marketing y Estrategia de LUXE Brands. La campaña también aprovechará la presencia de contenido de entretenimiento de alto impacto, incluyendo la difusión de videos relacionados con la nueva temporada de The Kardashians de Hulu, reforzando la idea de que las fragancias de Khloé ya están disponibles en Sephora, a la vez que impulsa el reconocimiento, el descubrimiento y la interacción a gran escala.

La colección estará disponible en Sephora.com y en tiendas a partir del 14 de septiembre de 2026.

Acerca de Khloé Kardashian Khloé Kardashian es empresaria, productora ejecutiva y una de las figuras más reconocidas en los medios digitales. Es productora ejecutiva del exitoso programa de Hulu de su familia, The Kardashians, así como de su nueva serie en Hulu centrada en su círculo íntimo, The Girls. Su podcast, Khloé in Wonder Land, ofrece conversaciones sinceras y sin filtros a un público global.

Ampliando su imperio empresarial a los sectores de estilo de vida y alimentación, Khloé lanzó recientemente Khloud Foods, una marca de snacks saludables y ricos en proteínas. Esta iniciativa refleja su compromiso constante con el bienestar y cubre una necesidad que identificó: opciones de snacks saludables y aptos para toda la familia. Además de sus proyectos empresariales, lanzó su primera fragancia en solitario, XO KHLOÉ, seguida de Almost Always y su última fragancia, XO BLUE, que rápidamente se han convertido en hitos importantes en su carrera.

Acerca de LUXE Brands, Inc. LUXE Brands, Inc. es una empresa global de belleza de prestigio dedicada a desarrollar marcas de belleza de primer nivel que inspiran a consumidores de todo el mundo. Con sede corporativa en Florida y un centro creativo en Nueva York, LUXE Brands ha recibido numerosos premios por su enfoque innovador en diseño, marketing y desarrollo de marca, con una filosofía centrada en lo digital.

La cartera de LUXE incluye marcas como Ariana Grande, Khloé Kardashian, Nicki Minaj, Eau de Juice by Cosmopolitan y una alianza de licencia con General Motors para la marca Hummer.

Acerca de SephoraSephora es la marca minorista de belleza de prestigio global líder en el mundo. Con la misión de crear una experiencia de compra de productos de belleza atractiva e inspirar valentía en su comunidad, Sephora opera más de 2.700 tiendas en 35 países en todo el mundo.

CONTACTO: Emily Beagen Full Picture ebeagen@fullpic.com

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